https://sarabic.ae/20240821/إسرائيل-تشمت-باختفاء-حساب-باسم-يوسف-على-إكس-والأخير-يرد-بكشف-حقائق-غريبة--1091967234.html

إسرائيل "تشمت" باختفاء حساب باسم يوسف على "إكس" والأخير يرد بكشف حقائق غريبة

إسرائيل "تشمت" باختفاء حساب باسم يوسف على "إكس" والأخير يرد بكشف حقائق غريبة

سبوتنيك عربي

اختفى حساب الإعلامي المصري الساخر باسم يوسف، الذي يتابعه أكثر من 11 مليون شخص، من منصة "إكس"، بعد ساعات من نشره رسالة تدعم الفلسطينيين وتنتقد إسرائيل. 21.08.2024, سبوتنيك عربي

2024-08-21T14:33+0000

2024-08-21T14:33+0000

2024-08-21T14:33+0000

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ونشر الحساب الرسمي لحكومة إسرائيل صورة على منصة "إكس" الخاصة بها بعد اختفاء حساب الإعلامي باسم يوسف، وعلقت على ذلك بقول "وداعا".ورد باسم يوسف في منشور عبر صفحته على وسائل التواصل الاجتماعي: "إلى أي مدى يمكن أن تكون هشاً عندما يتصرف الحساب الرسمي لدولتك مثل "ساقطة صغيرة"، وفق كلماته.وأوضح في منشور آخر: "لا، حسابي على منصة إكس لم يتم إيقافه من قبل إكس نفسها، ولا أرغب بلعب دور الضحية زورا واستغلال هذا الأمر".وقال يوسف: "عندما تتحسن مسائل الأمان المتعلقة بأحبائي، قد أعود".يذكر أن حساب باسم يوسف، الذي يتابعه أكثر من 11 مليون شخص على منصة "إكس"، اختفى الاثنين، لتظهر رسالة "هذا الحساب غير موجود".وكان آخر ما نشره يوسف على حسابه في منصة "إكس": "معاداة السامية كانت تهمة تستخدم لتجميد الدم في عروق الناس، أرى الكثير من الناس يدركون الآن كيف يتم استخدام تكتيك الخوف هذا لإغلاق المحادثات وإخافة الناس".

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