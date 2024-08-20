https://sarabic.ae/20240820/المهندس-كيف-جندت-إسرائيل-العميل-السري-الذي-أوقع-العشرات-من-تجار-الأسلحة-والمخدرات-1091911620.html

المهندس.. كيف جندت إسرائيل العميل السري الذي أوقع العشرات من تجار الأسلحة والمخدرات

المهندس.. كيف جندت إسرائيل العميل السري الذي أوقع العشرات من تجار الأسلحة والمخدرات

سبوتنيك عربي

قالت الشرطة الإسرائيلية إن أحد عملائها السريين ساعدها في كشف شبكات مخدرات وتجارة أسلحة في المنطقة الجنوبية من البلاد. 20.08.2024, سبوتنيك عربي

2024-08-20T06:07+0000

2024-08-20T06:07+0000

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جاء ذلك حسبما ذكر موقع "آي - 24 نيوز" الإسرائيلي، يوم الإثنين، الذي أوضح أن العميل السري يحمل لقب "المهندس" وتم تجنيده قبل 8 أشهر من قبل الوحدة المركزية للشرطة الإسرائيلية في منطقة الجنوب.ولفت الموقع إلى أن عمل العميل السري كان يتم بسرية وكان يحصل على المساعدة من وحدات الشرطة في المنطقة الجنوبية بعد التنسيق مع النيابة الجنائية في المنطقة.وأوضح أنه بعد تحديد موعد إلقاء القبض على المجرمين الذين تم تحديد هويتهم بواسطة "المهندس"، أمس الإثنين، وشمل ذلك 26 مشتبها بهم من سكان الجنوب، الذين تتراوح أعمارهم بين 17 و70 عاما.وبحسب الموقع، فإن هذا العميل السري تم تجنيده بعد متابعة نشاطه الإجرامي خلال السنوات الماضية والتأكد من امتلاكه شبكة علاقات متشعبة مع المجرمين، وهو الأمر الذي ساعد في الكشف عنهم لاحقا.وكان عميل الشرطة الإسرائيلية يقوم بدور الوسيط وتاجر الأسلحة والمخدرات، حيث تمكن من شراء أسلحة ومخدرات من العديد من التجار، الذي يعتمدون عليها كمصدر تمويل أساسي لأنشطتهم.وبحسب الموقع، فقد ساهم دور العميل الإسرائيلي في ضبط أسلحة آلية ومسدسات وكميات مختلفة من المخدرات، كما كشف عن قائمة بأسعار المواد المخدرة التي يتم تداولها، وخاصة الكوكايين.

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