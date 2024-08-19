رصد برج جدة لأول مرة من الفضاء... صور

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ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
123 د
كواليس السينما
إنسانية السينما بين الحضور والغياب
08:18 GMT
26 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للشاعر والاعلامي الفلسطيني بهاء شحادة
08:44 GMT
16 د
مساحة حرة
هل تبدأ حرب تجارية بين الصين وأوروبا مع رفع بكين دعوى في منظمة التجارة العالمية؟
09:31 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
جبال الألب باللون الأخضر ومساحات أخرى بالبني
10:03 GMT
8 د
صدى الحياة
الشعب السوداني بين مطرقة الحرب وسندان النزوح والجوع
10:11 GMT
29 د
مرايا العلوم
عوائد مخلفات الطيور البحرية وأسرَّة العصر الحجري وأول من اكتشف معدنا
10:41 GMT
19 د
On air
11:31 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
علم المتحجرات ومجالاته البحثية ورائد علم التصنيف العلمي
12:03 GMT
7 د
صدى الحياة
الميراث وحقوق المرأة بين الشريعة والقوانين... كيف تتعامل الدول العربية مع هذه المسألة؟
12:10 GMT
7 د
عرب بوينت بودكاست
سكنوا الشارع فأطلق عليهم لقب أطفال الشوارع
12:19 GMT
41 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
الإنسان والثقافة
عن إبداعات الكاتب الروسي ليونيد سولوفيوف وعن أسرته وعلاقته بطرابلس الشام
16:03 GMT
30 د
شؤون عسكرية
خبير: روسيا التي لم تطأها قدم أي جندي أجنبي منذ عام 1943 كيف ستقبل به اليوم وهي أقوى من أي زمن مضى
16:33 GMT
30 د
عالم سبوتنيك
مفاوضات غزة تعود الأسبوع القادم وإيران تحتفظ بحق الرد على إسرائيل ، استمرار تصعيد هجمات المستوطنين على الضفة والقدس
17:03 GMT
59 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - اعادة
18:03 GMT
108 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
02:29 GMT
151 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
كواليس السينما
السينما بين الأفول وتحديات الإستمرار
08:17 GMT
28 د
عرب بوينت بودكاست
محرك كهربي مجهري من بنيات الحمض النووي
08:45 GMT
15 د
الإنسان والثقافة
الشاعر الروسي نيقولاي ألكسييفيتش نيكراسوف
09:31 GMT
29 د
صدى الحياة
تونس الخضراء.... تراكم النفايات في شوارعها ينذر بكارثة بيئية
10:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
المرأة الفلسطينية.. نضال في الحياة ودروس للتاريخ
10:33 GMT
27 د
مساحة حرة
أهمية انضمام ناميبيا لتحالف أوبك بلس
11:31 GMT
29 د
صدى الحياة
عائلة "الفرقاني" الجزائرية تربط الجسور المعلقة بموسيقى المالوف القسنطيني
12:03 GMT
28 د
عرب بوينت بودكاست
المخدرات الرقمية وجه آخر للإدمان
12:33 GMT
15 د
المقهى الثقافي
الشاعرة والإعلامية همسة يونس، فلسطينية الدم..إماراتية القلب
12:48 GMT
12 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
بلا قيود
خبير: زيارة بوتين لباكو محاولة لمنع التصعيد
16:03 GMT
59 د
شؤون عسكرية
خبير: تأجيل رحيل قوات التحالف جاء بعد تقييم للمشهد الأمني بالشرق الأوسط وداعش ينشط بالفعل
17:03 GMT
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مساحة حرة
هل تنجح مفاوضات القاهرة في إحياء اتفاق جدة لوقف الحرب في السودان
17:33 GMT
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مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
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مدار الليل والنهار
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رصد برج جدة لأول مرة من الفضاء... صور
رصد برج جدة لأول مرة من الفضاء... صور
سبوتنيك عربي
أظهرت صورة ملتقطة من الأقمار الصناعية، موقع بناء أطول ناطحة سحاب في العالم، والتي يجري بناؤها في المملكة العربية السعودية. 19.08.2024, سبوتنيك عربي
2024-08-19T14:58+0000
2024-08-19T14:58+0000
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تُظهر صورة القمر الصناعي ما يحدث في موقع بناء أطول مبنى في العالم، حيث نشرت شركة "ماكسار" الأمريكية صورة عبر الأقمار الصناعية لموقع بناء ناطحة سحاب برج جدة في المملكة العربية السعودية، والذي من المفترض أن يصبح أطول مبنى في العالم، حيث يصل ارتفاعه إلى كيلومتر واحد.وكما يتبين من الصورة التي حصلت عليها إحدى الأقمار الصناعية التابعة لشركة "ماكسار"،استئناف بناء البرج والذي سيصل ارتفاعه إلى كيلومتر (1000متر)، في مدينة جدة، في المملكة العربية السعودية.ومن المفترض أن يصبح برج جدة وجهة سياحية مهمة، حيث سيتيح للزوار فرصة الاستمتاع بإطلالة بانورامية خلابة على مدينة جدة والبحر الأحمر. وسيضم البرج أيضًا منصة مشاهدة توفر تجربة فريدة للزوار للاستمتاع بالمناظر الطبيعية الخلابة.وسيصبح برج جدة، في المملكة العربية السعودية، قريبًا أطول مبنى في العالم، وسيضم المبنى متعدد الاستخدامات عدة فنادق، بالإضافة إلى أطول مرصد في العالم، ليعكس تطورا معماريا كبيرا تشهده المملكة العربية السعودية، وليكون رمزًا على التطور الحضاري والعمراني الذي تشهده البلاد.سرب من الحشرات يغزو أحد الشواطئ الأمريكية... فيديو"الأرواح الجائعة"... حفل صيني غريب نظير لـ"الهالوين"... فيديو
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صور, منوعات, جدة, أخبار جدة, السعودية, أخبار السعودية اليوم
صور, منوعات, جدة, أخبار جدة, السعودية, أخبار السعودية اليوم

