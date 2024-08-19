https://sarabic.ae/20240819/السلطة-الفلسطينية-تطلب-من-إسرائيل-السماح-لمحمود-عباس-بزيارة-غزة-1091909099.html
السلطة الفلسطينية تطلب من إسرائيل السماح لمحمود عباس بزيارة غزة
السلطة الفلسطينية تطلب من إسرائيل السماح لمحمود عباس بزيارة غزة
سبوتنيك عربي
أفادت تقارير صحفية إسرائيلية، يوم الاثنين، أن السلطة الوطنية الفلسطينية طلبت من السلطات الإسرائيلية الإذن لرئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس بزيارة غزة في... 19.08.2024, سبوتنيك عربي
2024-08-19T23:19+0000
2024-08-19T23:19+0000
2024-08-19T23:48+0000
محمود عباس
السلطة الفلسطينية
غزة
وقف إطلاق النار بين قطاع غزة وإسرائيل
التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل
طوفان الأقصى
إسرائيل
بنيامين نتنياهو
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وأعلن عباس في 15 أغسطس/آب الجاري أنه ينوي زيارة قطاع غزة.وبحسب موقع "والا" الإسرائيلي نقلا عن مصادر مطلعة، فإن الأمين العام لمنظمة التحرير الفلسطينية حسين الشيخ، بعث برسالة مماثلة إلى رئيس مجلس الأمن القومي الإسرائيلي تساحي هنغبي، حيث طلب الجانب الفلسطيني أن يدخل عباس قطاع غزة عبر إحدى نقاط التفتيش الإسرائيلية، ولكن ليس عبر حاجز رفح على حدود القطاع ومصر.وقالت الصحيفة، إن هذا القرار سيتخذه شخصيا رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، لكن لم ترد أي تعليقات حتى الآن من مكتبه.وكان نتنياهو قد صرح في مناسبات عديدة في وقت سابق، أنه بعد انتهاء الأعمال القتالية في قطاع غزة، لن تسمح إسرائيل لممثلي السلطة الوطنية الفلسطينية في الضفة الغربية بالوصول إلى السلطة هناك.ولم يقم الزعيم الفلسطيني بزيارة قطاع غزة منذ وصول حماس إلى السلطة في عام 2007. ولا تقوم السلطة الوطنية الفلسطينية بأي نشاط في القطاع الفلسطيني، باستثناء بعض القضايا المدنية.وكانت آخر مرة زار فيها ممثلو السلطة الوطنية الفلسطينية القطاع في عام 2018، عندما تم استخدام عبوة ناسفة لمهاجمة موكب رئيس الوزراء آنذاك رامي الحمد الله.
https://sarabic.ae/20240819/متظاهرون-مؤيدون-لفلسطين-يخترقون-الحاجز-الأمني-في-مؤتمر-الحزب-الديمقراطي-بشيكاغو-فيديو-1091908948.html
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محمود عباس, السلطة الفلسطينية, غزة, وقف إطلاق النار بين قطاع غزة وإسرائيل, التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل, طوفان الأقصى, إسرائيل, بنيامين نتنياهو
محمود عباس, السلطة الفلسطينية, غزة, وقف إطلاق النار بين قطاع غزة وإسرائيل, التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل, طوفان الأقصى, إسرائيل, بنيامين نتنياهو
السلطة الفلسطينية تطلب من إسرائيل السماح لمحمود عباس بزيارة غزة
23:19 GMT 19.08.2024 (تم التحديث: 23:48 GMT 19.08.2024)
أفادت تقارير صحفية إسرائيلية، يوم الاثنين، أن السلطة الوطنية الفلسطينية طلبت من السلطات الإسرائيلية الإذن لرئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس بزيارة غزة في المستقبل القريب.
وأعلن عباس في 15 أغسطس/آب الجاري أنه ينوي زيارة قطاع غزة.
وبحسب موقع "والا" الإسرائيلي نقلا عن مصادر مطلعة، فإن الأمين العام لمنظمة التحرير الفلسطينية حسين الشيخ، بعث برسالة مماثلة إلى رئيس مجلس الأمن القومي الإسرائيلي تساحي هنغبي، حيث طلب الجانب الفلسطيني أن يدخل عباس قطاع غزة عبر إحدى نقاط التفتيش الإسرائيلية، ولكن ليس عبر حاجز رفح على حدود القطاع ومصر.
وكما أوضح موقع والا، فإن عباس يعتمد على رفض إسرائيل من أجل "استخدام ذلك لانتقاد" إسرائيل في المستقبل. وفي الوقت نفسه، وفقا لذات التقرير، فإن الإذن من إسرائيل بدخول غزة سيكون "انتصارًا سياسيًا كبيرًا" لعباس على حركة حماس الفلسطينية وسيكون بمثابة إشارة إلى احتمال عودة السلطة الوطنية الفلسطينية إلى القطاع الفلسطيني.
وقالت الصحيفة، إن هذا القرار سيتخذه شخصيا رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، لكن لم ترد أي تعليقات حتى الآن من مكتبه.
وكان نتنياهو قد صرح في مناسبات عديدة في وقت سابق، أنه بعد انتهاء الأعمال القتالية في قطاع غزة، لن تسمح إسرائيل لممثلي السلطة الوطنية الفلسطينية في الضفة الغربية بالوصول إلى السلطة هناك.
ولم يقم الزعيم الفلسطيني بزيارة قطاع غزة منذ وصول حماس إلى السلطة في عام 2007. ولا تقوم السلطة الوطنية الفلسطينية بأي نشاط في القطاع الفلسطيني، باستثناء بعض القضايا المدنية.
وكانت آخر مرة زار فيها ممثلو السلطة الوطنية الفلسطينية القطاع في عام 2018، عندما تم استخدام عبوة ناسفة لمهاجمة موكب رئيس الوزراء آنذاك رامي الحمد الله.