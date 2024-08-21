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كوريا الجنوبية تستبعد سيناريو التوحيد باستخدام "القوة العسكرية" مع جارتها الشمالية
كوريا الجنوبية تستبعد سيناريو التوحيد باستخدام "القوة العسكرية" مع جارتها الشمالية
سبوتنيك عربي
أفاد مسؤول رئاسي كوري جنوبي رفيع المستوى، باستبعاد بلاده "سيناريو التوحيد بالقوة العسكرية" مع جارتها الشمالية. 21.08.2024, سبوتنيك عربي
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وقال المسؤول، إن "رؤية الوحدة التي يتبناها الرئيس الكوري الجنوبي يون سيوك- يول، تهدف إلى تحقيق وحدة سلمية مع كوريا الشمالية، بما يتماشى مع مبادئ الدستور، دون عدوان عسكري"، بحسب وكالة "يونهاب" الكورية الجنوبية.وتنص المادة الثالثة من الدستور الكوري الجنوبي على أن "أراضي جمهورية كوريا تشمل شبه الجزيرة الكورية والجزر المجاورة لها"، في حين تنص المادة الرابعة على أن "البلاد تسعى إلى التوحيد وتأسيس سياسة توحيد سلمية تستند إلى مبادئ الديمقراطية الليبرالية".ويركز مبدأ كوريا الجنوبية الجديد على "زيادة وصول الكوريين الشماليين إلى المعلومات الخارجية، كما يقترح إنشاء قناة حوار رسمية بين الكوريتين لمناقشة القضايا المختلفة، إلا أن كوريا الشمالية لم ترد على عرض الرئيس يون، لإجراء محادثات حتى الآن"، بحسب الوكالة.وأطلق المكتب الرئاسي في كوريا الجنوبية، فريق عمل للدفع بمشاريع "التوحيد"، بما في ذلك "أنشطة وبرامج تعليمية لزيادة الوعي بحالة حقوق الإنسان في كوريا الشمالية وإطلاق صندوق لدعم الأنشطة غير الحكومية"، وفقا للوكالة.
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كوريا الجنوبية تستبعد سيناريو التوحيد باستخدام "القوة العسكرية" مع جارتها الشمالية

11:37 GMT 21.08.2024
© AP Photo / Ahn Young-joonأعضاء اتحاد نقابات العمال الكوري يجتمعون لحضور اجتماع حاشد في عيد العمال في سيول، كوريا الجنوبية، 1 مايو 2024.
أعضاء اتحاد نقابات العمال الكوري يجتمعون لحضور اجتماع حاشد في عيد العمال في سيول، كوريا الجنوبية، 1 مايو 2024. - سبوتنيك عربي, 1920, 21.08.2024
© AP Photo / Ahn Young-joon
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أفاد مسؤول رئاسي كوري جنوبي رفيع المستوى، باستبعاد بلاده "سيناريو التوحيد بالقوة العسكرية" مع جارتها الشمالية.
وقال المسؤول، إن "رؤية الوحدة التي يتبناها الرئيس الكوري الجنوبي يون سيوك- يول، تهدف إلى تحقيق وحدة سلمية مع كوريا الشمالية، بما يتماشى مع مبادئ الدستور، دون عدوان عسكري"، بحسب وكالة "يونهاب" الكورية الجنوبية.
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ونقل المسؤول عن الرئيس يون، قوله إن "مبدأ التوحيد ليس جديدا وهو يستند إلى الدستور"، وأضاف: "حتى عند قيادة وتوجيه الديمقراطية الليبرالية للوحدة، شدد (الرئيس) على أنها لن تُحقق أبدا من خلال عدوان عسكري أو وسيلة مزعزعة للسلام".

وتنص المادة الثالثة من الدستور الكوري الجنوبي على أن "أراضي جمهورية كوريا تشمل شبه الجزيرة الكورية والجزر المجاورة لها"، في حين تنص المادة الرابعة على أن "البلاد تسعى إلى التوحيد وتأسيس سياسة توحيد سلمية تستند إلى مبادئ الديمقراطية الليبرالية".
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ويركز مبدأ كوريا الجنوبية الجديد على "زيادة وصول الكوريين الشماليين إلى المعلومات الخارجية، كما يقترح إنشاء قناة حوار رسمية بين الكوريتين لمناقشة القضايا المختلفة، إلا أن كوريا الشمالية لم ترد على عرض الرئيس يون، لإجراء محادثات حتى الآن"، بحسب الوكالة.
وأطلق المكتب الرئاسي في كوريا الجنوبية، فريق عمل للدفع بمشاريع "التوحيد"، بما في ذلك "أنشطة وبرامج تعليمية لزيادة الوعي بحالة حقوق الإنسان في كوريا الشمالية وإطلاق صندوق لدعم الأنشطة غير الحكومية"، وفقا للوكالة.
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