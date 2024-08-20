https://sarabic.ae/20240820/حملات-المقاطعة-تفشل-موسم-التخفيضات-الصيفية-في-تونس-1091912449.html

حملات المقاطعة تفشل موسم التخفيضات الصيفية في تونس

حملات المقاطعة تفشل موسم التخفيضات الصيفية في تونس

سبوتنيك عربي

خلافا لمواسم التخفيضات الصيفية الماضية، غاب مشهد طوابير الانتظار عن المساحات والمحلات التجارية التي أظهرت دعمها للجيش الإسرائيلي في الحرب المستمرة على قطاع غزة... 20.08.2024, سبوتنيك عربي

2024-08-20T07:08+0000

2024-08-20T07:08+0000

2024-08-20T07:08+0000

أخبار العالم الآن

العالم العربي

حصري

تقارير سبوتنيك

تونس

أخبار تونس اليوم

إسرائيل

غزة

https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/07/16/1091014946_0:120:1280:840_1920x0_80_0_0_e354931b864a3ee63602c0cc2a0e2ea1.jpg

وفي السابع من الشهر الجاري، انطلق في تونس موسم التخفيضات الصيفية والذي يتواصل حتى 17 من شهر سبتمبر/ أيلول المقبل، وهي الفترة التي حددتها وزارة التجارة في تونس.ويعتبر موسم التخفيضات أو ما يعرف بـ "الصولد" واحدا من مواسم التسوق الكبرى في البلاد، حيث يستفيد المواطنون من التخفيضات التي توفرها العديد من العلامات الناشطة أساسا في قطاعات النسيج والملابس والأحذية.ويعد هذا الموسم من التخفيضات الثاني في تونس منذ بداية عملية "طوفان الأقصى" بعد موسم التخفيضات الشتوية الذي كان في شهر فبراير/ شباط من السنة الحالية والذي شهد بدوره تراجعا كبيرا من حيث الإقبال، بسبب نجاح حملات المقاطعة ضد جميع المحلات الغربية التي تدعم إسرائيل.المقاطعة تدخل في العادة الشرائية للمواطنتنتظر فاطمة البالغة من العمر 52 سنة يوم السبت، وهو اليوم الذي تشهد فيه العديد من المحلات التجارية للملابس المستعملة حركة مكثفة نظرا لتزامنه مع عطلة نهاية الأسبوع للذهاب إلى سوق الحفصية بالعاصمة (وهو أحد الأسواق الشعبية في تونس) لشراء ما تيسر من ملابس مستعملة لها ولأبنائها الثلاثة.وتضيف لـ"سبوتنيك": "لم تعد هذه المحلات تثير اهتمامي، حتى أنني لم أكن أعرف أن موسم التخفضيات بدأ ولا يهمني ذلك".ومن جهته، أفاد الناشط في حملة المقاطعة وائل نوار لـ"سبوتنيك" بأن حملة المقاطعة التي يقوم بها نشطاء في المجتمع المدني سواء على الميدان أو عبر مواقع التواصل الاجتماعي في تونس نجحت في ترسيخ ثقافة المقاطعة ضد المحلات التجارية الداعمة لإسرائيل.ويضيف بأن حملات المقاطعة جعلت التونسيين يبحثون عن بدائل للمحلات التجارية الداعمة لإسرائيل وباتوا يلوذون إلى سوق الملابس المستعملة "الفريب".وتابع نوار: "لقد مرت نحو سنة على انطلاق العدوان على الأراضي الفلسطينية ولم تتوقف المقاطعة ولم تضعف حتى أنها دخلت في العادات الشرائية للمواطن التونسي".ويؤكد نوار أنه حتى بعد إنتهاء الحرب سيكون هناك نسبة كبيرة من التونسيين الذين سيحافظون على المقاطعة ضمن عادتهم اليومية.وأفاد نوار بأنه مع نهاية الشهر الجاري وبداية الاستعداد للعودة المدرسية والجامعية سيكثف النشطاء في المجتمع المدني من حملات المقاطعة خاصة على مستوى الأدوات المدرسية، مشيرا إلى أن "الحملة ستكون عبر وسائل التواصل الاجتماعي وعلى الميدان وتحديدا أمام العلامات التجارية الداعمة لاسرائيل".ضعف في الإقبالومن جهته، أفاد رئيس منظمة إرشاد المستهلك لطفي الرياحي أن موسم التخفيضات شهد تراجعا كبيرا مقارنة بالسنة الفارطة بسبب ارتفاع الأسعار وتأثير حملات المقاطعة.وأضاف الرياحي أن منظمة إرشاد المستهلك تقوم حاليا بحملة للتشجيع على المنتوج التونسي كبديل عن المنتوجات المستوردة.وتابع: "هذه البادرة تهدف إلى تشجيع النسيج الصناعي التونسي خاصة وأن 80 بالمائة من المنتوجات التي يستهلكها التونسي هي منتوجات أجنبية".كما أوضح أن الحملة ستتواصل في مرحلة أولى حتى شهر أكتوبر المقبل وسيتم تنظيم معرض للمنتوج التونسي (أيام 1 و2 و3 من هذا الشهر) يجمع كل الهياكل التي من شأنها التشجيع على استهلاك المنتوج المحلي.وقفات تضامنية تزامنا مع موسم التخفيضاتوترى رئيسة جمعية نساء فلسطين فائزة شكندالي، أن الوقفات التضامنية والمسيرات مع الشعب الفلسطيني لا يجب أن تتوقف أبدا حتى طرد كل من تواطأ مع إسرائيل.وتواصل فائزة الحديث مع سبوتنيك: "اليوم يطلق التونسيون صرخة أوقفوا العدوان على الشعب الفلسطيني".وتؤكد الشكندالي أن المسيرات الداعمة لفلسطين باتت تشهد مشاركة واسعة لفئة الأطفال باعتبارها الأكثر تعبيرا عن قساوة الوضع على الأراضي الفلسطينية.وتشارك فائزة بشكل منتظم في حملات المقاطعة، حيث تفيد بأنها تقوم بتوزيع المطويات التي تحث على مقاطعة المنتوجات الداعمة لإسرائيل في كل وقفة تضامنية قائلة :"أضحى للتونسيين وعي كبير بأهمية المقاطعة التي كبدت المحلات التجارية الداعمة لإسرائيل خسائر فادحة ستؤدي في النهاية إلى إفلاسها ومغادرتها لأرض تونس".

https://sarabic.ae/20240427/تضامنا-مع-غزة-تونسيون-يتظاهرون-للمطالبة-بتمرير-مشروع-قانون-تجريم-التطبيع-مع-إسرائيل-1088327233.html

https://sarabic.ae/20240214/حملات-المقاطعة-تفشل-موسم-التخفيضات-الشتوية-في-تونس-1086069292.html

https://sarabic.ae/20240112/رابطة-حقوق-الإنسان-التونسية-ترفع-شكوى-ضد-إسرائيل-ومساندة-شعبية-لجنوب-أفريقيا-صور-1084926958.html

تونس

أخبار تونس اليوم

إسرائيل

غزة

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2024

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

أخبار العالم الآن, العالم العربي, حصري, تقارير سبوتنيك, تونس, أخبار تونس اليوم, إسرائيل, غزة