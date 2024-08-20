متحدث القوات المسلحة الجنوبية في اليمن يكشف لـ"سبوتنيك" حقيقة الخلافات بين قوات العمالقة والانتقالي

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
02:29 GMT
151 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
كواليس السينما
السينما بين الأفول وتحديات الإستمرار
08:17 GMT
28 د
عرب بوينت بودكاست
محرك كهربي مجهري من بنيات الحمض النووي
08:45 GMT
15 د
الإنسان والثقافة
الشاعر الروسي نيقولاي ألكسييفيتش نيكراسوف
09:31 GMT
29 د
صدى الحياة
تونس الخضراء.... تراكم النفايات في شوارعها ينذر بكارثة بيئية
10:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
المرأة الفلسطينية.. نضال في الحياة ودروس للتاريخ
10:33 GMT
27 د
مساحة حرة
أهمية انضمام ناميبيا لتحالف أوبك بلس
11:31 GMT
29 د
صدى الحياة
عائلة "الفرقاني" الجزائرية تربط الجسور المعلقة بموسيقى المالوف القسنطيني
12:03 GMT
28 د
عرب بوينت بودكاست
المخدرات الرقمية وجه آخر للإدمان
12:33 GMT
15 د
المقهى الثقافي
الشاعرة والإعلامية همسة يونس، فلسطينية الدم..إماراتية القلب
12:48 GMT
12 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
بلا قيود
خبير: زيارة بوتين لباكو محاولة لمنع التصعيد
16:03 GMT
59 د
شؤون عسكرية
خبير: تأجيل رحيل قوات التحالف جاء بعد تقييم للمشهد الأمني بالشرق الأوسط وداعش ينشط بالفعل
17:03 GMT
30 د
مساحة حرة
هل تنجح مفاوضات القاهرة في إحياء اتفاق جدة لوقف الحرب في السودان
17:33 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
18:03 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
20:03 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
كواليس السينما
السينما والرسائل السياسية
08:18 GMT
28 د
عرب بوينت بودكاست
السياحة العربية.. هل تستطيع المنافسة في ظل المتغيرات
08:46 GMT
14 د
عرب بوينت بودكاست
تأثير التنمر على تكوين شخصية الفرد وطرق مواجهته
09:33 GMT
27 د
صدى الحياة
مهرجان "لون كلمة نغم" يبث رسائل سلام ومحبة للعالم
10:03 GMT
27 د
الإنسان والثقافة
عن إبداعات الكاتب الروسي ليونيد سولوفيوف وعن أسرته وعلاقته بطرابلس الشام
10:31 GMT
30 د
مساحة حرة
صناعة المخدرات وتجارتها يؤرق السلطات.. حلول عربية لكبح جماحها
11:30 GMT
30 د
مرايا العلوم
المعالجة البصرية في الدماغ والقدرة على فصل الأشياء
12:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
هجرة العقول والأدمغة من البلدان العربية... إهمال رسمي أم سياسة متعمدة؟
12:34 GMT
26 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
بلا قيود
خبير: الهدف الحقيقي لإسرائيل هو تهجير الفلسطينيين وليس منع تنامي قدرة حماس
16:03 GMT
59 د
ملفات ساخنة
ماذا وراء تهديدات أنصار الله بفتح جبهات جديدة لدعم غزة؟
17:03 GMT
29 د
مساحة حرة
بعد كورونا.. هل يتحول مرض جدري القرود لجائحة عالمية؟
17:33 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
18:03 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
20:03 GMT
30 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20240820/متحدث-القوات-المسلحة-الجنوبية-في-اليمن-يكشف-لـسبوتنيك-حقيقة-الخلافات-بين-قوات-العمالقة-والانتقالي-1091935120.html
متحدث القوات المسلحة الجنوبية في اليمن يكشف لـ"سبوتنيك" حقيقة الخلافات بين قوات العمالقة والانتقالي
متحدث القوات المسلحة الجنوبية في اليمن يكشف لـ"سبوتنيك" حقيقة الخلافات بين قوات العمالقة والانتقالي
سبوتنيك عربي
