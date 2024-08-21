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صور من زيارة رئيس مجلس الدولة الصيني إلى روسيا
صور من زيارة رئيس مجلس الدولة الصيني إلى روسيا
سبوتنيك عربي
وصل رئيس مجلس الدولة لجمهورية الصين الشعبية لي تشيانغ إلى موسكو، يوم أمس الثلاثاء، حيث سيشارك في الاجتماع الدوري التاسع والعشرين لرئيسي وزراء الصين وروسيا. 21.08.2024, سبوتنيك عربي
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وفي وقت سابق من اليوم، عقد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، محادثات مع رئيس مجلس الدولة في جمهورية الصين الشعبية (رئيس الوزراء)، لي تشيانغ، في الكرملين بالعاصمة الروسية موسكو.وجمعت "سبوتنيك" هذه الصور لقراء ومتابعي الوكالة في هذا الألبوم:
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صور من زيارة رئيس مجلس الدولة الصيني إلى روسيا 12:46 GMT 21.08.2024 (تم التحديث: 15:18 GMT 21.08.2024)
وصل رئيس مجلس الدولة لجمهورية الصين الشعبية لي تشيانغ إلى موسكو، يوم أمس الثلاثاء، حيث سيشارك في الاجتماع الدوري التاسع والعشرين لرئيسي وزراء الصين وروسيا.
وفي وقت سابق من اليوم، عقد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، محادثات مع رئيس مجلس الدولة في جمهورية الصين الشعبية (رئيس الوزراء)، لي تشيانغ، في الكرملين بالعاصمة الروسية موسكو.
وجمعت "سبوتنيك" هذه الصور لقراء ومتابعي الوكالة في هذا الألبوم:
© Sputnik . Alexey Filippov / الانتقال إلى بنك الصور وصول رئيس مجلس الدولة الصيني لي تشيانغ، إلى موسكو في زيارة رسمية، في مطار فنوكوفو-2.
وصول رئيس مجلس الدولة الصيني لي تشيانغ، إلى موسكو في زيارة رسمية، في مطار فنوكوفو-2.
© Sputnik . Alexey Filippov / الانتقال إلى بنك الصور
نائب وزير الخارجية الروسي أندريه رودنكو في حفل استقبال رئيس مجلس الدولة الصيني لي تشيانغ، الذي وصل إلى موسكو في زيارة رسمية، مطار "فنوكوفو -2"
نائب وزير الخارجية الروسي أندريه رودنكو في حفل استقبال رئيس مجلس الدولة الصيني لي تشيانغ، الذي وصل إلى موسكو في زيارة رسمية، مطار "فنوكوفو -2"
© Sputnik . Ilya Pitalev / الانتقال إلى بنك الصور
رئيس مجلس الدولة الصيني لي تشيانغ في مراسم وضع الزهور على قبر الجندي المجهول في حديقة ألكسندر في موسكو
رئيس مجلس الدولة الصيني لي تشيانغ في مراسم وضع الزهور على قبر الجندي المجهول في حديقة ألكسندر في موسكو
© Sputnik . Ilya Pitalev / الانتقال إلى بنك الصور
رئيس مجلس الدولة الصيني، لي تشيانغ، يضع إكليلا من الزهور على قبر الجندي المجهول
رئيس مجلس الدولة الصيني، لي تشيانغ، يضع إكليلا من الزهور على قبر الجندي المجهول
© Sputnik . Ilya Pitalev / الانتقال إلى بنك الصور
رئيس مجلس الدولة الصيني لي تشيانغ خلال مراسم وضع الزهور على قبر الجندي المجهول في حديقة ألكسندر في موسكو، وعلى اليسار السفير الروسي لدى الصين إيغور مورغولوف
رئيس مجلس الدولة الصيني لي تشيانغ خلال مراسم وضع الزهور على قبر الجندي المجهول في حديقة ألكسندر في موسكو، وعلى اليسار السفير الروسي لدى الصين إيغور مورغولوف
© Sputnik . Dmitriy Astakhov/POOL / الانتقال إلى بنك الصور
رئيس مجلس الدولة الصيني، لي تشيانغ (الثاني من اليسار)، يشارك في الاجتماع التاسع والعشرين لرئيسي حكومتي روسيا والصين
رئيس مجلس الدولة الصيني، لي تشيانغ (الثاني من اليسار)، يشارك في الاجتماع التاسع والعشرين لرئيسي حكومتي روسيا والصين
© Sputnik . Mikhail Voskresenskiy / الانتقال إلى بنك الصور
رئيس الوزراء الروسي ميخائيل ميشوستين ورئيس مجلس الدولة الصيني لي تشيانغ (يسار) يشاركان في الاجتماع التاسع والعشرين لرئيسي حكومتي روسيا والصين
رئيس الوزراء الروسي ميخائيل ميشوستين ورئيس مجلس الدولة الصيني لي تشيانغ (يسار) يشاركان في الاجتماع التاسع والعشرين لرئيسي حكومتي روسيا والصين
© Sputnik . Alexey Filippov / الانتقال إلى بنك الصور
لقاء الرئيس الروسي فلاديمير بوتين مع رئيس مجلس الدولة لجمهورية الصين الشعبية لي تشيانغ
لقاء الرئيس الروسي فلاديمير بوتين مع رئيس مجلس الدولة لجمهورية الصين الشعبية لي تشيانغ