https://sarabic.ae/20240820/الثقوب-الدودية-والكأس-المقدسة-للفيزياء-النظرية-1091932763.html
الثقوب الدودية والكأس المقدسة للفيزياء النظرية
الثقوب الدودية والكأس المقدسة للفيزياء النظرية
سبوتنيك عربي
وجدت دراسة جديدة أن القمر كان يبتعد آلاف الأميال، وأن أيام الأرض أصبحت أطول بساعتين و2.2 من الساعة. 20.08.2024, سبوتنيك عربي
2024-08-20T14:34+0000
2024-08-20T14:34+0000
2024-08-20T14:34+0000
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الثقوب الدودية والكأس المقدسة للفيزياء النظرية
سبوتنيك عربي
الثقوب الدودية والكأس المقدسة للفيزياء النظرية
يشير الباحثون إلى أن ساعات ضوء الشمس الإضافية، بدورها، ربما أدت إلى أحداث أكسدة أدت بدورها إلى فترة انفجرت فيها تعقيدات الحياة.وقد تؤثر تغييرات طول النهار على توزيع الطاقة الشمسية وتدرجات درجات الحرارة، ما يؤثر على أنظمة الطقس وديناميكيات الغلاف الجوي.إذا تم تأكيد ذلك من خلال التجارب والملاحظات، فقد تصبح الثقوب الدودية مصدرا قيما للمعلومات حول الجاذبية الكمية - توحيد نظري للقوى الأساسية للكون - والذي يُعتبر غالبًا الكأس المقدسة للفيزياء النظرية.وعندما يتعلق الأمر بالحب، فإن المثل يقول إن الأضداد تجتذب بعضها البعض. ولكن هل هذا صحيح حقا كما هو شائع؟.ورغم أن كوننا يبدو مستقراً، بعد أن ظل موجوداً لمدة 13.7 مليار سنة، فإن العديد من التجارب توضح أنه معرض للخطر، بسبب عدم استقرار جسيم أساسي واحد: بوزون هيغز.في بحث جديد، أظهر العلماء أن بعض نماذج الكون المبكر، تلك التي تنطوي على أجسام تسمى الثقوب السوداء البدائية الخفيفة، من غير المرجح أن تكون صحيحة لأنها كانت لتؤدي إلى إطلاق بوزون هيغز لإنهاء الكون بحلول هذه اللحظة التي نعيشها الآن.الحلقة كاملة في ملف الصوت المرفق.
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مرايا العلوم, аудио
الثقوب الدودية والكأس المقدسة للفيزياء النظرية
وجدت دراسة جديدة أن القمر كان يبتعد آلاف الأميال، وأن أيام الأرض أصبحت أطول بساعتين و2.2 من الساعة.
يشير الباحثون إلى أن ساعات ضوء الشمس الإضافية، بدورها، ربما أدت إلى أحداث أكسدة أدت بدورها إلى فترة انفجرت فيها تعقيدات الحياة.
وقد تؤثر تغييرات طول النهار على توزيع الطاقة الشمسية
وتدرجات درجات الحرارة، ما يؤثر على أنظمة الطقس وديناميكيات الغلاف الجوي.
ويقول العلماء إن الثقوب الدودية المجهرية قد تكون هي المحرك للتوسع المتسارع للكون. تولد هذه الثقوب الدودية الصغيرة باستمرار من فراغ الفضاء بسبب التأثيرات الكمية الدقيقة.
إذا تم تأكيد ذلك من خلال التجارب والملاحظات، فقد تصبح الثقوب الدودية مصدرا قيما للمعلومات حول الجاذبية الكمية - توحيد نظري للقوى الأساسية للكون - والذي يُعتبر غالبًا الكأس المقدسة للفيزياء النظرية.
وعندما يتعلق الأمر بالحب، فإن المثل يقول إن الأضداد تجتذب بعضها البعض. ولكن هل هذا صحيح حقا كما هو شائع؟.
العكس هو الصحيح في الحياة الواقعية، فقد أظهرت مجموعة من الأبحاث على مدى العقود العديدة الماضية أن الناس يميلون إلى مواعدة أشخاص يشبهونهم أكثر. كما أن الأشخاص ذوات السمات المشتركة أكثر عرضة لامتلاك الجاذبية طويلة الأمد اللازمة للعلاقات الدائمة.
ورغم أن كوننا يبدو مستقراً، بعد أن ظل موجوداً لمدة 13.7 مليار سنة، فإن العديد من التجارب توضح أنه معرض للخطر، بسبب عدم استقرار جسيم أساسي واحد: بوزون هيغز.
في بحث جديد، أظهر العلماء أن بعض نماذج الكون المبكر، تلك التي تنطوي على أجسام تسمى الثقوب السوداء البدائية الخفيفة، من غير المرجح أن تكون صحيحة لأنها كانت لتؤدي إلى إطلاق بوزون هيغز لإنهاء الكون
بحلول هذه اللحظة التي نعيشها الآن.
الحلقة كاملة في ملف الصوت المرفق.