أكد المتحدث الرسمي للقوات المسلحة الجنوبية في اليمن، المقدم محمد النقيب، أنه لا صحة للشائعات التي يتم بثها من جانب الأذرع الإعلامية المعادية حول الخلافات داخل... 20.08.2024, سبوتنيك عربي
2024-08-20T16:17+0000
2024-08-20T16:17+0000
حصري
تقارير سبوتنيك
أخبار اليمن الأن
الحرب على اليمن
المجلس الانتقالي الجنوبي
عدن
شبوة
العالم العربي
حول العالم
أخبار العالم الآن
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e7/01/07/1072028424_0:0:1080:608_1920x0_80_0_0_f83d78ce0dcd12f0c0104d916c31dc1b.jpg
وقال في تصريح لـ"سبوتنيك"، اليوم الثلاثاء، إن "ما يتم تداوله من شائعات مغرضة من جانب الحوثيين (أنصار الله) والإخوان بعد عملية اللواء الثالث في أبين، حول الصراع الخفي بين ألوية العمالقة وقوات المجلس الانتقالي الجنوبي غير صحيح، ويأتي في إطار محاولات الفتنة وشق الصف والذي لا يمكن قبوله".وتابع النقيب: "لا يمكن أن تكون هناك إدانة من جانب الداخلية اليمنية لقوة في وزن ألوية العمالقة تكافح الإرهاب منذ سنوات من شرق البلاد إلى غربها، وهناك تنسيق عام بين كل مكونات القوات المسلحة الجنوبية سواء على المستوى المركزي أو المحلي، هذا التنسيق خلف الانتصارات التي تحققت على الأرض من حضرموت وحتى باب المندب، تلك الانتصارات هى تأكيد على وحدة القيادة والسيطرة وأن قيادة قواتنا المسلحة الجنوبية بمختلف تشكيلاتها، سواء، الحزام الأمني أو قوات العمالقة الجنوبية أو النخبة الحضرمية أو قوات دفاع شبوة، كل هذا يؤكد أننا أمام مؤسسة عسكرية نظامية حديثة ومعاصرة".وحول استهداف القوات المسلحة الجنوبية بشكل خاص دون غيرها من جانب التنظيمات الإرهابية منذ نشأتها الأولى، يقول النقيب: "منذ أن استكملنا تحرير العاصمة عدن وتطهيرها من المليشيات الحوثية في العام 2015 وجدنا أنفسنا أمام معركة ربما لم نألفها من قبل في مواجهة التنظيمات الإرهابية في مختلف مدن الجنوب، حيث كانت مدينة المكلا وقتها تحت سيطرة تلك التنظيمات، رغم ذلك خضنا تلك المعركة وتمكنا من القيام بالعديد من العمليات العسكرية وقدمنا الآلاف من الشهداء والجرحى، تلك المعركة لا تزال مستمرة ولا هوادة فيها، الجنوب لم يكن يوما أداة إرهاب إلا عندما تم استخدام الإرهاب كأداة احتلال عام 1994".وأشار متحدث القوات الجنوبية، إلى أن دول التحالف العربي هي من وقفت بجوارهم طوال تلك السنوات في معركة الحرب على الإرهاب وعلى رأسها الإمارات العربية المتحدة، وقد حققنا انتصارات كثيرة في كل المعارك التي خضناها على الإرهاب، غير أن هناك أطراف تعيد تفويج هذا الإرها سواء من ناحية العناصر أو الدعم اللوجستي، واقصد هنا المعسكرات التابعة للتنظيمات الإرهابية في المناطق الحدودية للجنوب وخاصة في محافظة البيضاء والمحافظات الواقعة تحت سيطرة الحوثيين والمناطق العسكرية الموالية لجماعة الإخوان في وادي حضرموت ومأرب.أكدت السلطات في اليمن مقتل 16 جنديا من عناصرها وإصابة 18 آخرون في تفجير انتحاري بثكنة عسكرية في محافظة أبين بجنوب البلاد صباح الجمعة الماضية والذي تبناه تنظيم القاعدة، وقال المتحدث العسكري باسم المنطقة العسكرية الرابعة العقيد محمد النقيب بحسب صحف يمنية إن "حصيلة الهجوم الذي استهدف ثكنة عسكرية تابعة للقوات المحسوبة على المجلس الانتقالي الجنوبي في محافظة أبين في جنوب اليمن بلغت 16 شهيدًا و18 جريحًا".ويشهد اليمن تهدئة هشة منذ إعلان الأمم المتحدة، في الثاني من أكتوبر/ تشرين الأول 2022، عندما توصلت الحكومة اليمنية وجماعة "ًأنصار الله"، إلى اتفاق لتمديد وتوسيع الهدنة التي استمرت 6 أشهر.وتسيطر "أنصار الله" منذ أيلول/ سبتمبر 2014، على غالبية المحافظات وسط وشمال اليمن، بينها العاصمة صنعاء، فيما أطلق تحالف عربي بقيادة السعودية، في 26 من مارس/آذار 2015، عمليات عسكرية دعماً للجيش اليمني لاستعادة تلك المناطق من قبضة الجماعة.
