https://sarabic.ae/20240820/الأمم-المتحدة-مقتل-280-عامل-إغاثة-خلال-عام-2023-نصفهم-في-غزة-1091909569.html
الأمم المتحدة: مقتل 280 عامل إغاثة خلال عام 2023 نصفهم في غزة
الأمم المتحدة: مقتل 280 عامل إغاثة خلال عام 2023 نصفهم في غزة
سبوتنيك عربي
أعلن مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا)، يوم الاثنين، أن عمال الإغاثة على الخطوط الأمامية للنزاعات في العالم يتعرضون للقتل بأعداد غير مسبوقة،... 20.08.2024, سبوتنيك عربي
2024-08-20T01:45+0000
2024-08-20T01:45+0000
2024-08-20T01:45+0000
غزة
وقف إطلاق النار بين قطاع غزة وإسرائيل
التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل
منظمة الأمم المتحدة
عمال
العالم
طوفان الأقصى
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وبحسب وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"، يمثل هذا العدد المرتفع بشكل كبير زيادة بنسبة 137% مقارنة بعام 2022، الذي جرى فيه تسجيل مقتل 118 عامل إغاثة.وأشار المكتب إلى أن عام 2024 في طريقه لتحقيق نتيجة أكثر فتكا، حيث قتل 172 عامل إغاثة حتى الآن، وفقا للإحصاء المؤقت من قاعدة بيانات أمن عمال الإغاثة.وأوضح أن أكثر من نصف الضحايا في العام 2023 سجّلوا في قطاع غزة، مع تواصل الحرب الإسرائيلية على القطاع منذ السابع من أكتوبر/ تشرين الأول الماضي.
https://sarabic.ae/20240819/السلطة-الفلسطينية-تطلب-من-إسرائيل-السماح-لمحمود-عباس-بزيارة-غزة-1091909099.html
غزة
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MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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MIA „Rossiya Segodnya“
غزة, وقف إطلاق النار بين قطاع غزة وإسرائيل, التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل, منظمة الأمم المتحدة, عمال, العالم, طوفان الأقصى
غزة, وقف إطلاق النار بين قطاع غزة وإسرائيل, التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل, منظمة الأمم المتحدة, عمال, العالم, طوفان الأقصى
الأمم المتحدة: مقتل 280 عامل إغاثة خلال عام 2023 نصفهم في غزة
أعلن مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا)، يوم الاثنين، أن عمال الإغاثة على الخطوط الأمامية للنزاعات في العالم يتعرضون للقتل بأعداد غير مسبوقة، حيث قتل 280 عامل إغاثة في 33 دولة العام الماضي.
وبحسب وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"، يمثل هذا العدد المرتفع
بشكل كبير زيادة بنسبة 137% مقارنة بعام 2022، الذي جرى فيه تسجيل مقتل 118 عامل إغاثة.
وأشار المكتب إلى أن عام 2024 في طريقه لتحقيق نتيجة أكثر فتكا، حيث قتل 172 عامل إغاثة حتى الآن، وفقا للإحصاء المؤقت من قاعدة بيانات أمن عمال الإغاثة.
وأوضح أن أكثر من نصف الضحايا في العام 2023 سجّلوا في قطاع غزة، مع تواصل الحرب الإسرائيلية على القطاع منذ السابع من أكتوبر/ تشرين الأول الماضي.