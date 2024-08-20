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الجيش الروسي يحرر بلدة نوفغورودسكويي في جمهورية دونيتسك
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عرب بوينت بودكاست
محرك كهربي مجهري من بنيات الحمض النووي
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الإنسان والثقافة
الشاعر الروسي نيقولاي ألكسييفيتش نيكراسوف
09:31 GMT
29 د
صدى الحياة
تونس الخضراء.... تراكم النفايات في شوارعها ينذر بكارثة بيئية
10:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
المرأة الفلسطينية.. نضال في الحياة ودروس للتاريخ
10:33 GMT
27 د
مساحة حرة
أهمية انضمام ناميبيا لتحالف أوبك بلس
11:31 GMT
29 د
صدى الحياة
عائلة "الفرقاني" الجزائرية تربط الجسور المعلقة بموسيقى المالوف القسنطيني
12:03 GMT
28 د
عرب بوينت بودكاست
المخدرات الرقمية وجه آخر للإدمان
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المقهى الثقافي
الشاعرة والإعلامية همسة يونس، فلسطينية الدم..إماراتية القلب
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خبير: زيارة بوتين لباكو محاولة لمنع التصعيد
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شؤون عسكرية
خبير: تأجيل رحيل قوات التحالف جاء بعد تقييم للمشهد الأمني بالشرق الأوسط وداعش ينشط بالفعل
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30 د
مساحة حرة
هل تنجح مفاوضات القاهرة في إحياء اتفاق جدة لوقف الحرب في السودان
17:33 GMT
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البرنامج الصباحي - اعادة
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السياحة العربية.. هل تستطيع المنافسة في ظل المتغيرات
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تأثير التنمر على تكوين شخصية الفرد وطرق مواجهته
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مهرجان "لون كلمة نغم" يبث رسائل سلام ومحبة للعالم
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عن إبداعات الكاتب الروسي ليونيد سولوفيوف وعن أسرته وعلاقته بطرابلس الشام
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https://sarabic.ae/20240820/ظهور-أول-ملعب-سعودي-سيستضيف-مبارات-كأس-العالم-لعام-2034-صور-1091916951.html
ظهور أول ملعب سعودي لاستضافة مباريات كأس العالم لعام 2034... صور
ظهور أول ملعب سعودي لاستضافة مباريات كأس العالم لعام 2034... صور
سبوتنيك عربي
اعلنت أرامكو السعودية، إحدى الشركات في مجال الطاقة والكيميائيات، عن بدء العمل في إنشاء "ملعب أرامكو" بطاقة استيعابية تصل إلى نحو 47 ألف مقعد. 20.08.2024, سبوتنيك عربي
2024-08-20T09:41+0000
2024-08-20T10:08+0000
مجتمع
السعودية
العالم العربي
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وُتوقع اكتمال العمل في الملعب الجديد الذي سيتم إنشاؤه في مدينة الخبر بحلول عام 2026م، ليصبح الملعب الرئيس لنادي القادسية المملوك لأرامكو السعودية.ويستوحى الملعب تصميمه من شكل الدوامة المائية المعتادة رؤيتها على سواحل مدينة الخبر، من المتوقع أن يكون الملعب المحطة الأساسية لاستضافة أبرز الفعاليات الرياضية الترفيهية في المنطقة. ويحتوى الملعب على مرافق تراعي احتياجات المجتمع وذوي الاحتياجات الخاصة.ويأتي هذا المشروع لتعزيز مكانة السعودية كمضيف لكأس آسيا لكرة القدم 2027 وبعد ذلك كأس العالم 2034.
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السعودية, العالم العربي
السعودية, العالم العربي

ظهور أول ملعب سعودي لاستضافة مباريات كأس العالم لعام 2034... صور

09:41 GMT 20.08.2024 (تم التحديث: 10:08 GMT 20.08.2024)
© Photo / Supreme Committee for Delivery & Legacyملعب لوسيل، ضمن ملاعب كأس العالم في قطر 2022 بسعة 80 ألف متفرج
ملعب لوسيل، ضمن ملاعب كأس العالم في قطر 2022 بسعة 80 ألف متفرج - سبوتنيك عربي, 1920, 20.08.2024
© Photo / Supreme Committee for Delivery & Legacy
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اعلنت أرامكو السعودية، إحدى الشركات في مجال الطاقة والكيميائيات، عن بدء العمل في إنشاء "ملعب أرامكو" بطاقة استيعابية تصل إلى نحو 47 ألف مقعد.
وُتوقع اكتمال العمل في الملعب الجديد الذي سيتم إنشاؤه في مدينة الخبر بحلول عام 2026م، ليصبح الملعب الرئيس لنادي القادسية المملوك لأرامكو السعودية.

وسيكون وأحد المقرات الرئيسة لفعاليات بطولة كأس آسيا التي ستستضيفها المملكة في عام 2027.

ويستوحى الملعب تصميمه من شكل الدوامة المائية المعتادة رؤيتها على سواحل مدينة الخبر، من المتوقع أن يكون الملعب المحطة الأساسية لاستضافة أبرز الفعاليات الرياضية الترفيهية في المنطقة.
ويحتوى الملعب على مرافق تراعي احتياجات المجتمع وذوي الاحتياجات الخاصة.
ويأتي هذا المشروع لتعزيز مكانة السعودية كمضيف لكأس آسيا لكرة القدم 2027 وبعد ذلك كأس العالم 2034.
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