https://sarabic.ae/20240818/لماذا-يستهدف-تنظيم-القاعدة-في-اليمن-القوات-الجنوبية-دون-غيرها؟-1091870383.html
https://sarabic.ae/20240404/قيادي-في-الانتقالي-القوات-المسلحة-الجنوبية-تقود-المعارك-ضد-أنصار-الله-بمفردها-منذ-2015-1087692237.html
عدن
شبوة
السعودية
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2024
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e7/01/07/1072028424_0:0:960:720_1920x0_80_0_0_adb1165b66317cd976b7e20a9c6887cd.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
حصري, تقارير سبوتنيك, أخبار اليمن الأن, الحرب على اليمن, المجلس الانتقالي الجنوبي, عدن, شبوة, العالم العربي, حول العالم, أخبار العالم الآن, السعودية, أخبار الإمارات العربية المتحدة
حصري, تقارير سبوتنيك, أخبار اليمن الأن, الحرب على اليمن, المجلس الانتقالي الجنوبي, عدن, شبوة, العالم العربي, حول العالم, أخبار العالم الآن, السعودية, أخبار الإمارات العربية المتحدة

متحدث القوات المسلحة الجنوبية في اليمن يكشف لـ"سبوتنيك" حقيقة الخلافات بين قوات العمالقة والانتقالي

16:17 GMT 20.08.2024
© Sputnikالمقدم محمد النقيب المتحدث باسم القوات الجنوبية باليمن
المقدم محمد النقيب المتحدث باسم القوات الجنوبية باليمن - سبوتنيك عربي, 1920, 20.08.2024
© Sputnik
تابعنا عبر
حصري
أكد المتحدث الرسمي للقوات المسلحة الجنوبية في اليمن، المقدم محمد النقيب، أنه لا صحة للشائعات التي يتم بثها من جانب الأذرع الإعلامية المعادية حول الخلافات داخل مؤسستنا العسكرية والأمنية وتشكيلاتها وصنوفها وتخصصاتها، وفي طليعتها قوات العمالقة الجنوبية والحزام الأمني.
وقال في تصريح لـ"سبوتنيك"، اليوم الثلاثاء، إن "ما يتم تداوله من شائعات مغرضة من جانب الحوثيين (أنصار الله) والإخوان بعد عملية اللواء الثالث في أبين، حول الصراع الخفي بين ألوية العمالقة وقوات المجلس الانتقالي الجنوبي غير صحيح، ويأتي في إطار محاولات الفتنة وشق الصف والذي لا يمكن قبوله".
قوات المجلس الانتقالي الجنوبي في عدن - سبوتنيك عربي, 1920, 18.08.2024
لماذا يستهدف تنظيم "القاعدة" في اليمن القوات الجنوبية دون غيرها؟
18 أغسطس, 17:59 GMT
وتابع النقيب: "لا يمكن أن تكون هناك إدانة من جانب الداخلية اليمنية لقوة في وزن ألوية العمالقة تكافح الإرهاب منذ سنوات من شرق البلاد إلى غربها، وهناك تنسيق عام بين كل مكونات القوات المسلحة الجنوبية سواء على المستوى المركزي أو المحلي، هذا التنسيق خلف الانتصارات التي تحققت على الأرض من حضرموت وحتى باب المندب، تلك الانتصارات هى تأكيد على وحدة القيادة والسيطرة وأن قيادة قواتنا المسلحة الجنوبية بمختلف تشكيلاتها، سواء، الحزام الأمني أو قوات العمالقة الجنوبية أو النخبة الحضرمية أو قوات دفاع شبوة، كل هذا يؤكد أننا أمام مؤسسة عسكرية نظامية حديثة ومعاصرة".
