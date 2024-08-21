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بوتين يستقبل رئيس مجلس الدولة الصيني في الكرملين... فيديو
بوتين يستقبل رئيس مجلس الدولة الصيني في الكرملين... فيديو
سبوتنيك عربي
استقبل الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الأربعاء، رئيس مجلس الدولة في جمهورية الصين الشعبية، لي تشيانغ، في الكرملين. 21.08.2024, سبوتنيك عربي
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وقال الرئيس الروسي: "لقد طورت دولنا خططًا مشتركة واسعة النطاق ومشاريع في المجالين الاقتصادي والإنساني، ونأمل أن تستمر لسنوات عديدة قادمة".وأشار بوتين إلى أنه "بالطبع، نتذكر أن الثاني من أكتوبر يصادف الذكرى السنوية الخامسة والسبعين لإقامة العلاقات الدبلوماسية بين بلدينا، وسنحتفل بالتأكيد بهذا الحدث المهم".وطلب بوتين من لي تشيانغ نقل تحياته الودية وأطيب تمنياته للرئيس الصيني شي جين بينغ.وأشار الرئيس الروسي إلى أنه من المتوقع أن يزور الزعيم الصيني شي جين بينغ روسيا في أكتوبر/ تشرين الأول المقبل لحضور قمة "بريكس 2024" في كازان.
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الصين, روسيا, العالم
الصين, روسيا, العالم

بوتين يستقبل رئيس مجلس الدولة الصيني في الكرملين... فيديو

12:37 GMT 21.08.2024
© Sputnik . Alexey Filippov / الانتقال إلى بنك الصورلقاء الرئيس فلاديمير بوتين مع رئيس مجلس الدولة في جمهورية الصين الشعبية، لي تشيانغ
لقاء الرئيس فلاديمير بوتين مع رئيس مجلس الدولة في جمهورية الصين الشعبية، لي تشيانغ - سبوتنيك عربي, 1920, 21.08.2024
© Sputnik . Alexey Filippov
/
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تابعنا عبر
استقبل الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الأربعاء، رئيس مجلس الدولة في جمهورية الصين الشعبية، لي تشيانغ، في الكرملين.
وقال الرئيس الروسي: "لقد طورت دولنا خططًا مشتركة واسعة النطاق ومشاريع في المجالين الاقتصادي والإنساني، ونأمل أن تستمر لسنوات عديدة قادمة".

وكما أوضح بوتين، فقد تم تحديد المبادئ التوجيهية ذات الصلة خلال مفاوضاته مع شي جين بينغ هذا العام.

وأشار بوتين إلى أنه "بالطبع، نتذكر أن الثاني من أكتوبر يصادف الذكرى السنوية الخامسة والسبعين لإقامة العلاقات الدبلوماسية بين بلدينا، وسنحتفل بالتأكيد بهذا الحدث المهم".
وطلب بوتين من لي تشيانغ نقل تحياته الودية وأطيب تمنياته للرئيس الصيني شي جين بينغ.
وأشار الرئيس الروسي إلى أنه من المتوقع أن يزور الزعيم الصيني شي جين بينغ روسيا في أكتوبر/ تشرين الأول المقبل لحضور قمة "بريكس 2024" في كازان.
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