https://sarabic.ae/20240821/حاملة-الطائرات-الأمريكية-أبراهام-لينكولن-تصل-إلى-الشرق-الأوسط-وسط-تصاعد-التوترات-الإقليمية-1091978749.html
حاملة الطائرات الأمريكية "أبراهام لينكولن" تصل إلى الشرق الأوسط وسط تصاعد التوترات الإقليمية
حاملة الطائرات الأمريكية "أبراهام لينكولن" تصل إلى الشرق الأوسط وسط تصاعد التوترات الإقليمية
سبوتنيك عربي
أعلنت القوات المسلحة الأمريكية، أمس الأربعاء، عن وصول حاملة الطائرات "يو إس إس أبراهام لينكولن" والمدمرات المرافقة لها إلى منطقة الشرق الأوسط، بعد أن أمر وزير... 21.08.2024, سبوتنيك عربي
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وقالت القيادة المركزية الأمريكية المسؤولة عن منطقة الشرق الأوسط عبر وسائل التواصل الاجتماعي: "حاملة الطائرات يو إس إس أبراهام لينكولن (CVN 72)، المجهزة بمقاتلات F-35C وF/A-18 Block III، دخلت منطقة مسؤولية القيادة المركزية الأمريكية (USCENTCOM)".وأضافت القيادة أن "يو إس إس أبراهام لينكولن"، الرائدة في مجموعة الضربة البحرية الثالثة، يرافقها سرب المدمرات (DESRON 21) وجناح الطيران البحري (CVW9)".يشار إلى أن وصول حاملة الطائرات "أبراهام لينكولن" يرفع عدد حاملات الطائرات الأمريكية في المنطقة إلى اثنتين - على الأقل بشكل مؤقت - حيث ستقوم "أبراهام لينكولن" باستبدال "يو إس إس ثيودور روزفلت" في وقت تتصاعد فيه المخاوف من نشوب صراع إقليمي بعد سلسلة من الاغتيالات البارزة التي تبنتها إسرائيل أو أُلقي اللوم عليها.وكان البنتاغون قد أعلن في 11 أغسطس/آب أن وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن أمر بتسريع وصول "أبراهام لينكولن" إلى الشرق الأوسط بعد أن وجه بنشرها في المنطقة في بداية الشهر.وتصاعدت المخاوف من حدوث تصعيد كبير منذ أن تعهد كل من حزب الله وإيران بالرد على عمليتي اغتيال نُسبتا إلى إسرائيل في نهاية الشهر الماضي.وكانت غارة إسرائيلية على الضاحية الجنوبية لبيروت قد أسفرت عن مقتل قائد بارز في حزب الله، فؤاد شكر، وذلك قبل وقت قصير من هجوم في طهران نُسب لإسرائيل وأودى بحياة رئيس المكتب السياسي لحركة حماس، إسماعيل هنية.
https://sarabic.ae/20231130/البنتاغون-يعلن-تعرض-القوات-الأمريكية-في-الشرق-الأوسط-لـ74-هجوما-منذ-17-أكتوبر-1083638531.html
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أخبار إسرائيل اليوم, الولايات المتحدة الأمريكية, غزة, إيران, أخبار حزب الله
أخبار إسرائيل اليوم, الولايات المتحدة الأمريكية, غزة, إيران, أخبار حزب الله
حاملة الطائرات الأمريكية "أبراهام لينكولن" تصل إلى الشرق الأوسط وسط تصاعد التوترات الإقليمية
أعلنت القوات المسلحة الأمريكية، أمس الأربعاء، عن وصول حاملة الطائرات "يو إس إس أبراهام لينكولن" والمدمرات المرافقة لها إلى منطقة الشرق الأوسط، بعد أن أمر وزير الدفاع الأمريكي بتسريع وصول المجموعة البحرية إلى المنطقة.
وقالت القيادة المركزية الأمريكية المسؤولة عن منطقة الشرق الأوسط عبر وسائل التواصل الاجتماعي: "حاملة الطائرات يو إس إس أبراهام لينكولن (CVN 72)، المجهزة بمقاتلات F-35C وF/A-18 Block III، دخلت منطقة مسؤولية القيادة المركزية الأمريكية (USCENTCOM)".
30 نوفمبر 2023, 22:31 GMT
وأضافت القيادة أن "يو إس إس أبراهام لينكولن"، الرائدة في مجموعة الضربة البحرية الثالثة، يرافقها سرب المدمرات (DESRON 21) وجناح الطيران البحري (CVW9)".
يشار إلى أن وصول حاملة الطائرات "أبراهام لينكولن" يرفع عدد حاملات الطائرات الأمريكية في المنطقة إلى اثنتين - على الأقل بشكل مؤقت - حيث ستقوم "أبراهام لينكولن" باستبدال "يو إس إس ثيودور روزفلت" في وقت تتصاعد فيه المخاوف من نشوب صراع إقليمي بعد سلسلة من الاغتيالات البارزة التي تبنتها إسرائيل أو أُلقي اللوم عليها.
وكان البنتاغون قد أعلن في 11 أغسطس/آب أن وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن أمر بتسريع وصول "أبراهام لينكولن" إلى الشرق الأوسط
بعد أن وجه بنشرها في المنطقة في بداية الشهر.
وتصاعدت المخاوف من حدوث تصعيد كبير منذ أن تعهد كل من حزب الله وإيران بالرد على عمليتي اغتيال نُسبتا إلى إسرائيل في نهاية الشهر الماضي.
وكانت غارة إسرائيلية على الضاحية الجنوبية لبيروت قد أسفرت عن مقتل قائد بارز في حزب الله، فؤاد شكر، وذلك قبل وقت قصير من هجوم في طهران نُسب لإسرائيل وأودى بحياة رئيس المكتب السياسي لحركة حماس، إسماعيل هنية.