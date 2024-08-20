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الإنسان والثقافة
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صدى الحياة
تونس الخضراء.... تراكم النفايات في شوارعها ينذر بكارثة بيئية
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29 د
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المرأة الفلسطينية.. نضال في الحياة ودروس للتاريخ
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مساحة حرة
أهمية انضمام ناميبيا لتحالف أوبك بلس
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صدى الحياة
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المقهى الثقافي
الشاعرة والإعلامية همسة يونس، فلسطينية الدم..إماراتية القلب
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https://sarabic.ae/20240820/إعلام-رئيس-الموساد-يبلغ-والدة-أحد-الأسرى-بأنه-لا-يمكن-عقد-صفقة-في-وجود-هذه-الحكومة-ونتنياهو-ينفي-1091918815.html
إعلام: رئيس الموساد يبلغ والدة أحد الأسرى بأنه لا يمكن عقد صفقة بوجود هذه الحكومة.. ونتنياهو ينفي
إعلام: رئيس الموساد يبلغ والدة أحد الأسرى بأنه لا يمكن عقد صفقة بوجود هذه الحكومة.. ونتنياهو ينفي
سبوتنيك عربي
كشفت والدة أحد الأسرى الإسرائيليين المحتجزين في قطاع غزة، أن رئيس الموساد دافيد برنيا، أبلغها أنه لا يمكن عقد صفقة في ظل الحكومة الحالية. 20.08.2024, سبوتنيك عربي
2024-08-20T10:24+0000
2024-08-20T10:46+0000
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وقالت إيناف تسينجوكر، والدة ماتان تسينجوكر، الذي تم اختطافه في غزة، إن رئيس الموساد أبلغها بذلك في يوليو/ تموز الماضي، وذلك وفقا للقناة الـ12 الإسرائيلية.من جهته، نفى مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، ما نقلته والدة الأسير عن رئيس الموساد بأنه لا يمكن التوصل لصفقة في ظل الحكومة الحالية.وذكرت هيئة البث الإسرائيلية، في وقت سابق، أن الجيش الإسرائيلي تمكن الليلة الماضية من انتشال جثامين 6 رهائن لدى حركة حماس في منطقة خان يونس بقطاع غزة. وتقول إسرائيل إن حركة "حماس" لا تزال تحتجز 136 شخصا اختطفتهم في 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي من مستوطنات جنوب إسرائيل، وذلك بعد صفقة لتبادل الأسرى جرت ضمن هدنة استمرت أسبوعا وانتهت في 1 ديسمبر/كانون الأول، أطلقت "حماس" خلالها 105 محتجزا، مقابل عشرات الأسرى الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية.ويواصل الجيش الإسرائيلي عملياته العسكرية ضد قطاع غزة، منذ السابع من أكتوبر الماضي، حينما أعلنت حركة حماس التي تسيطر على القطاع بدء عملية "طوفان الأقصى"، حيث أطلقت آلاف الصواريخ من غزة على إسرائيل، واقتحمت قواتها مستوطنات إسرائيلية متاخمة للقطاع، ما تسبب بمقتل نحو 1200 إسرائيلي، علاوة على أسر نحو 250 آخرين. وتخللت المعارك هدنة دامت 7 أيام جرى التوصل إليها بوساطة مصرية قطرية أمريكية، تم خلالها تبادل أسرى من النساء والأطفال وإدخال كميات متفق عليها من المساعدات إلى قطاع غزة، قبل أن تتجدد العمليات العسكرية، في الأول من ديسمبر.وأسفر القصف الإسرائيلي والعمليات البرية الإسرائيلية في قطاع غزة، منذ الـ7 من أكتوبر الماضي، عن وقوع أكثر من 40 ألف قتيل وأكثر من 92 ألف مصاب.
https://sarabic.ae/20240820/6-جثث-تثير-غضبا-واسعا-في-إسرائيل-ومطالبات-بتسريع-صفقة-إعادة-المختطفين-1091914072.html
https://sarabic.ae/20240819/غالانت-يطالب-بلينكن-بالضغط-السياسي-على-حماس-حتى-يتم-التوصل-إلى-صفقة-تبادل-الأسرى-1091903508.html
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إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, قطاع غزة, غزة, العدوان الإسرائيلي على غزة, حركة حماس, أخبار العالم الآن, العالم, بنيامين نتنياهو
إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, قطاع غزة, غزة, العدوان الإسرائيلي على غزة, حركة حماس, أخبار العالم الآن, العالم, بنيامين نتنياهو

إعلام: رئيس الموساد يبلغ والدة أحد الأسرى بأنه لا يمكن عقد صفقة بوجود هذه الحكومة.. ونتنياهو ينفي

10:24 GMT 20.08.2024 (تم التحديث: 10:46 GMT 20.08.2024)
© Sputnik . Arial Sporn / الانتقال إلى بنك الصورمظاهرات في مدينة تل أبيب إثر التصعيد العسكري بين قطاع غزة و إسرائيل، 11 مايو 2021
مظاهرات في مدينة تل أبيب إثر التصعيد العسكري بين قطاع غزة و إسرائيل، 11 مايو 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 20.08.2024
© Sputnik . Arial Sporn
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كشفت والدة أحد الأسرى الإسرائيليين المحتجزين في قطاع غزة، أن رئيس الموساد دافيد برنيا، أبلغها أنه لا يمكن عقد صفقة في ظل الحكومة الحالية.
وقالت إيناف تسينجوكر، والدة ماتان تسينجوكر، الذي تم اختطافه في غزة، إن رئيس الموساد أبلغها بذلك في يوليو/ تموز الماضي، وذلك وفقا للقناة الـ12 الإسرائيلية.
من جهته، نفى مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، ما نقلته والدة الأسير عن رئيس الموساد بأنه لا يمكن التوصل لصفقة في ظل الحكومة الحالية.
مظاهرات في مدينة تل أبيب إثر التصعيد العسكري بين قطاع غزة و إسرائيل، 11 مايو 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 20.08.2024
6 جثث تثير غضبا واسعا في إسرائيل... ومطالبات بتسريع صفقة إعادة المختطفين
08:10 GMT
وذكرت هيئة البث الإسرائيلية، في وقت سابق، أن الجيش الإسرائيلي تمكن الليلة الماضية من انتشال جثامين 6 رهائن لدى حركة حماس في منطقة خان يونس بقطاع غزة.
وتقول إسرائيل إن حركة "حماس" لا تزال تحتجز 136 شخصا اختطفتهم في 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي من مستوطنات جنوب إسرائيل، وذلك بعد صفقة لتبادل الأسرى جرت ضمن هدنة استمرت أسبوعا وانتهت في 1 ديسمبر/كانون الأول، أطلقت "حماس" خلالها 105 محتجزا، مقابل عشرات الأسرى الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية.
ويواصل الجيش الإسرائيلي عملياته العسكرية ضد قطاع غزة، منذ السابع من أكتوبر الماضي، حينما أعلنت حركة حماس التي تسيطر على القطاع بدء عملية "طوفان الأقصى"، حيث أطلقت آلاف الصواريخ من غزة على إسرائيل، واقتحمت قواتها مستوطنات إسرائيلية متاخمة للقطاع، ما تسبب بمقتل نحو 1200 إسرائيلي، علاوة على أسر نحو 250 آخرين.
وزير الدفاع الإسرائيلي، يوآف غالانت - سبوتنيك عربي, 1920, 19.08.2024
غالانت يطالب بلينكن بالضغط السياسي على "حماس" حتى يتم التوصل إلى صفقة تبادل الأسرى
أمس, 17:11 GMT
وتخللت المعارك هدنة دامت 7 أيام جرى التوصل إليها بوساطة مصرية قطرية أمريكية، تم خلالها تبادل أسرى من النساء والأطفال وإدخال كميات متفق عليها من المساعدات إلى قطاع غزة، قبل أن تتجدد العمليات العسكرية، في الأول من ديسمبر.
وأسفر القصف الإسرائيلي والعمليات البرية الإسرائيلية في قطاع غزة، منذ الـ7 من أكتوبر الماضي، عن وقوع أكثر من 40 ألف قتيل وأكثر من 92 ألف مصاب.
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