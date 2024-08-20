https://sarabic.ae/20240820/إعلام-رئيس-الموساد-يبلغ-والدة-أحد-الأسرى-بأنه-لا-يمكن-عقد-صفقة-في-وجود-هذه-الحكومة-ونتنياهو-ينفي-1091918815.html

إعلام: رئيس الموساد يبلغ والدة أحد الأسرى بأنه لا يمكن عقد صفقة بوجود هذه الحكومة.. ونتنياهو ينفي

إعلام: رئيس الموساد يبلغ والدة أحد الأسرى بأنه لا يمكن عقد صفقة بوجود هذه الحكومة.. ونتنياهو ينفي

سبوتنيك عربي

كشفت والدة أحد الأسرى الإسرائيليين المحتجزين في قطاع غزة، أن رئيس الموساد دافيد برنيا، أبلغها أنه لا يمكن عقد صفقة في ظل الحكومة الحالية. 20.08.2024, سبوتنيك عربي

2024-08-20T10:24+0000

2024-08-20T10:24+0000

2024-08-20T10:46+0000

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وقالت إيناف تسينجوكر، والدة ماتان تسينجوكر، الذي تم اختطافه في غزة، إن رئيس الموساد أبلغها بذلك في يوليو/ تموز الماضي، وذلك وفقا للقناة الـ12 الإسرائيلية.من جهته، نفى مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، ما نقلته والدة الأسير عن رئيس الموساد بأنه لا يمكن التوصل لصفقة في ظل الحكومة الحالية.وذكرت هيئة البث الإسرائيلية، في وقت سابق، أن الجيش الإسرائيلي تمكن الليلة الماضية من انتشال جثامين 6 رهائن لدى حركة حماس في منطقة خان يونس بقطاع غزة. وتقول إسرائيل إن حركة "حماس" لا تزال تحتجز 136 شخصا اختطفتهم في 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي من مستوطنات جنوب إسرائيل، وذلك بعد صفقة لتبادل الأسرى جرت ضمن هدنة استمرت أسبوعا وانتهت في 1 ديسمبر/كانون الأول، أطلقت "حماس" خلالها 105 محتجزا، مقابل عشرات الأسرى الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية.ويواصل الجيش الإسرائيلي عملياته العسكرية ضد قطاع غزة، منذ السابع من أكتوبر الماضي، حينما أعلنت حركة حماس التي تسيطر على القطاع بدء عملية "طوفان الأقصى"، حيث أطلقت آلاف الصواريخ من غزة على إسرائيل، واقتحمت قواتها مستوطنات إسرائيلية متاخمة للقطاع، ما تسبب بمقتل نحو 1200 إسرائيلي، علاوة على أسر نحو 250 آخرين. وتخللت المعارك هدنة دامت 7 أيام جرى التوصل إليها بوساطة مصرية قطرية أمريكية، تم خلالها تبادل أسرى من النساء والأطفال وإدخال كميات متفق عليها من المساعدات إلى قطاع غزة، قبل أن تتجدد العمليات العسكرية، في الأول من ديسمبر.وأسفر القصف الإسرائيلي والعمليات البرية الإسرائيلية في قطاع غزة، منذ الـ7 من أكتوبر الماضي، عن وقوع أكثر من 40 ألف قتيل وأكثر من 92 ألف مصاب.

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