وحول استهداف القوات المسلحة الجنوبية بشكل خاص دون غيرها من جانب التنظيمات الإرهابية منذ نشأتها الأولى، يقول النقيب: "منذ أن استكملنا تحرير العاصمة عدن وتطهيرها من المليشيات الحوثية في العام 2015 وجدنا أنفسنا أمام معركة ربما لم نألفها من قبل في مواجهة التنظيمات الإرهابية في مختلف مدن الجنوب، حيث كانت مدينة المكلا وقتها تحت سيطرة تلك التنظيمات، رغم ذلك خضنا تلك المعركة وتمكنا من القيام بالعديد من العمليات العسكرية وقدمنا الآلاف من الشهداء والجرحى، تلك المعركة لا تزال مستمرة ولا هوادة فيها، الجنوب لم يكن يوما أداة إرهاب إلا عندما تم استخدام الإرهاب كأداة احتلال عام 1994".
قوات المجلس الانتقالي الجنوبي، اليمن 2020 - سبوتنيك عربي, 1920, 04.04.2024
قيادي في الانتقالي: القوات المسلحة الجنوبية تقود المعارك ضد "أنصار الله" بمفردها منذ 2015
4 أبريل, 16:48 GMT
وأشار متحدث القوات الجنوبية، إلى أن دول التحالف العربي هي من وقفت بجوارهم طوال تلك السنوات في معركة الحرب على الإرهاب وعلى رأسها الإمارات العربية المتحدة، وقد حققنا انتصارات كثيرة في كل المعارك التي خضناها على الإرهاب، غير أن هناك أطراف تعيد تفويج هذا الإرها سواء من ناحية العناصر أو الدعم اللوجستي، واقصد هنا المعسكرات التابعة للتنظيمات الإرهابية في المناطق الحدودية للجنوب وخاصة في محافظة البيضاء والمحافظات الواقعة تحت سيطرة الحوثيين والمناطق العسكرية الموالية لجماعة الإخوان في وادي حضرموت ومأرب.
أكدت السلطات في اليمن مقتل 16 جنديا من عناصرها وإصابة 18 آخرون في تفجير انتحاري بثكنة عسكرية في محافظة أبين بجنوب البلاد صباح الجمعة الماضية والذي تبناه تنظيم القاعدة، وقال المتحدث العسكري باسم المنطقة العسكرية الرابعة العقيد محمد النقيب بحسب صحف يمنية إن "حصيلة الهجوم الذي استهدف ثكنة عسكرية تابعة للقوات المحسوبة على المجلس الانتقالي الجنوبي في محافظة أبين في جنوب اليمن بلغت 16 شهيدًا و18 جريحًا".
ويشهد اليمن تهدئة هشة منذ إعلان الأمم المتحدة، في الثاني من أكتوبر/ تشرين الأول 2022، عندما توصلت الحكومة اليمنية وجماعة "ًأنصار الله"، إلى اتفاق لتمديد وتوسيع الهدنة التي استمرت 6 أشهر.
وتسيطر "أنصار الله" منذ أيلول/ سبتمبر 2014، على غالبية المحافظات وسط وشمال اليمن، بينها العاصمة صنعاء، فيما أطلق تحالف عربي بقيادة السعودية، في 26 من مارس/آذار 2015، عمليات عسكرية دعماً للجيش اليمني لاستعادة تلك المناطق من قبضة الجماعة.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2024 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
- سبوتنيك عربيتغطية مباشرة لـ"طوفان الأقصى".. اشتباكات بين فلسطينيين والجيش الإسرائيلي في الضفة الغربية16:53 GMTБоевая машина пехоты БМП-1АМ Басурманин на полигоне в тыловом районе СВО - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة.. آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة16:08 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала