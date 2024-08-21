https://sarabic.ae/20240821/الدور-المصري-ومحادثات-جنيف-في-البحث-عن-حل-للأزمة-السودانية-وتدهور-الوضع-الإنساني-1091965518.html

الدور المصري ومحادثات جنيف في البحث عن حل للأزمة السودانية وتدهور الوضع الإنساني

الدور المصري ومحادثات جنيف في البحث عن حل للأزمة السودانية وتدهور الوضع الإنساني

سبوتنيك عربي

من دون مشاركة وفد يمثل الجيش السوداني، تستمر محادثات جنيف حول تقديم حلول جديدة للأزمة السوداني والتي دعت إليها الولايات المتحدة الأمريكية واستجابت لها قوات... 21.08.2024, سبوتنيك عربي

2024-08-21T13:28+0000

2024-08-21T13:28+0000

2024-08-21T13:28+0000

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الدور المصري ومحادثات جنيف في البحث عن حل للأزمة السودانية وتدهور الوضع الإنساني سبوتنيك عربي الدور المصري ومحادثات جنيف في البحث عن حل للأزمة السودانية وتدهور الوضع الإنساني

الولايات المتحدة وصفت المفاوضات الجارية في مدينة جنيف السويسرية بشأن الحرب في السودان بأنها نموذج جديد تريد مواصلة البناء عليه، مؤكدة أن هدف المباحثات هو توسيع نطاق إيصال المساعدات وإعادة فتح الممرات الإنسانية.ووصف المبعوث الأمريكي إلى السودان توم بيرييلو في مؤتمر صحفي بجنيف المحادثات بأنها "نموذج جديد" لمحادثات السودان.وشدد بيرييلو على أن الرئيس الأمريكي جو بايدن ووزير الخارجية أنتوني بلينكن يدعمان هذا المسار.وقال إن المفاوضين يواصلون التركيز على الأزمة خلال المفاوضات التي لم يحضرها ممثل للحكومة، مضيفا "نواصل العمل مع الشركاء الدوليين الذين يمثلون الأمم المتحدة وسويسرا والسعودية ومصر والإمارات، والاتحاد الأفريقي".وأوضح أن الأطراف تركز أيضا على القضايا المتعلقة بالمساعدات الإنسانية وحماية المدنيين وإنهاء الاشتباكات، بما يتماشى مع التزاماتها في "إعلان جدة".وذكر بيرييلو أنهم يواصلون الحوار وجها لوجه مع وفد قوات الدعم السريع وعبر الاتصال المرئي مع ممثلي الجيش، مؤكدا أنهم سيواصلون المفاوضات لتحقيق نتائج مهمة للسودانيين.وفي هذا السياق، ترى مصر أن هناك حاجة ملحة لسرعة تجاوز هذه الأزمة بسبب تبعاتها ليس فقط على الصعيد الإنساني ولكن أيضا على صعيد تماسك ووحدة الأراضي السودانية وسلامتها الإقليمية.وبالتالي هذه التحركات المصرية الدبلوماسية المكثفة لضرورة احتواء التوتر - تجيء في توقيت تمر به الأزمة السودانية بأوضاع كارثية إنسانية متفاقمة بما في ذلك انتشار الأمراض والتدهور الصحي بصفة عامة سواء بسبب الحرب أو الفيضانات الأخيرة، ومع تحركات مصر المكثفة تبرز جهود إقليمية ودولية متضافرة، وكل ذلك يبعث على قدر من التفاؤل بإمكانية التوصل إلى حل.في السياق نفسه، عبر أعضاء مجلس الأمن الدولي عن قلقهم البالغ إزاء الوضع الإنساني المتردي وانعدام الأمن الغذائي الحاد في السودان، والانتهاكات المستمرة للقانون الدولي والخسائر الفادحة للصراع الدائر بين المدنيين، بما في ذلك النساء والأطفال.جاء ذلك في بيان أصدره أعضاء المجلس، رحبوا خلاله بالمحادثات غير المباشرة التي عقدها المبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة، رمضان لعمامرة، في جنيف في الآونة الأخيرة بين الأطراف السودانية المتحاربة.من جانبه، قال رئيس منظمة شباب من أجل دارفور، أحمد عبد الله إسماعيل، إن منظمته لديها أدوار إنسانية في الصحة والإغاثة والدعم المادي المباشر إضافة إلى دورها في رصد الانتهاكات التي يقوم بها طرفي الحرب.ووصف هذه الفترة بالصعبة على منظمات الإغاثة، نظرا للعراقيل التي وضعتها الحرب وطرفي الصراع، منها التهديد الأمني والاعتداء على قوافل المساعدات وأفراد المنظمات الإغاثية.وأثنى إسماعيل على الدور المصري من خلال المساهمة في عودة السلام للسودان، وكذلك احتضانها لملايين اللاجئين الفارين من الحرب، مشيرا إلى أنه على الأطراف الأخرى لعب دور مناسب ينهي الحرب من دون دعم طرف على حساب الآخر.

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