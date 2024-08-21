https://sarabic.ae/20240821/البرلمان-الإيراني-يمنح-الثقة-لجميع-أعضاء-حكومة-بزشكيان-1091967661.html
البرلمان الإيراني يمنح الثقة لجميع أعضاء حكومة بزشكيان
البرلمان الإيراني يمنح الثقة لجميع أعضاء حكومة بزشكيان
سبوتنيك عربي
منح البرلمان الإيراني، اليوم الأربعاء، ثقته لجميع أعضاء حكومة الرئيس مسعود بزشكيان المقترحة من 19 وزيرا، أبرزهم عباس عراقجي لحقيبة الخارجية، وعزيز نصير زادة... 21.08.2024, سبوتنيك عربي
2024-08-21T14:35+0000
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وذكرت وكالة الأنباء الإيرانية أن البرلمان منح الثقة لجميع أعضاء حكومة بزشكيان دون إقصاء أحد.وكان الرئيس الإيراني، قدم في 11 أغسطس/آب الجاري، مقترح التشكيلة الوزارية إلى مجلس الشوري الإسلامي "البرلمان".وضمت التشكيلة أسماء بارزة، بينها الدبلوماسي، عباس عراقجي لتولي وزارة الخارجية، ونائب رئيس هيئة الأركان العامة عزيز نصير زاده لوزارة الدفاع.وكان المرشد الإيراني، علي خامنئي قد أعلن تنصيب مسعود بزشكيان رئيسا جديدا لإيران، بعد فوزه بالانتخابات المبكرة التي أجريت في أعقاب مصرع إبراهيم رئيسي في 19 أيار/مايو الماضي، إثر تحطم المروحية التي كانت تقله مع وزير الخارجية حسين أمير عبد اللهيان ومسؤولين آخرين شمالي غربي البلاد.وأدى بزشكيان اليمين الدستورية أمام مجلس الشورى بحضور رؤساء ومسؤولين أجانب، ليصبح الرئيس التاسع للجمهورية الإيرانية منذ تأسيسها عام 1979.
https://sarabic.ae/20240821/سيفاجأون-من-الأرض-وربما-من-السماء-إيران-تكشف-خطة-الرد-الدقيقة-على-إسرائيل-1091944139.html
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إيران, أخبار إيران, العالم, أخبار العالم الآن, الأخبار
إيران, أخبار إيران, العالم, أخبار العالم الآن, الأخبار
البرلمان الإيراني يمنح الثقة لجميع أعضاء حكومة بزشكيان
منح البرلمان الإيراني، اليوم الأربعاء، ثقته لجميع أعضاء حكومة الرئيس مسعود بزشكيان المقترحة من 19 وزيرا، أبرزهم عباس عراقجي لحقيبة الخارجية، وعزيز نصير زادة للدفاع.
وذكرت
وكالة الأنباء الإيرانية أن البرلمان منح الثقة لجميع أعضاء حكومة بزشكيان دون إقصاء أحد.
وكان الرئيس الإيراني، قدم في 11 أغسطس/آب الجاري، مقترح التشكيلة الوزارية إلى مجلس الشوري الإسلامي "البرلمان".
وضمت التشكيلة أسماء بارزة، بينها الدبلوماسي، عباس عراقجي لتولي وزارة الخارجية، ونائب رئيس هيئة الأركان العامة عزيز نصير زاده لوزارة الدفاع.
وكان المرشد الإيراني، علي خامنئي قد أعلن تنصيب مسعود بزشكيان
رئيسا جديدا لإيران، بعد فوزه بالانتخابات المبكرة التي أجريت في أعقاب مصرع إبراهيم رئيسي في 19 أيار/مايو الماضي، إثر تحطم المروحية التي كانت تقله مع وزير الخارجية حسين أمير عبد اللهيان ومسؤولين آخرين شمالي غربي البلاد.
وأدى بزشكيان اليمين الدستورية أمام مجلس الشورى بحضور رؤساء ومسؤولين أجانب، ليصبح الرئيس التاسع للجمهورية الإيرانية منذ تأسيسها عام 1979.