https://sarabic.ae/20240820/بوتين-لا-مفر-من-الخوف-في-العمليات-العسكرية-ولكن-يجب-التغلب-على-كل-شيء-من-أجل-الوطن-1091940693.html

بوتين: لا مفر من الخوف في العمليات العسكرية ولكن يجب التغلب على كل شيء من أجل الوطن

بوتين: لا مفر من الخوف في العمليات العسكرية ولكن يجب التغلب على كل شيء من أجل الوطن

سبوتنيك عربي

أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الثلاثاء، أن الخوف أمر لا مفر منه بل ومطلوب في أثناء العمليات العسكرية، وإن كان من الضروري التغلب على كل شيء من أجل... 20.08.2024, سبوتنيك عربي

2024-08-20T20:35+0000

2024-08-20T20:35+0000

2024-08-20T20:35+0000

العملية العسكرية الروسية الخاصة

روسيا

https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/05/07/1088600882_0:126:3193:1922_1920x0_80_0_0_9e1d0a12d88b5dbe8ba0a8387ce2bcfc.jpg

وقال بوتين، خلال لقائه مع المتطوعين الجدد للخدمة في العملية العسكرية الخاصة الذين يتلقون تدريباتهم في جامعة القوات الخاصة الروسية: "على الرغم من أنه لا مفر من أن نشعر بالخوف، فإننا يجب أن نتغلب على كل شيء من أجل وطننا ومن أجل شعبنا".وأضاف: "نحن نعيش من أجل أن تكون روسيا قوية، ومن أجل أن يثق أبناؤنا وأحفادنا بوطنهم".ووصل الرئيس الروسي، مساء الثلاثاء، إلى الشيشان، وبدأ اجتماعًا مع المتطوعين الذين يتلقون التدريب في أكاديمية القوات الخاصة الروسية وسيتوجهون قريبًا إلى منطقة العمليات العسكرية الخاصة.وتقع الأكاديمية الروسية للقوات الخاصة في غوديرميس، وهي عبارة عن مجمع متعدد الوظائف يضم 95 مبنى ومنشأة، ومجهزة بأحدث حلول تكنولوجيا المعلومات الخاصة. وتغطي الأكاديمية مجالات مثل التدريب على الحرائق، والتدريب التكتيكي الخاص، والمحمول جوًا، والجبلي، بالإضافة إلى تدريب الحراس الشخصيين والصحفيين العسكريين.ومنذ بداية العملية العسكرية الخاصة، تم تدريب أكثر من 18.6 ألف متطوع في قاعدتها، وقد تم تطوير دورات تدريبية قتالية سريعة لهم تشمل التكتيكات والتدريب البدني والطبي والاستقرار النفسي وغير ذلك الكثير.

https://sarabic.ae/20240820/بوتين-يضع-الزهور-على-شجرة-الحزن-فيديو--1091925081.html

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2024

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

روسيا