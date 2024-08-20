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محرك كهربي مجهري من بنيات الحمض النووي
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الإنسان والثقافة
الشاعر الروسي نيقولاي ألكسييفيتش نيكراسوف
09:31 GMT
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صدى الحياة
تونس الخضراء.... تراكم النفايات في شوارعها ينذر بكارثة بيئية
10:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
المرأة الفلسطينية.. نضال في الحياة ودروس للتاريخ
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مساحة حرة
أهمية انضمام ناميبيا لتحالف أوبك بلس
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صدى الحياة
عائلة "الفرقاني" الجزائرية تربط الجسور المعلقة بموسيقى المالوف القسنطيني
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28 د
عرب بوينت بودكاست
المخدرات الرقمية وجه آخر للإدمان
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المقهى الثقافي
الشاعرة والإعلامية همسة يونس، فلسطينية الدم..إماراتية القلب
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هل تنجح مفاوضات القاهرة في إحياء اتفاق جدة لوقف الحرب في السودان
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https://sarabic.ae/20240820/الأمم-المتحدة-مقتل-280-عامل-إغاثة-خلال-عام-2023-نصفهم-في-غزة-1091909569.html
الأمم المتحدة: مقتل 280 عامل إغاثة خلال عام 2023 نصفهم في غزة
الأمم المتحدة: مقتل 280 عامل إغاثة خلال عام 2023 نصفهم في غزة
سبوتنيك عربي
أعلن مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا)، يوم الاثنين، أن عمال الإغاثة على الخطوط الأمامية للنزاعات في العالم يتعرضون للقتل بأعداد غير مسبوقة،... 20.08.2024, سبوتنيك عربي
2024-08-20T01:45+0000
2024-08-20T01:45+0000
غزة
وقف إطلاق النار بين قطاع غزة وإسرائيل
التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل
منظمة الأمم المتحدة
عمال
العالم
طوفان الأقصى
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وبحسب وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"، يمثل هذا العدد المرتفع بشكل كبير زيادة بنسبة 137% مقارنة بعام 2022، الذي جرى فيه تسجيل مقتل 118 عامل إغاثة.وأشار المكتب إلى أن عام 2024 في طريقه لتحقيق نتيجة أكثر فتكا، حيث قتل 172 عامل إغاثة حتى الآن، وفقا للإحصاء المؤقت من قاعدة بيانات أمن عمال الإغاثة.وأوضح أن أكثر من نصف الضحايا في العام 2023 سجّلوا في قطاع غزة، مع تواصل الحرب الإسرائيلية على القطاع منذ السابع من أكتوبر/ تشرين الأول الماضي.
https://sarabic.ae/20240819/السلطة-الفلسطينية-تطلب-من-إسرائيل-السماح-لمحمود-عباس-بزيارة-غزة-1091909099.html
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غزة, وقف إطلاق النار بين قطاع غزة وإسرائيل, التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل, منظمة الأمم المتحدة, عمال, العالم, طوفان الأقصى
غزة, وقف إطلاق النار بين قطاع غزة وإسرائيل, التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل, منظمة الأمم المتحدة, عمال, العالم, طوفان الأقصى

الأمم المتحدة: مقتل 280 عامل إغاثة خلال عام 2023 نصفهم في غزة

01:45 GMT 20.08.2024
© AP Photo / Amr Nabilتعبر سيارة إسعاف مصرية تحمل جثمان فلسطيني توفي في المستشفى المصري متأثرا بجراحه في حرب غزة، ميناء رفح المصري في طريقها إلى قطاع غزة، 27 نوفمبر 2023.
تعبر سيارة إسعاف مصرية تحمل جثمان فلسطيني توفي في المستشفى المصري متأثرا بجراحه في حرب غزة، ميناء رفح المصري في طريقها إلى قطاع غزة، 27 نوفمبر 2023. - سبوتنيك عربي, 1920, 20.08.2024
© AP Photo / Amr Nabil
تابعنا عبر
أعلن مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا)، يوم الاثنين، أن عمال الإغاثة على الخطوط الأمامية للنزاعات في العالم يتعرضون للقتل بأعداد غير مسبوقة، حيث قتل 280 عامل إغاثة في 33 دولة العام الماضي.
وبحسب وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"، يمثل هذا العدد المرتفع بشكل كبير زيادة بنسبة 137% مقارنة بعام 2022، الذي جرى فيه تسجيل مقتل 118 عامل إغاثة.
وأشار المكتب إلى أن عام 2024 في طريقه لتحقيق نتيجة أكثر فتكا، حيث قتل 172 عامل إغاثة حتى الآن، وفقا للإحصاء المؤقت من قاعدة بيانات أمن عمال الإغاثة.
الرئيس الفلسطيني محمود عباس يلقي كلمة في البرلمان التركي - سبوتنيك عربي, 1920, 19.08.2024
السلطة الفلسطينية تطلب من إسرائيل السماح لمحمود عباس بزيارة غزة
أمس, 23:19 GMT
وأوضح أن أكثر من نصف الضحايا في العام 2023 سجّلوا في قطاع غزة، مع تواصل الحرب الإسرائيلية على القطاع منذ السابع من أكتوبر/ تشرين الأول الماضي.
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- سبوتنيك عربيتغيطة مباشرة لـ"طوفان الأقصى".. اشتباكات بين فلسطينيين والجيش الإسرائيلي في الضفة الغربية02:38 GMT
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