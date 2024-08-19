السلطة الفلسطينية تطلب من إسرائيل السماح لمحمود عباس بزيارة غزة

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
123 د
كواليس السينما
إنسانية السينما بين الحضور والغياب
08:18 GMT
26 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للشاعر والاعلامي الفلسطيني بهاء شحادة
08:44 GMT
16 د
مساحة حرة
هل تبدأ حرب تجارية بين الصين وأوروبا مع رفع بكين دعوى في منظمة التجارة العالمية؟
09:31 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
جبال الألب باللون الأخضر ومساحات أخرى بالبني
10:03 GMT
8 د
صدى الحياة
الشعب السوداني بين مطرقة الحرب وسندان النزوح والجوع
10:11 GMT
29 د
مرايا العلوم
عوائد مخلفات الطيور البحرية وأسرَّة العصر الحجري وأول من اكتشف معدنا
10:41 GMT
19 د
On air
11:31 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
علم المتحجرات ومجالاته البحثية ورائد علم التصنيف العلمي
12:03 GMT
7 د
صدى الحياة
الميراث وحقوق المرأة بين الشريعة والقوانين... كيف تتعامل الدول العربية مع هذه المسألة؟
12:10 GMT
7 د
عرب بوينت بودكاست
سكنوا الشارع فأطلق عليهم لقب أطفال الشوارع
12:19 GMT
41 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
الإنسان والثقافة
عن إبداعات الكاتب الروسي ليونيد سولوفيوف وعن أسرته وعلاقته بطرابلس الشام
16:03 GMT
30 د
شؤون عسكرية
خبير: روسيا التي لم تطأها قدم أي جندي أجنبي منذ عام 1943 كيف ستقبل به اليوم وهي أقوى من أي زمن مضى
16:33 GMT
30 د
عالم سبوتنيك
مفاوضات غزة تعود الأسبوع القادم وإيران تحتفظ بحق الرد على إسرائيل ، استمرار تصعيد هجمات المستوطنين على الضفة والقدس
17:03 GMT
59 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - اعادة
18:03 GMT
108 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
02:29 GMT
151 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
كواليس السينما
السينما بين الأفول وتحديات الإستمرار
08:17 GMT
28 د
عرب بوينت بودكاست
محرك كهربي مجهري من بنيات الحمض النووي
08:45 GMT
15 د
الإنسان والثقافة
الشاعر الروسي نيقولاي ألكسييفيتش نيكراسوف
09:31 GMT
29 د
صدى الحياة
تونس الخضراء.... تراكم النفايات في شوارعها ينذر بكارثة بيئية
10:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
المرأة الفلسطينية.. نضال في الحياة ودروس للتاريخ
10:33 GMT
27 د
مساحة حرة
أهمية انضمام ناميبيا لتحالف أوبك بلس
11:31 GMT
29 د
صدى الحياة
عائلة "الفرقاني" الجزائرية تربط الجسور المعلقة بموسيقى المالوف القسنطيني
12:03 GMT
28 د
عرب بوينت بودكاست
المخدرات الرقمية وجه آخر للإدمان
12:33 GMT
15 د
المقهى الثقافي
الشاعرة والإعلامية همسة يونس، فلسطينية الدم..إماراتية القلب
12:48 GMT
12 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
بلا قيود
خبير: زيارة بوتين لباكو محاولة لمنع التصعيد
16:03 GMT
59 د
شؤون عسكرية
خبير: تأجيل رحيل قوات التحالف جاء بعد تقييم للمشهد الأمني بالشرق الأوسط وداعش ينشط بالفعل
17:03 GMT
30 د
مساحة حرة
هل تنجح مفاوضات القاهرة في إحياء اتفاق جدة لوقف الحرب في السودان
17:33 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
18:03 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
20:03 GMT
30 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20240819/السلطة-الفلسطينية-تطلب-من-إسرائيل-السماح-لمحمود-عباس-بزيارة-غزة-1091909099.html
السلطة الفلسطينية تطلب من إسرائيل السماح لمحمود عباس بزيارة غزة
السلطة الفلسطينية تطلب من إسرائيل السماح لمحمود عباس بزيارة غزة
سبوتنيك عربي
أفادت تقارير صحفية إسرائيلية، يوم الاثنين، أن السلطة الوطنية الفلسطينية طلبت من السلطات الإسرائيلية الإذن لرئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس بزيارة غزة في... 19.08.2024, سبوتنيك عربي
2024-08-19T23:19+0000
2024-08-19T23:48+0000
محمود عباس
السلطة الفلسطينية
غزة
وقف إطلاق النار بين قطاع غزة وإسرائيل
التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل
طوفان الأقصى
إسرائيل
بنيامين نتنياهو
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/08/0f/1091775553_0:0:1600:901_1920x0_80_0_0_3b82d3c75d70a4656b98b6b6c630da4c.jpg
وأعلن عباس في 15 أغسطس/آب الجاري أنه ينوي زيارة قطاع غزة.وبحسب موقع "والا" الإسرائيلي نقلا عن مصادر مطلعة، فإن الأمين العام لمنظمة التحرير الفلسطينية حسين الشيخ، بعث برسالة مماثلة إلى رئيس مجلس الأمن القومي الإسرائيلي تساحي هنغبي، حيث طلب الجانب الفلسطيني أن يدخل عباس قطاع غزة عبر إحدى نقاط التفتيش الإسرائيلية، ولكن ليس عبر حاجز رفح على حدود القطاع ومصر.وقالت الصحيفة، إن هذا القرار سيتخذه شخصيا رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، لكن لم ترد أي تعليقات حتى الآن من مكتبه.وكان نتنياهو قد صرح في مناسبات عديدة في وقت سابق، أنه بعد انتهاء الأعمال القتالية في قطاع غزة، لن تسمح إسرائيل لممثلي السلطة الوطنية الفلسطينية في الضفة الغربية بالوصول إلى السلطة هناك.ولم يقم الزعيم الفلسطيني بزيارة قطاع غزة منذ وصول حماس إلى السلطة في عام 2007. ولا تقوم السلطة الوطنية الفلسطينية بأي نشاط في القطاع الفلسطيني، باستثناء بعض القضايا المدنية.وكانت آخر مرة زار فيها ممثلو السلطة الوطنية الفلسطينية القطاع في عام 2018، عندما تم استخدام عبوة ناسفة لمهاجمة موكب رئيس الوزراء آنذاك رامي الحمد الله.
https://sarabic.ae/20240819/متظاهرون-مؤيدون-لفلسطين-يخترقون-الحاجز-الأمني-في-مؤتمر-الحزب-الديمقراطي-بشيكاغو-فيديو-1091908948.html
غزة
إسرائيل
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2024
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/08/0f/1091775553_133:0:1554:1066_1920x0_80_0_0_f6d8fb5c709ed73c645a6563588ede71.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
محمود عباس, السلطة الفلسطينية, غزة, وقف إطلاق النار بين قطاع غزة وإسرائيل, التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل, طوفان الأقصى, إسرائيل, بنيامين نتنياهو
محمود عباس, السلطة الفلسطينية, غزة, وقف إطلاق النار بين قطاع غزة وإسرائيل, التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل, طوفان الأقصى, إسرائيل, بنيامين نتنياهو

