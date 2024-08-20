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عرب بوينت بودكاست
محرك كهربي مجهري من بنيات الحمض النووي
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الإنسان والثقافة
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صدى الحياة
تونس الخضراء.... تراكم النفايات في شوارعها ينذر بكارثة بيئية
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المرأة الفلسطينية.. نضال في الحياة ودروس للتاريخ
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مساحة حرة
أهمية انضمام ناميبيا لتحالف أوبك بلس
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صدى الحياة
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المخدرات الرقمية وجه آخر للإدمان
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الشاعرة والإعلامية همسة يونس، فلسطينية الدم..إماراتية القلب
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خبير: زيارة بوتين لباكو محاولة لمنع التصعيد
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هل تنجح مفاوضات القاهرة في إحياء اتفاق جدة لوقف الحرب في السودان
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صدى الحياة
مهرجان "لون كلمة نغم" يبث رسائل سلام ومحبة للعالم
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الإنسان والثقافة
عن إبداعات الكاتب الروسي ليونيد سولوفيوف وعن أسرته وعلاقته بطرابلس الشام
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https://sarabic.ae/20240820/السيسي-لبلينكن-حان-الوقت-لإنهاء-الحرب-الجارية-في-غزة-والاحتكام-لصوت-العقل-1091923625.html
السيسي لبلينكن: حان الوقت لإنهاء الحرب الجارية في غزة والاحتكام لصوت العقل
السيسي لبلينكن: حان الوقت لإنهاء الحرب الجارية في غزة والاحتكام لصوت العقل
سبوتنيك عربي
حذر الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، اليوم الثلاثاء، من "خطورة توسع نطاق الصراع إقليميا على نحو يصعب تصور تبعاته". 20.08.2024, سبوتنيك عربي
2024-08-20T11:27+0000
2024-08-20T11:27+0000
الرئيس عبدالفتاح السيسي
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وخلال استقباله وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، في مدينة العلمين، أكد السيسي أن "الوقت قد حان لإنهاء الحرب الجارية في قطاع غزة، والاحتكام لصوت العقل والحكمة وإعلاء لغة السلام والدبلوماسية".وأضاف أن "حقن دماء الشعوب يجب أن يكون المحرك الرئيسي لكافة الأطراف، وأن وقف إطلاق النار في غزة يجب أن يكون بدايةً لاعتراف دولي أوسع بالدولة الفلسطينية وتنفيذ حل الدولتين، باعتبار ذلك الضامن الأساسي لاستقرار المنطقة".من جهته، أكد بلينكن التزام الولايات المتحدة الأمريكية بجهود التهدئة والتوصل لاتفاق، معرباً عن التقدير الكبير لدور مصر وجهودها البناءة في هذا الصدد. وحسب بيان الرئاسة المصرية، "تم استعراض جهود الوساطة المشتركة المصرية الأمريكية القطرية لوقف إطلاق النار في غزة وتبادل المحتجزين، حيث تم تبادل الآراء بشأن نتائج الاجتماع التفاوضي الأخير الذي عقد الأسبوع الماضي بالدوحة، وسبل تحريك الموقف وإحراز تقدم في المفاوضات الجارية بالقاهرة".وتقول إسرائيل إن حركة "حماس" لا تزال تحتجز 136 شخصا اختطفتهم في 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي من مستوطنات جنوب إسرائيل، وذلك بعد صفقة لتبادل الأسرى جرت ضمن هدنة استمرت أسبوعا وانتهت في 1 ديسمبر/كانون الأول، أطلقت "حماس" خلالها 105 محتجزين، مقابل عشرات الأسرى الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية.ويواصل الجيش الإسرائيلي عملياته العسكرية ضد قطاع غزة، منذ السابع من أكتوبر الماضي، حينما أعلنت حركة حماس التي تسيطر على القطاع بدء عملية "طوفان الأقصى"، حيث أطلقت آلاف الصواريخ من غزة على إسرائيل، واقتحمت قواتها مستوطنات إسرائيلية متاخمة للقطاع، ما تسبب بمقتل نحو 1200 إسرائيلي، علاوة على أسر نحو 250 آخرين.وتخللت المعارك هدنة دامت 7 أيام جرى التوصل إليها بوساطة مصرية قطرية أمريكية، تم خلالها تبادل أسرى من النساء والأطفال وإدخال كميات متفق عليها من المساعدات إلى قطاع غزة، قبل أن تتجدد العمليات العسكرية، في الأول من ديسمبر.وأسفر القصف الإسرائيلي والعمليات البرية الإسرائيلية في قطاع غزة، منذ الـ7 من أكتوبر الماضي، عن وقوع أكثر من 40 ألف قتيل وأكثر من 92 ألف مصاب.
