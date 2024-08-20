https://sarabic.ae/20240820/إعلام-رئيس-الموساد-يبلغ-والدة-أحد-الأسرى-بأنه-لا-يمكن-عقد-صفقة-في-وجود-هذه-الحكومة-ونتنياهو-ينفي-1091918815.html
إعلام: رئيس الموساد يبلغ والدة أحد الأسرى بأنه لا يمكن عقد صفقة بوجود هذه الحكومة.. ونتنياهو ينفي
إعلام: رئيس الموساد يبلغ والدة أحد الأسرى بأنه لا يمكن عقد صفقة بوجود هذه الحكومة.. ونتنياهو ينفي
سبوتنيك عربي
كشفت والدة أحد الأسرى الإسرائيليين المحتجزين في قطاع غزة، أن رئيس الموساد دافيد برنيا، أبلغها أنه لا يمكن عقد صفقة في ظل الحكومة الحالية. 20.08.2024, سبوتنيك عربي
2024-08-20T10:24+0000
2024-08-20T10:24+0000
2024-08-20T10:46+0000
إسرائيل
أخبار إسرائيل اليوم
قطاع غزة
غزة
العدوان الإسرائيلي على غزة
حركة حماس
أخبار العالم الآن
العالم
بنيامين نتنياهو
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e5/05/0c/1048948789_0:87:2588:1543_1920x0_80_0_0_7b3d64d1009202857ddafe20831b44e0.jpg
وقالت إيناف تسينجوكر، والدة ماتان تسينجوكر، الذي تم اختطافه في غزة، إن رئيس الموساد أبلغها بذلك في يوليو/ تموز الماضي، وذلك وفقا للقناة الـ12 الإسرائيلية.من جهته، نفى مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، ما نقلته والدة الأسير عن رئيس الموساد بأنه لا يمكن التوصل لصفقة في ظل الحكومة الحالية.وذكرت هيئة البث الإسرائيلية، في وقت سابق، أن الجيش الإسرائيلي تمكن الليلة الماضية من انتشال جثامين 6 رهائن لدى حركة حماس في منطقة خان يونس بقطاع غزة. وتقول إسرائيل إن حركة "حماس" لا تزال تحتجز 136 شخصا اختطفتهم في 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي من مستوطنات جنوب إسرائيل، وذلك بعد صفقة لتبادل الأسرى جرت ضمن هدنة استمرت أسبوعا وانتهت في 1 ديسمبر/كانون الأول، أطلقت "حماس" خلالها 105 محتجزا، مقابل عشرات الأسرى الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية.ويواصل الجيش الإسرائيلي عملياته العسكرية ضد قطاع غزة، منذ السابع من أكتوبر الماضي، حينما أعلنت حركة حماس التي تسيطر على القطاع بدء عملية "طوفان الأقصى"، حيث أطلقت آلاف الصواريخ من غزة على إسرائيل، واقتحمت قواتها مستوطنات إسرائيلية متاخمة للقطاع، ما تسبب بمقتل نحو 1200 إسرائيلي، علاوة على أسر نحو 250 آخرين. وتخللت المعارك هدنة دامت 7 أيام جرى التوصل إليها بوساطة مصرية قطرية أمريكية، تم خلالها تبادل أسرى من النساء والأطفال وإدخال كميات متفق عليها من المساعدات إلى قطاع غزة، قبل أن تتجدد العمليات العسكرية، في الأول من ديسمبر.وأسفر القصف الإسرائيلي والعمليات البرية الإسرائيلية في قطاع غزة، منذ الـ7 من أكتوبر الماضي، عن وقوع أكثر من 40 ألف قتيل وأكثر من 92 ألف مصاب.
https://sarabic.ae/20240820/6-جثث-تثير-غضبا-واسعا-في-إسرائيل-ومطالبات-بتسريع-صفقة-إعادة-المختطفين-1091914072.html
https://sarabic.ae/20240819/غالانت-يطالب-بلينكن-بالضغط-السياسي-على-حماس-حتى-يتم-التوصل-إلى-صفقة-تبادل-الأسرى-1091903508.html
إسرائيل
قطاع غزة
غزة
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2024
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e5/05/0c/1048948789_0:0:2588:1941_1920x0_80_0_0_ec0c8f8e0f265a4f2214b698a0e4d0f8.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, قطاع غزة, غزة, العدوان الإسرائيلي على غزة, حركة حماس, أخبار العالم الآن, العالم, بنيامين نتنياهو
إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, قطاع غزة, غزة, العدوان الإسرائيلي على غزة, حركة حماس, أخبار العالم الآن, العالم, بنيامين نتنياهو
إعلام: رئيس الموساد يبلغ والدة أحد الأسرى بأنه لا يمكن عقد صفقة بوجود هذه الحكومة.. ونتنياهو ينفي
10:24 GMT 20.08.2024 (تم التحديث: 10:46 GMT 20.08.2024)
كشفت والدة أحد الأسرى الإسرائيليين المحتجزين في قطاع غزة، أن رئيس الموساد دافيد برنيا، أبلغها أنه لا يمكن عقد صفقة في ظل الحكومة الحالية.
وقالت إيناف تسينجوكر، والدة ماتان تسينجوكر، الذي تم اختطافه في غزة، إن رئيس الموساد أبلغها بذلك في يوليو/ تموز الماضي، وذلك وفقا للقناة
الـ12 الإسرائيلية.
من جهته، نفى مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، ما نقلته والدة الأسير عن رئيس الموساد بأنه لا يمكن التوصل لصفقة في ظل الحكومة الحالية.
وذكرت هيئة البث الإسرائيلية
، في وقت سابق، أن الجيش الإسرائيلي تمكن الليلة الماضية من انتشال جثامين 6 رهائن لدى حركة حماس في منطقة خان يونس بقطاع غزة.
وتقول إسرائيل إن حركة "حماس" لا تزال تحتجز 136 شخصا اختطفتهم في 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي من مستوطنات جنوب إسرائيل، وذلك بعد صفقة لتبادل الأسرى جرت ضمن هدنة استمرت أسبوعا وانتهت في 1 ديسمبر/كانون الأول، أطلقت "حماس" خلالها 105 محتجزا، مقابل عشرات الأسرى الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية.
ويواصل الجيش الإسرائيلي عملياته العسكرية ضد قطاع غزة، منذ السابع من أكتوبر الماضي، حينما أعلنت حركة حماس التي تسيطر على القطاع بدء عملية "طوفان الأقصى
"، حيث أطلقت آلاف الصواريخ من غزة على إسرائيل، واقتحمت قواتها مستوطنات إسرائيلية متاخمة للقطاع، ما تسبب بمقتل نحو 1200 إسرائيلي، علاوة على أسر نحو 250 آخرين.
وتخللت المعارك هدنة دامت 7 أيام جرى التوصل إليها بوساطة مصرية قطرية أمريكية، تم خلالها تبادل أسرى من النساء والأطفال وإدخال كميات متفق عليها من المساعدات إلى قطاع غزة، قبل أن تتجدد العمليات العسكرية، في الأول من ديسمبر.
وأسفر القصف الإسرائيلي والعمليات البرية الإسرائيلية في قطاع غزة، منذ الـ7 من أكتوبر الماضي، عن وقوع أكثر من 40 ألف قتيل وأكثر من 92 ألف مصاب.