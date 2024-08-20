https://sarabic.ae/20240820/ظهور-أول-ملعب-سعودي-سيستضيف-مبارات-كأس-العالم-لعام-2034-صور-1091916951.html
ظهور أول ملعب سعودي لاستضافة مباريات كأس العالم لعام 2034... صور
ظهور أول ملعب سعودي لاستضافة مباريات كأس العالم لعام 2034... صور
سبوتنيك عربي
اعلنت أرامكو السعودية، إحدى الشركات في مجال الطاقة والكيميائيات، عن بدء العمل في إنشاء "ملعب أرامكو" بطاقة استيعابية تصل إلى نحو 47 ألف مقعد. 20.08.2024, سبوتنيك عربي
2024-08-20T09:41+0000
2024-08-20T09:41+0000
2024-08-20T10:08+0000
مجتمع
السعودية
العالم العربي
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وُتوقع اكتمال العمل في الملعب الجديد الذي سيتم إنشاؤه في مدينة الخبر بحلول عام 2026م، ليصبح الملعب الرئيس لنادي القادسية المملوك لأرامكو السعودية.ويستوحى الملعب تصميمه من شكل الدوامة المائية المعتادة رؤيتها على سواحل مدينة الخبر، من المتوقع أن يكون الملعب المحطة الأساسية لاستضافة أبرز الفعاليات الرياضية الترفيهية في المنطقة. ويحتوى الملعب على مرافق تراعي احتياجات المجتمع وذوي الاحتياجات الخاصة.ويأتي هذا المشروع لتعزيز مكانة السعودية كمضيف لكأس آسيا لكرة القدم 2027 وبعد ذلك كأس العالم 2034.
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سبوتنيك عربي
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السعودية, العالم العربي
ظهور أول ملعب سعودي لاستضافة مباريات كأس العالم لعام 2034... صور
09:41 GMT 20.08.2024 (تم التحديث: 10:08 GMT 20.08.2024)
اعلنت أرامكو السعودية، إحدى الشركات في مجال الطاقة والكيميائيات، عن بدء العمل في إنشاء "ملعب أرامكو" بطاقة استيعابية تصل إلى نحو 47 ألف مقعد.
وُتوقع اكتمال العمل في الملعب الجديد الذي سيتم إنشاؤه في مدينة الخبر بحلول عام 2026م، ليصبح الملعب الرئيس لنادي القادسية المملوك لأرامكو السعودية.
وسيكون وأحد المقرات الرئيسة لفعاليات بطولة كأس آسيا التي ستستضيفها المملكة في عام 2027.
ويستوحى الملعب تصميمه من شكل الدوامة المائية المعتادة رؤيتها على سواحل مدينة الخبر، من المتوقع أن يكون الملعب المحطة الأساسية لاستضافة أبرز الفعاليات الرياضية الترفيهية في المنطقة.
ويحتوى الملعب على مرافق تراعي احتياجات المجتمع وذوي الاحتياجات الخاصة.
ويأتي هذا المشروع لتعزيز مكانة السعودية كمضيف لكأس آسيا لكرة القدم 2027 وبعد ذلك كأس العالم 2034.