رئيس مجلس الدولة الصيني يصل إلى موسكو في زيارة رسمية
11:07 GMT 20.08.2024 (تم التحديث: 11:11 GMT 20.08.2024)
© Sputnik . Alexey Filippov / الانتقال إلى بنك الصوررئيس مجلس الدولة الصيني، لي تشيانغ، يصل إلى موسكو في زيارة رسمية
© Sputnik . Alexey Filippov/
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وصل رئيس مجلس الدولة لجمهورية الصين الشعبية لي تشيانغ إلى موسكو، حيث سيشارك في الاجتماع الدوري التاسع والعشرين لرئيسي وزراء الصين وروسيا.
سيشارك رئيس مجلس الدولة الصيني، لي تشيانغ، في الاجتماع الـ29 لرئيسي الوزراء الصيني والروسي، وتعتبر هذه الزيارة أولى زياراته إلى روسيا بصفته رئيسًا للحكومة الصينية.
حيث سيلتقي مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ورئيس الوزراء الروسي ميخائيل ميشوستين.
📹رئيس مجلس الدولة الصيني يصل إلى موسكو في زيارة رسمية— Sputnik Arabic (@sputnik_ar) August 20, 2024
سيشارك رئيس مجلس الدولة الصيني، لي تشيانغ، في الاجتماع الـ29 لرئيسي الوزراء الصيني والروسي كما سيستقبله الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، وتعتبر هذه الزيارة أولى زياراته إلى روسيا بصفته رئيسًا للحكومة الصينية.
سيركز الجانبان… pic.twitter.com/xJmfzMCZe2
سيركز الجانبان على مناقشة توسيع التعاون في مجالي التجارة والاقتصاد، وتعزيز المشاريع في مجالات الطاقة والزراعة وغيرها من المجالات.
وكان في انتظار رئيس الوزراء الصيني في مطار فنوكوفو بموسكو عدد كبير من الصحفيين والمسؤولين الروس والصينيين
25 يوليو, 18:28 GMT
وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الصينية ماو نينغ يوم أمس الإثنين، إن لي تشيانغ سيزور روسيا وبيلاروسيا في الفترة من 20 إلى 23 أغسطس.
وأفادت الخدمة الصحفية لمجلس الوزراء الروسي أن زيارة لي تشيانغ إلى روسيا ستتم في الفترة من 20 إلى 22 أغسطس.
كما أشارت ماو نينغ، خلال زيارة تشيانغ إلى روسيا، سيتبادل لي تشيانغ وجهات النظر مع رئيس الوزراء ميخائيل ميشوستين حول التعاون التجاري بين البلدين ويناقش القضايا ذات الاهتمام المشترك.
وأعلن مجلس وزراء روسيا بدوره أنه من المقرر بعد الاجتماع التوقيع على عدد من الوثائق الحكومية الدولية والمشتركة بين الإدارات، وأضاف أنه خلال المفاوضات سيتم طرح قضايا توسيع التعاون في المجالات التجارية والاقتصادية والثقافية والإنسانية.
كما سيتم مناقشة تعزيز المشاريع المشتركة في مجالات الصناعة والطاقة والزراعة والنقل.