من أشهر إلى يوم ... باحثو "جامعة الملك عبد الله" يختصرون تصميم العدسات المعقدة

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ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
02:29 GMT
151 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
كواليس السينما
السينما بين الأفول وتحديات الإستمرار
08:17 GMT
28 د
عرب بوينت بودكاست
محرك كهربي مجهري من بنيات الحمض النووي
08:45 GMT
15 د
الإنسان والثقافة
الشاعر الروسي نيقولاي ألكسييفيتش نيكراسوف
09:31 GMT
29 د
صدى الحياة
تونس الخضراء.... تراكم النفايات في شوارعها ينذر بكارثة بيئية
10:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
المرأة الفلسطينية.. نضال في الحياة ودروس للتاريخ
10:33 GMT
27 د
مساحة حرة
أهمية انضمام ناميبيا لتحالف أوبك بلس
11:31 GMT
29 د
صدى الحياة
عائلة "الفرقاني" الجزائرية تربط الجسور المعلقة بموسيقى المالوف القسنطيني
12:03 GMT
28 د
عرب بوينت بودكاست
المخدرات الرقمية وجه آخر للإدمان
12:33 GMT
15 د
المقهى الثقافي
الشاعرة والإعلامية همسة يونس، فلسطينية الدم..إماراتية القلب
12:48 GMT
12 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
بلا قيود
خبير: زيارة بوتين لباكو محاولة لمنع التصعيد
16:03 GMT
59 د
شؤون عسكرية
خبير: تأجيل رحيل قوات التحالف جاء بعد تقييم للمشهد الأمني بالشرق الأوسط وداعش ينشط بالفعل
17:03 GMT
30 د
مساحة حرة
هل تنجح مفاوضات القاهرة في إحياء اتفاق جدة لوقف الحرب في السودان
17:33 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
18:03 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
20:03 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
كواليس السينما
السينما والرسائل السياسية
08:18 GMT
28 د
عرب بوينت بودكاست
السياحة العربية.. هل تستطيع المنافسة في ظل المتغيرات
08:46 GMT
14 د
عرب بوينت بودكاست
تأثير التنمر على تكوين شخصية الفرد وطرق مواجهته
09:33 GMT
27 د
صدى الحياة
مهرجان "لون كلمة نغم" يبث رسائل سلام ومحبة للعالم
10:03 GMT
27 د
الإنسان والثقافة
عن إبداعات الكاتب الروسي ليونيد سولوفيوف وعن أسرته وعلاقته بطرابلس الشام
10:31 GMT
30 د
مساحة حرة
صناعة المخدرات وتجارتها يؤرق السلطات.. حلول عربية لكبح جماحها
11:30 GMT
30 د
مرايا العلوم
المعالجة البصرية في الدماغ والقدرة على فصل الأشياء
12:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
هجرة العقول والأدمغة من البلدان العربية... إهمال رسمي أم سياسة متعمدة؟
12:34 GMT
26 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
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خبير: الهدف الحقيقي لإسرائيل هو تهجير الفلسطينيين وليس منع تنامي قدرة حماس
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ملفات ساخنة
ماذا وراء تهديدات أنصار الله بفتح جبهات جديدة لدعم غزة؟
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مساحة حرة
بعد كورونا.. هل يتحول مرض جدري القرود لجائحة عالمية؟
17:33 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
18:03 GMT
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مدار الليل والنهار
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https://sarabic.ae/20240820/من-أشهر-إلى-يوم--باحثو-جامعة-الملك-عبد-الله-يختصرون-تصميم-العدسات-المعقدة--1091932646.html
من أشهر إلى يوم ... باحثو "جامعة الملك عبد الله" يختصرون تصميم العدسات المعقدة
من أشهر إلى يوم ... باحثو "جامعة الملك عبد الله" يختصرون تصميم العدسات المعقدة
سبوتنيك عربي
ابتكر باحثو "جامعة الملك عبدالله للعلوم والتقنية" طريقة حديثة في أتمتة تصميم أنظمة العدسات المعقدة، تختصرعملية التصميم من أشهر إلى يوم واحد، مع التوسعات... 20.08.2024, سبوتنيك عربي
2024-08-20T15:07+0000
2024-08-20T15:07+0000
مجتمع
علوم
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وأكد الباحثون أنّ الطريقة "DeepLens" المبتكرة تعتمد على مفهوم "التعلم المنهجي" حيث تأخذ هذه الطريقة في الاعتبار المعلمات الرئيسية لنظام التصوير مثل الدقة والفتحة وحقل الرؤية بالإضافة إلى توفيرحلول مثالية دون تدخل بشري.وتستهدف"DeepLens" على وجه التحديد تصميم العدسات الانكسارية متعددة العناصر الشائعة في الأجهزة بدءا من المجاهر إلى الكاميرات الخلوية والتلسكوبات، بحسب البحث المنشور في مجلة "nature" العلمية.وأضاف الباحثون أنه يتم العمل على تطويرالأنظمة البصرية الهجينة التي تجمع بين العدسات الانكسارية والبصريات الحيودية والعدسات المعدنية بهدف تصغير أنظمة التصوير بشكل أكبر.
https://sarabic.ae/20240820/دراسة-عقار-باركنسون-يعالج-مسببات-ألزهايمر--1091917995.html
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علوم
علوم

من أشهر إلى يوم ... باحثو "جامعة الملك عبد الله" يختصرون تصميم العدسات المعقدة

15:07 GMT 20.08.2024
© Photo / unsplash/Zachary Keimigعدسة كاميرا مخصصة للتصوير الفتوغرافي
عدسة كاميرا مخصصة للتصوير الفتوغرافي - سبوتنيك عربي, 1920, 20.08.2024
© Photo / unsplash/Zachary Keimig
تابعنا عبر
ابتكر باحثو "جامعة الملك عبدالله للعلوم والتقنية" طريقة حديثة في أتمتة تصميم أنظمة العدسات المعقدة، تختصرعملية التصميم من أشهر إلى يوم واحد، مع التوسعات المحتملة في الأنظمة البصرية الهجينة.
وأكد الباحثون أنّ الطريقة "DeepLens" المبتكرة تعتمد على مفهوم "التعلم المنهجي" حيث تأخذ هذه الطريقة في الاعتبار المعلمات الرئيسية لنظام التصوير مثل الدقة والفتحة وحقل الرؤية بالإضافة إلى توفيرحلول مثالية دون تدخل بشري.
وتستهدف"DeepLens" على وجه التحديد تصميم العدسات الانكسارية متعددة العناصر الشائعة في الأجهزة بدءا من المجاهر إلى الكاميرات الخلوية والتلسكوبات، بحسب البحث المنشور في مجلة "nature" العلمية.
أدوية، دواء، حبوب - سبوتنيك عربي, 1920, 20.08.2024
مجتمع
دراسة: عقار باركنسون يعالج مسببات ألزهايمر
10:22 GMT
وأضاف الباحثون أنه يتم العمل على تطويرالأنظمة البصرية الهجينة التي تجمع بين العدسات الانكسارية والبصريات الحيودية والعدسات المعدنية بهدف تصغير أنظمة التصوير بشكل أكبر.
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