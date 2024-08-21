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الجيش السوداني ينفي حصوله على طائرات "كي-8" من مصر
الجيش السوداني ينفي حصوله على طائرات "كي-8" من مصر
سبوتنيك عربي
أصدر الجيش السوداني، اليوم الأربعاء، بيانا نفى فيه مزاعم متداولة تفيد بأنه حصل على طائرات من طراز "كي-8" من مصر. 21.08.2024, سبوتنيك عربي
2024-08-21T14:02+0000
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ونقلت وكالة الأنباء السودانية "سونا" عن القوات المسلحة بيانا وصفت فيه أنباء حصولها على تلك الطائرات من مصر بالأنباء "المضللة".وأكد البيان أن "الجيش السوداني يمتلك أسرابا من هذا الطراز من الطائرات منذ مطلع الألفية الحالية وحصلت عليها مباشرة من دولة المنشأ الصين".وشدد البيان على أن حصوله على تلك الطائرات كان "قبل الحرب الحالية بعقدين من الزمان ولا حاجة للاستعانة بأي دولة صديقة للحصول على مزيد من هذه الطائرات والذي هو أصلاً مخصص لتدريب الطيارين".واختتمت القوات المسلحة السودانية بيانها بالتحذير من تداول مثل هذه المعلومات "المضللة وغير الموثوقة"، على حد تعبيرها.يأتي ذلك في أعقاب تصريحات أدلى بها اللواء الركن عوض الكريم علي سعيد، قائد الفرقة الأولى مشاة بالجيش السوداني، بأن "القوات المسلحة على بعد خطوات من حسم معركة الكرامة ودحر المرتزقة والعملاء والمأجورين"، على حد تعبيره.ونقل موقع "المشهد السوداني" عن سعيد قوله إن "أمن وسيادة الوطن خط أحمر لا تسمح القوات المسلحة المساس به"، مشيرا إلي أن "القوات المسلحة السودانية أثبتت للعالم أجمع أنها خرجت من مصنع الرجال وعرين الأبطال ومصدر قوتها الشعب السوداني".وأشاد القائد العسكري السوداني بما وصفه بـ"بتدافع الشباب والتسابق لمعسكرات التدريب لنيل شرف المشاركة في معركة الكرامة، وبوقفة مواطني محلية المناقل مع القوات المسلحة".وشدد سعيد على أن من أسماهم بـ"الحشد التآمري ضد أمن واستقرار البلاد" لن يحققوا أهدافهم، وأن القوات المسلحة السودانية "خلفها شعب يمتلك إرادة صلبة رافضة لكل أشكال التآمر علي البلاد وأمنها واستقرارها.من ناحية أخرى، اتهم زعيم قوات الدعم السريع في السودان، محمد حمدان دقلو (حميدتي)، قيادة الجيش السوداني بالافتقار لأي التزام حقيقي بالتفاوض.
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العالم العربي, أخبار السودان اليوم, الجيش السوداني, قوات الدعم السريع السودانية, الأخبار, مصر, أخبار مصر الآن
العالم العربي, أخبار السودان اليوم, الجيش السوداني, قوات الدعم السريع السودانية, الأخبار, مصر, أخبار مصر الآن

الجيش السوداني ينفي حصوله على طائرات "كي-8" من مصر

14:02 GMT 21.08.2024
© AP Photoعبد الفتاح البرهان وسط قادة وأفراد الجيش السوداني
عبد الفتاح البرهان وسط قادة وأفراد الجيش السوداني - سبوتنيك عربي, 1920, 21.08.2024
© AP Photo
تابعنا عبر
أصدر الجيش السوداني، اليوم الأربعاء، بيانا نفى فيه مزاعم متداولة تفيد بأنه حصل على طائرات من طراز "كي-8" من مصر.
ونقلت وكالة الأنباء السودانية "سونا" عن القوات المسلحة بيانا وصفت فيه أنباء حصولها على تلك الطائرات من مصر بالأنباء "المضللة".
وأكد البيان أن "الجيش السوداني يمتلك أسرابا من هذا الطراز من الطائرات منذ مطلع الألفية الحالية وحصلت عليها مباشرة من دولة المنشأ الصين".
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وشدد البيان على أن حصوله على تلك الطائرات كان "قبل الحرب الحالية بعقدين من الزمان ولا حاجة للاستعانة بأي دولة صديقة للحصول على مزيد من هذه الطائرات والذي هو أصلاً مخصص لتدريب الطيارين".
واختتمت القوات المسلحة السودانية بيانها بالتحذير من تداول مثل هذه المعلومات "المضللة وغير الموثوقة"، على حد تعبيرها.
يأتي ذلك في أعقاب تصريحات أدلى بها اللواء الركن عوض الكريم علي سعيد، قائد الفرقة الأولى مشاة بالجيش السوداني، بأن "القوات المسلحة على بعد خطوات من حسم معركة الكرامة ودحر المرتزقة والعملاء والمأجورين"، على حد تعبيره.
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ونقل موقع "المشهد السوداني" عن سعيد قوله إن "أمن وسيادة الوطن خط أحمر لا تسمح القوات المسلحة المساس به"، مشيرا إلي أن "القوات المسلحة السودانية أثبتت للعالم أجمع أنها خرجت من مصنع الرجال وعرين الأبطال ومصدر قوتها الشعب السوداني".
وأشاد القائد العسكري السوداني بما وصفه بـ"بتدافع الشباب والتسابق لمعسكرات التدريب لنيل شرف المشاركة في معركة الكرامة، وبوقفة مواطني محلية المناقل مع القوات المسلحة".
وشدد سعيد على أن من أسماهم بـ"الحشد التآمري ضد أمن واستقرار البلاد" لن يحققوا أهدافهم، وأن القوات المسلحة السودانية "خلفها شعب يمتلك إرادة صلبة رافضة لكل أشكال التآمر علي البلاد وأمنها واستقرارها.
من ناحية أخرى، اتهم زعيم قوات الدعم السريع في السودان، محمد حمدان دقلو (حميدتي)، قيادة الجيش السوداني بالافتقار لأي التزام حقيقي بالتفاوض.
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