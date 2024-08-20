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رئيس مجلس الدولة الصيني يصل إلى موسكو في زيارة رسمية
رئيس مجلس الدولة الصيني يصل إلى موسكو في زيارة رسمية
سبوتنيك عربي
وصل رئيس مجلس الدولة لجمهورية الصين الشعبية لي تشيانغ إلى موسكو، حيث سيشارك في الاجتماع الدوري التاسع والعشرين لرئيسي وزراء الصين وروسيا. 20.08.2024, سبوتنيك عربي
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سيشارك رئيس مجلس الدولة الصيني، لي تشيانغ، في الاجتماع الـ29 لرئيسي الوزراء الصيني والروسي، وتعتبر هذه الزيارة أولى زياراته إلى روسيا بصفته رئيسًا للحكومة الصينية.سيركز الجانبان على مناقشة توسيع التعاون في مجالي التجارة والاقتصاد، وتعزيز المشاريع في مجالات الطاقة والزراعة وغيرها من المجالات.وكان في انتظار رئيس الوزراء الصيني في مطار فنوكوفو بموسكو عدد كبير من الصحفيين والمسؤولين الروس والصينيين وأفادت الخدمة الصحفية لمجلس الوزراء الروسي أن زيارة لي تشيانغ إلى روسيا ستتم في الفترة من 20 إلى 22 أغسطس.كما أشارت ماو نينغ، خلال زيارة تشيانغ إلى روسيا، سيتبادل لي تشيانغ وجهات النظر مع رئيس الوزراء ميخائيل ميشوستين حول التعاون التجاري بين البلدين ويناقش القضايا ذات الاهتمام المشترك.كما سيتم مناقشة تعزيز المشاريع المشتركة في مجالات الصناعة والطاقة والزراعة والنقل.
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الصين, العالم, روسيا
الصين, العالم, روسيا

رئيس مجلس الدولة الصيني يصل إلى موسكو في زيارة رسمية

11:07 GMT 20.08.2024 (تم التحديث: 11:11 GMT 20.08.2024)
© Sputnik . Alexey Filippov / الانتقال إلى بنك الصوررئيس مجلس الدولة الصيني، لي تشيانغ، يصل إلى موسكو في زيارة رسمية
رئيس مجلس الدولة الصيني، لي تشيانغ، يصل إلى موسكو في زيارة رسمية - سبوتنيك عربي, 1920, 20.08.2024
© Sputnik . Alexey Filippov
/
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تابعنا عبر
وصل رئيس مجلس الدولة لجمهورية الصين الشعبية لي تشيانغ إلى موسكو، حيث سيشارك في الاجتماع الدوري التاسع والعشرين لرئيسي وزراء الصين وروسيا.
سيشارك رئيس مجلس الدولة الصيني، لي تشيانغ، في الاجتماع الـ29 لرئيسي الوزراء الصيني والروسي، وتعتبر هذه الزيارة أولى زياراته إلى روسيا بصفته رئيسًا للحكومة الصينية.

حيث سيلتقي مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ورئيس الوزراء الروسي ميخائيل ميشوستين.

سيركز الجانبان على مناقشة توسيع التعاون في مجالي التجارة والاقتصاد، وتعزيز المشاريع في مجالات الطاقة والزراعة وغيرها من المجالات.
وكان في انتظار رئيس الوزراء الصيني في مطار فنوكوفو بموسكو عدد كبير من الصحفيين والمسؤولين الروس والصينيين
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وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الصينية ماو نينغ يوم أمس الإثنين، إن لي تشيانغ سيزور روسيا وبيلاروسيا في الفترة من 20 إلى 23 أغسطس.

وأفادت الخدمة الصحفية لمجلس الوزراء الروسي أن زيارة لي تشيانغ إلى روسيا ستتم في الفترة من 20 إلى 22 أغسطس.
كما أشارت ماو نينغ، خلال زيارة تشيانغ إلى روسيا، سيتبادل لي تشيانغ وجهات النظر مع رئيس الوزراء ميخائيل ميشوستين حول التعاون التجاري بين البلدين ويناقش القضايا ذات الاهتمام المشترك.

وأعلن مجلس وزراء روسيا بدوره أنه من المقرر بعد الاجتماع التوقيع على عدد من الوثائق الحكومية الدولية والمشتركة بين الإدارات، وأضاف أنه خلال المفاوضات سيتم طرح قضايا توسيع التعاون في المجالات التجارية والاقتصادية والثقافية والإنسانية.

كما سيتم مناقشة تعزيز المشاريع المشتركة في مجالات الصناعة والطاقة والزراعة والنقل.
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