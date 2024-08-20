الثقوب الدودية والكأس المقدسة للفيزياء النظرية

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ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
02:29 GMT
151 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
كواليس السينما
السينما بين الأفول وتحديات الإستمرار
08:17 GMT
28 د
عرب بوينت بودكاست
محرك كهربي مجهري من بنيات الحمض النووي
08:45 GMT
15 د
الإنسان والثقافة
الشاعر الروسي نيقولاي ألكسييفيتش نيكراسوف
09:31 GMT
29 د
صدى الحياة
تونس الخضراء.... تراكم النفايات في شوارعها ينذر بكارثة بيئية
10:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
المرأة الفلسطينية.. نضال في الحياة ودروس للتاريخ
10:33 GMT
27 د
مساحة حرة
أهمية انضمام ناميبيا لتحالف أوبك بلس
11:31 GMT
29 د
صدى الحياة
عائلة "الفرقاني" الجزائرية تربط الجسور المعلقة بموسيقى المالوف القسنطيني
12:03 GMT
28 د
عرب بوينت بودكاست
المخدرات الرقمية وجه آخر للإدمان
12:33 GMT
15 د
المقهى الثقافي
الشاعرة والإعلامية همسة يونس، فلسطينية الدم..إماراتية القلب
12:48 GMT
12 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
بلا قيود
خبير: زيارة بوتين لباكو محاولة لمنع التصعيد
16:03 GMT
59 د
شؤون عسكرية
خبير: تأجيل رحيل قوات التحالف جاء بعد تقييم للمشهد الأمني بالشرق الأوسط وداعش ينشط بالفعل
17:03 GMT
30 د
مساحة حرة
هل تنجح مفاوضات القاهرة في إحياء اتفاق جدة لوقف الحرب في السودان
17:33 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
18:03 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
20:03 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
كواليس السينما
السينما والرسائل السياسية
08:18 GMT
28 د
عرب بوينت بودكاست
السياحة العربية.. هل تستطيع المنافسة في ظل المتغيرات
08:46 GMT
14 د
عرب بوينت بودكاست
تأثير التنمر على تكوين شخصية الفرد وطرق مواجهته
09:33 GMT
27 د
صدى الحياة
مهرجان "لون كلمة نغم" يبث رسائل سلام ومحبة للعالم
10:03 GMT
27 د
الإنسان والثقافة
عن إبداعات الكاتب الروسي ليونيد سولوفيوف وعن أسرته وعلاقته بطرابلس الشام
10:31 GMT
30 د
مساحة حرة
صناعة المخدرات وتجارتها يؤرق السلطات.. حلول عربية لكبح جماحها
11:30 GMT
30 د
مرايا العلوم
المعالجة البصرية في الدماغ والقدرة على فصل الأشياء
12:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
هجرة العقول والأدمغة من البلدان العربية... إهمال رسمي أم سياسة متعمدة؟
12:34 GMT
26 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
بلا قيود
خبير: الهدف الحقيقي لإسرائيل هو تهجير الفلسطينيين وليس منع تنامي قدرة حماس
16:03 GMT
59 د
ملفات ساخنة
ماذا وراء تهديدات أنصار الله بفتح جبهات جديدة لدعم غزة؟
17:03 GMT
29 د
مساحة حرة
بعد كورونا.. هل يتحول مرض جدري القرود لجائحة عالمية؟
17:33 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
18:03 GMT
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مدار الليل والنهار
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يناقش صحفيو "سبوتنيك عربي" على أثير "راديو سبوتنيك" آخر الأخبار وأبرز القضايا السياسية والاقتصادية والاجتماعية الحالية. ونشارككم رأي وتحليل خبراء سياسيين وعسكريين واقتصاديين واجتماعيين من استوديوهات الوكالة في موسكو والقاهرة وبيروت.
https://sarabic.ae/20240820/الثقوب-الدودية-والكأس-المقدسة-للفيزياء-النظرية-1091932763.html
الثقوب الدودية والكأس المقدسة للفيزياء النظرية
الثقوب الدودية والكأس المقدسة للفيزياء النظرية
سبوتنيك عربي
وجدت دراسة جديدة أن القمر كان يبتعد آلاف الأميال، وأن أيام الأرض أصبحت أطول بساعتين و2.2 من الساعة. 20.08.2024, سبوتنيك عربي
2024-08-20T14:34+0000
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الثقوب الدودية والكأس المقدسة للفيزياء النظرية
سبوتنيك عربي
الثقوب الدودية والكأس المقدسة للفيزياء النظرية
يشير الباحثون إلى أن ساعات ضوء الشمس الإضافية، بدورها، ربما أدت إلى أحداث أكسدة أدت بدورها إلى فترة انفجرت فيها تعقيدات الحياة.وقد تؤثر تغييرات طول النهار على توزيع الطاقة الشمسية وتدرجات درجات الحرارة، ما يؤثر على أنظمة الطقس وديناميكيات الغلاف الجوي.إذا تم تأكيد ذلك من خلال التجارب والملاحظات، فقد تصبح الثقوب الدودية مصدرا قيما للمعلومات حول الجاذبية الكمية - توحيد نظري للقوى الأساسية للكون - والذي يُعتبر غالبًا الكأس المقدسة للفيزياء النظرية.وعندما يتعلق الأمر بالحب، فإن المثل يقول إن الأضداد تجتذب بعضها البعض. ولكن هل هذا صحيح حقا كما هو شائع؟.ورغم أن كوننا يبدو مستقراً، بعد أن ظل موجوداً لمدة 13.7 مليار سنة، فإن العديد من التجارب توضح أنه معرض للخطر، بسبب عدم استقرار جسيم أساسي واحد: بوزون هيغز.في بحث جديد، أظهر العلماء أن بعض نماذج الكون المبكر، تلك التي تنطوي على أجسام تسمى الثقوب السوداء البدائية الخفيفة، من غير المرجح أن تكون صحيحة لأنها كانت لتؤدي إلى إطلاق بوزون هيغز لإنهاء الكون بحلول هذه اللحظة التي نعيشها الآن.الحلقة كاملة في ملف الصوت المرفق.
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مرايا العلوم, аудио
مرايا العلوم, аудио

