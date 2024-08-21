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صور من زيارة رئيس مجلس الدولة الصيني إلى روسيا

صور من زيارة رئيس مجلس الدولة الصيني إلى روسيا

سبوتنيك عربي

وصل رئيس مجلس الدولة لجمهورية الصين الشعبية لي تشيانغ إلى موسكو، يوم أمس الثلاثاء، حيث سيشارك في الاجتماع الدوري التاسع والعشرين لرئيسي وزراء الصين وروسيا. 21.08.2024, سبوتنيك عربي

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وفي وقت سابق من اليوم، عقد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، محادثات مع رئيس مجلس الدولة في جمهورية الصين الشعبية (رئيس الوزراء)، لي تشيانغ، في الكرملين بالعاصمة الروسية موسكو.وجمعت "سبوتنيك" هذه الصور لقراء ومتابعي الوكالة في هذا الألبوم:

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фото, صور, روسيا, الصين