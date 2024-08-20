بوتين: لا مفر من الخوف في العمليات العسكرية ولكن يجب التغلب على كل شيء من أجل الوطن

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الإنسان والثقافة
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صدى الحياة
تونس الخضراء.... تراكم النفايات في شوارعها ينذر بكارثة بيئية
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عرب بوينت بودكاست
المرأة الفلسطينية.. نضال في الحياة ودروس للتاريخ
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مساحة حرة
أهمية انضمام ناميبيا لتحالف أوبك بلس
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عائلة "الفرقاني" الجزائرية تربط الجسور المعلقة بموسيقى المالوف القسنطيني
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عرب بوينت بودكاست
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15 د
المقهى الثقافي
الشاعرة والإعلامية همسة يونس، فلسطينية الدم..إماراتية القلب
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شؤون عسكرية
خبير: تأجيل رحيل قوات التحالف جاء بعد تقييم للمشهد الأمني بالشرق الأوسط وداعش ينشط بالفعل
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مساحة حرة
هل تنجح مفاوضات القاهرة في إحياء اتفاق جدة لوقف الحرب في السودان
17:33 GMT
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السياحة العربية.. هل تستطيع المنافسة في ظل المتغيرات
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تأثير التنمر على تكوين شخصية الفرد وطرق مواجهته
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صدى الحياة
مهرجان "لون كلمة نغم" يبث رسائل سلام ومحبة للعالم
10:03 GMT
27 د
الإنسان والثقافة
عن إبداعات الكاتب الروسي ليونيد سولوفيوف وعن أسرته وعلاقته بطرابلس الشام
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مساحة حرة
صناعة المخدرات وتجارتها يؤرق السلطات.. حلول عربية لكبح جماحها
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مرايا العلوم
المعالجة البصرية في الدماغ والقدرة على فصل الأشياء
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بعد كورونا.. هل يتحول مرض جدري القرود لجائحة عالمية؟
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Работа снайперов горного мотострелкового соединения ЦВО на Авдеевском направлении - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sarabic.ae/20240820/بوتين-لا-مفر-من-الخوف-في-العمليات-العسكرية-ولكن-يجب-التغلب-على-كل-شيء-من-أجل-الوطن-1091940693.html
بوتين: لا مفر من الخوف في العمليات العسكرية ولكن يجب التغلب على كل شيء من أجل الوطن
بوتين: لا مفر من الخوف في العمليات العسكرية ولكن يجب التغلب على كل شيء من أجل الوطن
سبوتنيك عربي
أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الثلاثاء، أن الخوف أمر لا مفر منه بل ومطلوب في أثناء العمليات العسكرية، وإن كان من الضروري التغلب على كل شيء من أجل... 20.08.2024, سبوتنيك عربي
2024-08-20T20:35+0000
2024-08-20T20:35+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
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وقال بوتين، خلال لقائه مع المتطوعين الجدد للخدمة في العملية العسكرية الخاصة الذين يتلقون تدريباتهم في جامعة القوات الخاصة الروسية: "على الرغم من أنه لا مفر من أن نشعر بالخوف، فإننا يجب أن نتغلب على كل شيء من أجل وطننا ومن أجل شعبنا".وأضاف: "نحن نعيش من أجل أن تكون روسيا قوية، ومن أجل أن يثق أبناؤنا وأحفادنا بوطنهم".ووصل الرئيس الروسي، مساء الثلاثاء، إلى الشيشان، وبدأ اجتماعًا مع المتطوعين الذين يتلقون التدريب في أكاديمية القوات الخاصة الروسية وسيتوجهون قريبًا إلى منطقة العمليات العسكرية الخاصة.وتقع الأكاديمية الروسية للقوات الخاصة في غوديرميس، وهي عبارة عن مجمع متعدد الوظائف يضم 95 مبنى ومنشأة، ومجهزة بأحدث حلول تكنولوجيا المعلومات الخاصة. وتغطي الأكاديمية مجالات مثل التدريب على الحرائق، والتدريب التكتيكي الخاص، والمحمول جوًا، والجبلي، بالإضافة إلى تدريب الحراس الشخصيين والصحفيين العسكريين.ومنذ بداية العملية العسكرية الخاصة، تم تدريب أكثر من 18.6 ألف متطوع في قاعدتها، وقد تم تطوير دورات تدريبية قتالية سريعة لهم تشمل التكتيكات والتدريب البدني والطبي والاستقرار النفسي وغير ذلك الكثير.
https://sarabic.ae/20240820/بوتين-يضع-الزهور-على-شجرة-الحزن-فيديو--1091925081.html
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روسيا
روسيا

بوتين: لا مفر من الخوف في العمليات العسكرية ولكن يجب التغلب على كل شيء من أجل الوطن

20:35 GMT 20.08.2024
© Sputnik . Sergey Bobylev / الانتقال إلى بنك الصورالرئيس فلاديمير بوتين خلال مراسم حفل التنصيب في الكرملين
الرئيس فلاديمير بوتين خلال مراسم حفل التنصيب في الكرملين - سبوتنيك عربي, 1920, 20.08.2024
© Sputnik . Sergey Bobylev
/
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تابعنا عبر
أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الثلاثاء، أن الخوف أمر لا مفر منه بل ومطلوب في أثناء العمليات العسكرية، وإن كان من الضروري التغلب على كل شيء من أجل الوطن.
وقال بوتين، خلال لقائه مع المتطوعين الجدد للخدمة في العملية العسكرية الخاصة الذين يتلقون تدريباتهم في جامعة القوات الخاصة الروسية: "على الرغم من أنه لا مفر من أن نشعر بالخوف، فإننا يجب أن نتغلب على كل شيء من أجل وطننا ومن أجل شعبنا".
وأضاف: "نحن نعيش من أجل أن تكون روسيا قوية، ومن أجل أن يثق أبناؤنا وأحفادنا بوطنهم".
بوتين يضع الزهور على شجرة الحزن تخليدا لذكرى ضحايا الهجوم الإرهابي على مدرسة في بيسلان بأوسيتيا الشمالية، في سبتمبر عام 2004. - سبوتنيك عربي, 1920, 20.08.2024
بوتين يضع الزهور على "شجرة الحزن"... فيديو
12:04 GMT
ووصل الرئيس الروسي، مساء الثلاثاء، إلى الشيشان، وبدأ اجتماعًا مع المتطوعين الذين يتلقون التدريب في أكاديمية القوات الخاصة الروسية وسيتوجهون قريبًا إلى منطقة العمليات العسكرية الخاصة.
وتقع الأكاديمية الروسية للقوات الخاصة في غوديرميس، وهي عبارة عن مجمع متعدد الوظائف يضم 95 مبنى ومنشأة، ومجهزة بأحدث حلول تكنولوجيا المعلومات الخاصة. وتغطي الأكاديمية مجالات مثل التدريب على الحرائق، والتدريب التكتيكي الخاص، والمحمول جوًا، والجبلي، بالإضافة إلى تدريب الحراس الشخصيين والصحفيين العسكريين.
ومنذ بداية العملية العسكرية الخاصة، تم تدريب أكثر من 18.6 ألف متطوع في قاعدتها، وقد تم تطوير دورات تدريبية قتالية سريعة لهم تشمل التكتيكات والتدريب البدني والطبي والاستقرار النفسي وغير ذلك الكثير.
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