رصد برج جدة لأول مرة من الفضاء... صور

14:58 GMT 19.08.2024
© Sputnik . Mikhail Voskresenskiy / الانتقال إلى بنك الصورمدينة جدة، السعودية
مدينة جدة، السعودية - سبوتنيك عربي, 1920, 19.08.2024
© Sputnik . Mikhail Voskresenskiy
/
الانتقال إلى بنك الصور
تابعنا عبر
أظهرت صورة ملتقطة من الأقمار الصناعية، موقع بناء أطول ناطحة سحاب في العالم، والتي يجري بناؤها في المملكة العربية السعودية.
تُظهر صورة القمر الصناعي ما يحدث في موقع بناء أطول مبنى في العالم، حيث نشرت شركة "ماكسار" الأمريكية صورة عبر الأقمار الصناعية لموقع بناء ناطحة سحاب برج جدة في المملكة العربية السعودية، والذي من المفترض أن يصبح أطول مبنى في العالم، حيث يصل ارتفاعه إلى كيلومتر واحد.
وكما يتبين من الصورة التي حصلت عليها إحدى الأقمار الصناعية التابعة لشركة "ماكسار"،استئناف بناء البرج والذي سيصل ارتفاعه إلى كيلومتر (1000متر)، في مدينة جدة، في المملكة العربية السعودية.
جدة التاريخية - سبوتنيك عربي, 1920, 18.03.2024
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مدينة جدة… معالم أثرية شاهدة على 3000 عام من التاريخ… فيديو وصور
18 مارس, 20:59 GMT
ومن المفترض أن يصبح برج جدة وجهة سياحية مهمة، حيث سيتيح للزوار فرصة الاستمتاع بإطلالة بانورامية خلابة على مدينة جدة والبحر الأحمر. وسيضم البرج أيضًا منصة مشاهدة توفر تجربة فريدة للزوار للاستمتاع بالمناظر الطبيعية الخلابة.
وسيصبح برج جدة، في المملكة العربية السعودية، قريبًا أطول مبنى في العالم، وسيضم المبنى متعدد الاستخدامات عدة فنادق، بالإضافة إلى أطول مرصد في العالم، ليعكس تطورا معماريا كبيرا تشهده المملكة العربية السعودية، وليكون رمزًا على التطور الحضاري والعمراني الذي تشهده البلاد.
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