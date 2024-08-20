https://sarabic.ae/20240820/من-أشهر-إلى-يوم--باحثو-جامعة-الملك-عبد-الله-يختصرون-تصميم-العدسات-المعقدة--1091932646.html
من أشهر إلى يوم ... باحثو "جامعة الملك عبد الله" يختصرون تصميم العدسات المعقدة
من أشهر إلى يوم ... باحثو "جامعة الملك عبد الله" يختصرون تصميم العدسات المعقدة
سبوتنيك عربي
ابتكر باحثو "جامعة الملك عبدالله للعلوم والتقنية" طريقة حديثة في أتمتة تصميم أنظمة العدسات المعقدة، تختصرعملية التصميم من أشهر إلى يوم واحد، مع التوسعات... 20.08.2024, سبوتنيك عربي
2024-08-20T15:07+0000
2024-08-20T15:07+0000
2024-08-20T15:07+0000
مجتمع
علوم
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وأكد الباحثون أنّ الطريقة "DeepLens" المبتكرة تعتمد على مفهوم "التعلم المنهجي" حيث تأخذ هذه الطريقة في الاعتبار المعلمات الرئيسية لنظام التصوير مثل الدقة والفتحة وحقل الرؤية بالإضافة إلى توفيرحلول مثالية دون تدخل بشري.وتستهدف"DeepLens" على وجه التحديد تصميم العدسات الانكسارية متعددة العناصر الشائعة في الأجهزة بدءا من المجاهر إلى الكاميرات الخلوية والتلسكوبات، بحسب البحث المنشور في مجلة "nature" العلمية.وأضاف الباحثون أنه يتم العمل على تطويرالأنظمة البصرية الهجينة التي تجمع بين العدسات الانكسارية والبصريات الحيودية والعدسات المعدنية بهدف تصغير أنظمة التصوير بشكل أكبر.
https://sarabic.ae/20240820/دراسة-عقار-باركنسون-يعالج-مسببات-ألزهايمر--1091917995.html
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MIA „Rossiya Segodnya“
علوم
من أشهر إلى يوم ... باحثو "جامعة الملك عبد الله" يختصرون تصميم العدسات المعقدة
ابتكر باحثو "جامعة الملك عبدالله للعلوم والتقنية" طريقة حديثة في أتمتة تصميم أنظمة العدسات المعقدة، تختصرعملية التصميم من أشهر إلى يوم واحد، مع التوسعات المحتملة في الأنظمة البصرية الهجينة.
وأكد الباحثون أنّ الطريقة "DeepLens" المبتكرة تعتمد على مفهوم "التعلم المنهجي" حيث تأخذ هذه الطريقة في الاعتبار المعلمات الرئيسية لنظام التصوير مثل الدقة والفتحة وحقل الرؤية بالإضافة إلى توفيرحلول مثالية دون تدخل بشري.
وتستهدف"DeepLens" على وجه التحديد تصميم العدسات الانكسارية متعددة العناصر الشائعة في الأجهزة بدءا من المجاهر إلى الكاميرات الخلوية والتلسكوبات، بحسب البحث المنشور في مجلة "nature" العلمية
.
وأضاف الباحثون أنه يتم العمل على تطويرالأنظمة البصرية الهجينة التي تجمع بين العدسات الانكسارية والبصريات الحيودية والعدسات المعدنية بهدف تصغير أنظمة التصوير بشكل أكبر.