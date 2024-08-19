https://sarabic.ae/20240819/رصد-برج-جدة-لأول-مرة-من-الفضاء-صور--1091900001.html
رصد برج جدة لأول مرة من الفضاء... صور
رصد برج جدة لأول مرة من الفضاء... صور
سبوتنيك عربي
أظهرت صورة ملتقطة من الأقمار الصناعية، موقع بناء أطول ناطحة سحاب في العالم، والتي يجري بناؤها في المملكة العربية السعودية. 19.08.2024, سبوتنيك عربي
2024-08-19T14:58+0000
2024-08-19T14:58+0000
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تُظهر صورة القمر الصناعي ما يحدث في موقع بناء أطول مبنى في العالم، حيث نشرت شركة "ماكسار" الأمريكية صورة عبر الأقمار الصناعية لموقع بناء ناطحة سحاب برج جدة في المملكة العربية السعودية، والذي من المفترض أن يصبح أطول مبنى في العالم، حيث يصل ارتفاعه إلى كيلومتر واحد.وكما يتبين من الصورة التي حصلت عليها إحدى الأقمار الصناعية التابعة لشركة "ماكسار"،استئناف بناء البرج والذي سيصل ارتفاعه إلى كيلومتر (1000متر)، في مدينة جدة، في المملكة العربية السعودية.ومن المفترض أن يصبح برج جدة وجهة سياحية مهمة، حيث سيتيح للزوار فرصة الاستمتاع بإطلالة بانورامية خلابة على مدينة جدة والبحر الأحمر. وسيضم البرج أيضًا منصة مشاهدة توفر تجربة فريدة للزوار للاستمتاع بالمناظر الطبيعية الخلابة.وسيصبح برج جدة، في المملكة العربية السعودية، قريبًا أطول مبنى في العالم، وسيضم المبنى متعدد الاستخدامات عدة فنادق، بالإضافة إلى أطول مرصد في العالم، ليعكس تطورا معماريا كبيرا تشهده المملكة العربية السعودية، وليكون رمزًا على التطور الحضاري والعمراني الذي تشهده البلاد.سرب من الحشرات يغزو أحد الشواطئ الأمريكية... فيديو"الأرواح الجائعة"... حفل صيني غريب نظير لـ"الهالوين"... فيديو
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صور, منوعات, جدة, أخبار جدة, السعودية, أخبار السعودية اليوم
صور, منوعات, جدة, أخبار جدة, السعودية, أخبار السعودية اليوم
رصد برج جدة لأول مرة من الفضاء... صور
أظهرت صورة ملتقطة من الأقمار الصناعية، موقع بناء أطول ناطحة سحاب في العالم، والتي يجري بناؤها في المملكة العربية السعودية.
تُظهر صورة القمر الصناعي ما يحدث في موقع بناء أطول مبنى في العالم، حيث نشرت شركة "ماكسار" الأمريكية صورة عبر الأقمار الصناعية لموقع بناء ناطحة سحاب برج جدة في المملكة العربية السعودية، والذي من المفترض أن يصبح أطول مبنى في العالم، حيث يصل ارتفاعه إلى كيلومتر واحد.
وكما يتبين من الصورة التي حصلت عليها إحدى الأقمار الصناعية التابعة لشركة "ماكسار"،استئناف بناء البرج والذي سيصل ارتفاعه إلى كيلومتر (1000متر)، في مدينة جدة، في المملكة العربية السعودية.
ومن المفترض أن يصبح برج جدة وجهة سياحية مهمة،
حيث سيتيح للزوار فرصة الاستمتاع بإطلالة بانورامية خلابة على مدينة جدة والبحر الأحمر. وسيضم البرج أيضًا منصة مشاهدة توفر تجربة فريدة للزوار للاستمتاع بالمناظر الطبيعية الخلابة.
وسيصبح برج جدة، في المملكة العربية السعودية،
قريبًا أطول مبنى في العالم، وسيضم المبنى متعدد الاستخدامات عدة فنادق، بالإضافة إلى أطول مرصد في العالم، ليعكس تطورا معماريا كبيرا تشهده المملكة العربية السعودية، وليكون رمزًا على التطور الحضاري والعمراني الذي تشهده البلاد.