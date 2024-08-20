https://sarabic.ae/20240820/الحزب-الديمقراطي-الأمريكي-يعتمد-اختيار-تيم-والز-كمرشح-لمنصب-نائب-الرئيس-بالانتخابات-1091909449.html
الحزب الديمقراطي الأمريكي يعتمد اختيار تيم والز كمرشح لمنصب نائب الرئيس بالانتخابات
الحزب الديمقراطي الأمريكي يعتمد اختيار تيم والز كمرشح لمنصب نائب الرئيس بالانتخابات
سبوتنيك عربي
أعلن الحزب الديمقراطي الأمريكي، اليوم الثلاثاء، رسميًا، تسمية تيم والز كمرشح لمنصب نائب الرئيس في الانتخابات الرئاسية المقبلة. 20.08.2024, سبوتنيك عربي
2024-08-20T00:54+0000
2024-08-20T00:54+0000
2024-08-20T00:54+0000
نائب الرئيس الأمريكي
العالم
الولايات المتحدة الأمريكية
الحزب الديمقراطي الأمريكي
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القاهرة - سبوتنيك. وذكر وسائل إعلام أمريكية، أنه "تم التصديق رسميًا على ترشيح حاكم ولاية مينيسوتا تيم والز لمنصب نائب الرئيس في المؤتمر الوطني الديمقراطي".ونقل الموقع عن مينيون مور، رئيسة المؤتمر الوطني الديمقراطي لعام 2024، قولها: "عندما شرعت (نائبة الرئيس الأمريكي) كامالا هاريس في البحث عن نائب الرئيس، قبل شهر واحد فقط، كانت تبحث عن شخص يؤمن بديمقراطيتنا، ويعمل بجد من أجل الشعب الأمريكي ولديه إمداد لا نهاية له من الأمل لمستقبلنا، ووجدت ذلك في نائب الرئيس تيم والز".ويعقد المؤتمر الوطني الديمقراطي في شيكاغو في الفترة من 19 إلى 22 أغسطس/آب.ومن المتوقع أن تقبل نائبة الرئيس الأميركي، كامالا هاريس، الترشيح الرسمي للحزب للمشاركة في الانتخابات الرئاسية التي ستجرى في البلاد في 5 نوفمبر/تشرين الثاني 2024.
https://sarabic.ae/20240819/متظاهرون-مؤيدون-لفلسطين-يخترقون-الحاجز-الأمني-في-مؤتمر-الحزب-الديمقراطي-بشيكاغو-فيديو-1091908948.html
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سبوتنيك عربي
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MIA „Rossiya Segodnya“
نائب الرئيس الأمريكي, العالم, الولايات المتحدة الأمريكية, الحزب الديمقراطي الأمريكي
نائب الرئيس الأمريكي, العالم, الولايات المتحدة الأمريكية, الحزب الديمقراطي الأمريكي
الحزب الديمقراطي الأمريكي يعتمد اختيار تيم والز كمرشح لمنصب نائب الرئيس بالانتخابات
أعلن الحزب الديمقراطي الأمريكي، اليوم الثلاثاء، رسميًا، تسمية تيم والز كمرشح لمنصب نائب الرئيس في الانتخابات الرئاسية المقبلة.
القاهرة - سبوتنيك. وذكر وسائل إعلام أمريكية، أنه "تم التصديق رسميًا على ترشيح حاكم ولاية مينيسوتا تيم والز
لمنصب نائب الرئيس في المؤتمر الوطني الديمقراطي".
ونقل الموقع عن مينيون مور، رئيسة المؤتمر الوطني الديمقراطي لعام 2024، قولها: "عندما شرعت (نائبة الرئيس الأمريكي) كامالا هاريس في البحث عن نائب الرئيس، قبل شهر واحد فقط، كانت تبحث عن شخص يؤمن بديمقراطيتنا، ويعمل بجد من أجل الشعب الأمريكي ولديه إمداد لا نهاية له من الأمل لمستقبلنا، ووجدت ذلك في نائب الرئيس تيم والز".
ويعقد المؤتمر الوطني الديمقراطي في شيكاغو في الفترة من 19 إلى 22 أغسطس/آب.
ومن المتوقع أن تقبل نائبة الرئيس الأميركي، كامالا هاريس، الترشيح الرسمي للحزب للمشاركة في الانتخابات الرئاسية التي ستجرى في البلاد في 5 نوفمبر/تشرين الثاني 2024.