السلطة الفلسطينية تطلب من إسرائيل السماح لمحمود عباس بزيارة غزة

23:19 GMT 19.08.2024 (تم التحديث: 23:48 GMT 19.08.2024)
© Sputnikالرئيس الفلسطيني محمود عباس يلقي كلمة في البرلمان التركي
الرئيس الفلسطيني محمود عباس يلقي كلمة في البرلمان التركي - سبوتنيك عربي, 1920, 19.08.2024
© Sputnik
تابعنا عبر
أفادت تقارير صحفية إسرائيلية، يوم الاثنين، أن السلطة الوطنية الفلسطينية طلبت من السلطات الإسرائيلية الإذن لرئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس بزيارة غزة في المستقبل القريب.
وأعلن عباس في 15 أغسطس/آب الجاري أنه ينوي زيارة قطاع غزة.
وبحسب موقع "والا" الإسرائيلي نقلا عن مصادر مطلعة، فإن الأمين العام لمنظمة التحرير الفلسطينية حسين الشيخ، بعث برسالة مماثلة إلى رئيس مجلس الأمن القومي الإسرائيلي تساحي هنغبي، حيث طلب الجانب الفلسطيني أن يدخل عباس قطاع غزة عبر إحدى نقاط التفتيش الإسرائيلية، ولكن ليس عبر حاجز رفح على حدود القطاع ومصر.

وكما أوضح موقع والا، فإن عباس يعتمد على رفض إسرائيل من أجل "استخدام ذلك لانتقاد" إسرائيل في المستقبل. وفي الوقت نفسه، وفقا لذات التقرير، فإن الإذن من إسرائيل بدخول غزة سيكون "انتصارًا سياسيًا كبيرًا" لعباس على حركة حماس الفلسطينية وسيكون بمثابة إشارة إلى احتمال عودة السلطة الوطنية الفلسطينية إلى القطاع الفلسطيني.

وقالت الصحيفة، إن هذا القرار سيتخذه شخصيا رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، لكن لم ترد أي تعليقات حتى الآن من مكتبه.
وكان نتنياهو قد صرح في مناسبات عديدة في وقت سابق، أنه بعد انتهاء الأعمال القتالية في قطاع غزة، لن تسمح إسرائيل لممثلي السلطة الوطنية الفلسطينية في الضفة الغربية بالوصول إلى السلطة هناك.
متاظهرون مؤيدون لفلسطين أمام الحاجز الأمني في المؤتمر الوطني للحزب الديمقراطي في مدينة شيكاغو 19 أغسطس 2024 - سبوتنيك عربي, 1920, 19.08.2024
متظاهرون مؤيدون لفلسطين يخترقون الحاجز الأمني في مؤتمر الحزب الديمقراطي بشيكاغو.. فيديو
22:54 GMT
ولم يقم الزعيم الفلسطيني بزيارة قطاع غزة منذ وصول حماس إلى السلطة في عام 2007. ولا تقوم السلطة الوطنية الفلسطينية بأي نشاط في القطاع الفلسطيني، باستثناء بعض القضايا المدنية.
وكانت آخر مرة زار فيها ممثلو السلطة الوطنية الفلسطينية القطاع في عام 2018، عندما تم استخدام عبوة ناسفة لمهاجمة موكب رئيس الوزراء آنذاك رامي الحمد الله.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2024 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала