https://sarabic.ae/20240820/إيران-طهران-لم-تترك-أبدا-أي-هجوم-عليها-يمر-دون-رد-1091931645.html
إيران: طهران لم تترك أبدا أي هجوم عليها يمر دون رد
إيران: طهران لم تترك أبدا أي هجوم عليها يمر دون رد
سبوتنيك عربي
أكد المتحدث باسم الحرس الثوري الإيراني العميد محمد علي نائيني، اليوم الثلاثاء، أن طهران لم تترك أبدًا أي هجوم عليها يمر دون رد. 20.08.2024, سبوتنيك عربي
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وأشار نائيني إلى أن الرد على اغتيال رئيس المكتب السياسي السابق لحركة حماس إسماعيل هنية في طهران سيأتي في الوقت المناسب.وأضاف نائيني أن "الرد على اغتيال هنية قد يستغرق زمنًا طويلًا، والزمن يسير لصالحنا".وفي وقت سابق، أعلن الحرس الثوري الإيراني، مقتل رئيس المكتب السياسي لحركة حماس، إسماعيل هنية، وأحد مرافقيه، نتيجة قصف استهدف مقر إقامتهما في العاصمة طهران، مشيرًا إلى أن التحقيق في أسباب وملابسات هذا الحادث جارٍ.وتتزايد المخاوف من اندلاع نزاع إقليمي واسع مع توعّد إيران وحلفائها بالرد على اغتيال رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية، بطهران، في عملية نسبت لإسرائيل، واغتيال القيادي البارز في "حزب الله" فؤاد شكر، بضربة إسرائيلية على الضاحية الجنوبية لبيروت، مع تعزيز الولايات المتحدة وجودها العسكري في المنطقة.
https://sarabic.ae/20240820/أمريكا-تتهم-إيران-بشن-هجمات-إلكترونية-على-حملة-ترامب-وطهران-تنفي-1091911855.html
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إيران, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, العالم, أخبار العالم الآن
إيران, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, العالم, أخبار العالم الآن
إيران: طهران لم تترك أبدا أي هجوم عليها يمر دون رد
أكد المتحدث باسم الحرس الثوري الإيراني العميد محمد علي نائيني، اليوم الثلاثاء، أن طهران لم تترك أبدًا أي هجوم عليها يمر دون رد.
وأشار نائيني إلى أن الرد على اغتيال رئيس المكتب السياسي السابق لحركة حماس إسماعيل هنية في طهران سيأتي في الوقت المناسب.
وقال نائيني في تصريحات للتلفزيون الرسمي الإيراني: "لم نترك أي هجوم على أهداف إيرانية يمر دون رد، وعلى العدو أن ينتظر ضربات محسوبة ودقيقة في الوقت المناسب".
وأضاف نائيني أن "الرد على اغتيال هنية قد يستغرق زمنًا طويلًا، والزمن يسير لصالحنا".
وفي وقت سابق، أعلن الحرس الثوري الإيراني، مقتل رئيس المكتب السياسي لحركة حماس، إسماعيل هنية، وأحد مرافقيه، نتيجة قصف استهدف مقر إقامتهما في العاصمة طهران
، مشيرًا إلى أن التحقيق في أسباب وملابسات هذا الحادث جارٍ.
وتتزايد المخاوف من اندلاع نزاع إقليمي واسع مع توعّد إيران وحلفائها بالرد على اغتيال رئيس المكتب السياسي لحركة حماس
إسماعيل هنية، بطهران، في عملية نسبت لإسرائيل، واغتيال القيادي البارز في "حزب الله" فؤاد شكر، بضربة إسرائيلية على الضاحية الجنوبية لبيروت، مع تعزيز الولايات المتحدة وجودها العسكري في المنطقة.