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إعلام: هيئة أركان القوات المسلحة الإيرانية تنفي التقارير حول سبب تحطم طائرة رئيسي
إعلام: هيئة أركان القوات المسلحة الإيرانية تنفي التقارير حول سبب تحطم طائرة رئيسي
سبوتنيك عربي
نفت هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الإيرانية، مساء اليوم الأربعاء، تقرير وسائل إعلام إيرانية بشأن سبب تحطم طائرة الرئيس الإيراني الراحل إبراهيم رئيسي،... 21.08.2024, سبوتنيك عربي
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ووفقا للوكالة، قالت العلاقات العامة لهيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الإيرانية في بيان تعليقا على تقرير وكالة "فارس" الإيرانية حول سبب سقوط مروحية رئيسي: "ننفي ادعاء وكالة أنباء فارس حول سقوط مروحية الرئيس الراحل إبراهيم رئيسي".وفي وقت سابق من اليوم، أفادت وكالة "فارس" الإيرانية نقلا عن مصدر أمني بأن سبب سقوط المروحية التي كانت تقل الرئيس الإيراني الراحل إبراهيم رئيسي هو الظروف الجوية والحمولة الزائدة.وقالت الوكالة، نقلا عن المصدر إن "سبب سقوط مروحية الرئيس الإيراني الراحل ابراهيم رئيسي كان بسبب الظروف الجوية التي حدثت، وعدم قدرة المروحية على تحمل وزن الهواء الذي حدث في تلك المنطقة".وأضافت أن "التحقيق يشير إلى أن المروحية التي تقل الرئيس كانت تقل شخصين إضافيين خلافا لما هو مقرر في بروتوكولات السلامة، وعندما لاحظ الطيار الضباب وحاول إيصال المروحية إلى الارتفاع الصحيح، لم يكن لدى المروحية القوة الكافية للقيام بذلك وفي ظروف الرؤية المحدودة بسبب الضباب، اصطدمت الطائرة بجبل".
https://sarabic.ae/20240821/إيران-تعلن-إنهاء-التحقيق-في-حادث-تحطم-مروحية-رئيسي-وتكشف-عن-سبب-سقوطها-1091970761.html
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إعلام: هيئة أركان القوات المسلحة الإيرانية تنفي التقارير حول سبب تحطم طائرة رئيسي

20:10 GMT 21.08.2024 (تم التحديث: 20:45 GMT 21.08.2024)
© AP Photo / Azin Haghighi/Moj News Agencyعمليات البحث بالقرب من موقع تحطم طائرة المروحية التابعة للرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي، إيران
عمليات البحث بالقرب من موقع تحطم طائرة المروحية التابعة للرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي، إيران - سبوتنيك عربي, 1920, 21.08.2024
© AP Photo / Azin Haghighi/Moj News Agency
تابعنا عبر
نفت هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الإيرانية، مساء اليوم الأربعاء، تقرير وسائل إعلام إيرانية بشأن سبب تحطم طائرة الرئيس الإيراني الراحل إبراهيم رئيسي، والتي قالت فيه إن أسباب الحادثة تكمن في الأحوال الجوية والحمولة الزائدة، وفق ما أوردت وكالة "مهر" الإيرانية.
ووفقا للوكالة، قالت العلاقات العامة لهيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الإيرانية في بيان تعليقا على تقرير وكالة "فارس" الإيرانية حول سبب سقوط مروحية رئيسي: "ننفي ادعاء وكالة أنباء فارس حول سقوط مروحية الرئيس الراحل إبراهيم رئيسي".
ودعت هيئة الأركان وسائل الإعلام إلى توخي الدقة في نشر أخبار الدفاع والأمن، والتنسيق مع العلاقات العامة لهيئة الأركان العامة للقوات المسلحة.
موقع تحطم طائرة المروحية التابعة للرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي، إيران - سبوتنيك عربي, 1920, 21.08.2024
إعلام: إيران تعلن انتهاء التحقيق في حادث تحطم مروحية رئيسي وتكشف عن سبب سقوطها
15:10 GMT
وفي وقت سابق من اليوم، أفادت وكالة "فارس" الإيرانية نقلا عن مصدر أمني بأن سبب سقوط المروحية التي كانت تقل الرئيس الإيراني الراحل إبراهيم رئيسي هو الظروف الجوية والحمولة الزائدة.
وقالت الوكالة، نقلا عن المصدر إن "سبب سقوط مروحية الرئيس الإيراني الراحل ابراهيم رئيسي كان بسبب الظروف الجوية التي حدثت، وعدم قدرة المروحية على تحمل وزن الهواء الذي حدث في تلك المنطقة".
وأضافت أن "التحقيق يشير إلى أن المروحية التي تقل الرئيس كانت تقل شخصين إضافيين خلافا لما هو مقرر في بروتوكولات السلامة، وعندما لاحظ الطيار الضباب وحاول إيصال المروحية إلى الارتفاع الصحيح، لم يكن لدى المروحية القوة الكافية للقيام بذلك وفي ظروف الرؤية المحدودة بسبب الضباب، اصطدمت الطائرة بجبل".
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