الثقوب الدودية والكأس المقدسة للفيزياء النظرية

14:34 GMT 20.08.2024
راديو
الثقوب الدودية والكأس المقدسة للفيزياء النظرية
تابعنا عبر
وجدت دراسة جديدة أن القمر كان يبتعد آلاف الأميال، وأن أيام الأرض أصبحت أطول بساعتين و2.2 من الساعة.
يشير الباحثون إلى أن ساعات ضوء الشمس الإضافية، بدورها، ربما أدت إلى أحداث أكسدة أدت بدورها إلى فترة انفجرت فيها تعقيدات الحياة.
وقد تؤثر تغييرات طول النهار على توزيع الطاقة الشمسية وتدرجات درجات الحرارة، ما يؤثر على أنظمة الطقس وديناميكيات الغلاف الجوي.
ويقول العلماء إن الثقوب الدودية المجهرية قد تكون هي المحرك للتوسع المتسارع للكون. تولد هذه الثقوب الدودية الصغيرة باستمرار من فراغ الفضاء بسبب التأثيرات الكمية الدقيقة.
إذا تم تأكيد ذلك من خلال التجارب والملاحظات، فقد تصبح الثقوب الدودية مصدرا قيما للمعلومات حول الجاذبية الكمية - توحيد نظري للقوى الأساسية للكون - والذي يُعتبر غالبًا الكأس المقدسة للفيزياء النظرية.
وعندما يتعلق الأمر بالحب، فإن المثل يقول إن الأضداد تجتذب بعضها البعض. ولكن هل هذا صحيح حقا كما هو شائع؟.
العكس هو الصحيح في الحياة الواقعية، فقد أظهرت مجموعة من الأبحاث على مدى العقود العديدة الماضية أن الناس يميلون إلى مواعدة أشخاص يشبهونهم أكثر. كما أن الأشخاص ذوات السمات المشتركة أكثر عرضة لامتلاك الجاذبية طويلة الأمد اللازمة للعلاقات الدائمة.
ورغم أن كوننا يبدو مستقراً، بعد أن ظل موجوداً لمدة 13.7 مليار سنة، فإن العديد من التجارب توضح أنه معرض للخطر، بسبب عدم استقرار جسيم أساسي واحد: بوزون هيغز.
في بحث جديد، أظهر العلماء أن بعض نماذج الكون المبكر، تلك التي تنطوي على أجسام تسمى الثقوب السوداء البدائية الخفيفة، من غير المرجح أن تكون صحيحة لأنها كانت لتؤدي إلى إطلاق بوزون هيغز لإنهاء الكون بحلول هذه اللحظة التي نعيشها الآن.
الحلقة كاملة في ملف الصوت المرفق.
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