https://sarabic.ae/20240820/الجيش-الإسرائيلي-يعلن-استعادة-6-جثث-للرهائن-من-قطاع-غزة-1091912301.html
https://sarabic.ae/20240819/بلينكن-يعلن-قبول-إسرائيل-الاقتراح-الأمريكي-الجديد-بشأن-التسوية-في-غزة-1091905246.html
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الرئيس عبدالفتاح السيسي, أخبار مصر الآن, مصر, الولايات المتحدة الأمريكية, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, العدوان الإسرائيلي على غزة, غزة, قطاع غزة, أخبار العالم الآن, العالم
الرئيس عبدالفتاح السيسي, أخبار مصر الآن, مصر, الولايات المتحدة الأمريكية, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, العدوان الإسرائيلي على غزة, غزة, قطاع غزة, أخبار العالم الآن, العالم

السيسي لبلينكن: حان الوقت لإنهاء الحرب الجارية في غزة والاحتكام لصوت العقل

11:27 GMT 20.08.2024
© AP Photo / Mandel Nganالرئيس المصري عبد الفتاح السيسي يلتقي وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن في واشنطن
الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي يلتقي وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن في واشنطن - سبوتنيك عربي, 1920, 20.08.2024
© AP Photo / Mandel Ngan
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حذر الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، اليوم الثلاثاء، من "خطورة توسع نطاق الصراع إقليميا على نحو يصعب تصور تبعاته".
وخلال استقباله وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، في مدينة العلمين، أكد السيسي أن "الوقت قد حان لإنهاء الحرب الجارية في قطاع غزة، والاحتكام لصوت العقل والحكمة وإعلاء لغة السلام والدبلوماسية".
وأضاف أن "حقن دماء الشعوب يجب أن يكون المحرك الرئيسي لكافة الأطراف، وأن وقف إطلاق النار في غزة يجب أن يكون بدايةً لاعتراف دولي أوسع بالدولة الفلسطينية وتنفيذ حل الدولتين، باعتبار ذلك الضامن الأساسي لاستقرار المنطقة".
صورة من مجزرة مدرسة التابعين الشرعية في حي الدرج في مدينة غزة، التي قصفها الجيش الإسرائيلي - سبوتنيك عربي, 1920, 20.08.2024
الجيش الإسرائيلي يعلن استعادة 6 جثث للرهائن من قطاع غزة
06:54 GMT
من جهته، أكد بلينكن التزام الولايات المتحدة الأمريكية بجهود التهدئة والتوصل لاتفاق، معرباً عن التقدير الكبير لدور مصر وجهودها البناءة في هذا الصدد.
وحسب بيان الرئاسة المصرية، "تم استعراض جهود الوساطة المشتركة المصرية الأمريكية القطرية لوقف إطلاق النار في غزة وتبادل المحتجزين، حيث تم تبادل الآراء بشأن نتائج الاجتماع التفاوضي الأخير الذي عقد الأسبوع الماضي بالدوحة، وسبل تحريك الموقف وإحراز تقدم في المفاوضات الجارية بالقاهرة".
وتقول إسرائيل إن حركة "حماس" لا تزال تحتجز 136 شخصا اختطفتهم في 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي من مستوطنات جنوب إسرائيل، وذلك بعد صفقة لتبادل الأسرى جرت ضمن هدنة استمرت أسبوعا وانتهت في 1 ديسمبر/كانون الأول، أطلقت "حماس" خلالها 105 محتجزين، مقابل عشرات الأسرى الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية.
وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن - سبوتنيك عربي, 1920, 19.08.2024
بلينكن يعلن قبول إسرائيل الاقتراح الأمريكي الجديد بشأن التسوية في غزة
أمس, 18:08 GMT
ويواصل الجيش الإسرائيلي عملياته العسكرية ضد قطاع غزة، منذ السابع من أكتوبر الماضي، حينما أعلنت حركة حماس التي تسيطر على القطاع بدء عملية "طوفان الأقصى"، حيث أطلقت آلاف الصواريخ من غزة على إسرائيل، واقتحمت قواتها مستوطنات إسرائيلية متاخمة للقطاع، ما تسبب بمقتل نحو 1200 إسرائيلي، علاوة على أسر نحو 250 آخرين.
وتخللت المعارك هدنة دامت 7 أيام جرى التوصل إليها بوساطة مصرية قطرية أمريكية، تم خلالها تبادل أسرى من النساء والأطفال وإدخال كميات متفق عليها من المساعدات إلى قطاع غزة، قبل أن تتجدد العمليات العسكرية، في الأول من ديسمبر.
وأسفر القصف الإسرائيلي والعمليات البرية الإسرائيلية في قطاع غزة، منذ الـ7 من أكتوبر الماضي، عن وقوع أكثر من 40 ألف قتيل وأكثر من 92 ألف مصاب.
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