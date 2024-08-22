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مراسل "سبوتنيك": دوي انفجارات في سماء العاصمة السورية دمشق
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https://sarabic.ae/20240822/الأمم-المتحدة-تحذر-استعراض-القوة-العسكرية-في-طرابلس-غير-مقبول-ويهدد-حياة-المدنيين-1092016769.html
الأمم المتحدة تحذر: استعراض القوة العسكرية في طرابلس "غير مقبول ويهدد حياة المدنيين"
الأمم المتحدة تحذر: استعراض القوة العسكرية في طرابلس "غير مقبول ويهدد حياة المدنيين"
سبوتنيك عربي
أعربت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا عن قلقها البالغ إزاء التقارير التي تفيد بحشد القوات في العاصمة طرابلس، بما في ذلك التهديد باستخدام القوة لحل الأزمة... 22.08.2024, سبوتنيك عربي
2024-08-22T22:56+0000
2024-08-22T22:56+0000
منظمة الأمم المتحدة
أخبار ليبيا اليوم
معركة طرابلس
العالم العربي
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ودعت البعثة في بيان صادر، اليوم الجمعة، بشكل فوري إلى التهدئة وخفض التوتر وضبط النفس، وتؤكد أنه لا مناص من الحوار كحل وحيد لجميع القضايا الخلافية.وأكدت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا أنها أجرت اتصالات مكثفة مع كافة الأطراف المعنية للتوصل إلى اتفاق سلمي لحل الأزمة بشأن المصرف المركزي.وشددت البعثة على أن استعراض القوة العسكرية والمواجهات المسلحة في الأحياء المأهولة بالسكان أمر غير مقبول، ويهدد حياة وأمن وسكينة المدنيين.واعتبرت البعثة أن هذه التحركات لا يمكن أن تُنتج حلاً مقبولًا أو عمليًا للأزمة الحالية أو للجمود السياسي الذي طال أمده، بل ترى فيها سببًا إضافيًا يفاقم الأزمة ويقلل من فرص التوصل إلى حل سياسي.يشار إلى أن حدة التوترات الأمنية والعسكري في العاصمة الليبية طرابلس تصاعدت في أعقاب إخلاء مقر المصرف المركزي الليبي، وذلك بعدما تحدى محافظه، الصديق الكبير، محاولات المجلس الرئاسي الإطاحة به.
https://sarabic.ae/20240821/ليبيا-تصاعد-التوتر-العسكري-في-العاصمة-طرابلس-بعد-إخلاء-المركزي-1091974930.html
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منظمة الأمم المتحدة, أخبار ليبيا اليوم, معركة طرابلس, العالم العربي
منظمة الأمم المتحدة, أخبار ليبيا اليوم, معركة طرابلس, العالم العربي

الأمم المتحدة تحذر: استعراض القوة العسكرية في طرابلس "غير مقبول ويهدد حياة المدنيين"

22:56 GMT 22.08.2024
© Sputnik . ABDUL KADER ALBAYليلة ساخنة في طرابلس اللبنانية مواجهات إطلاق نار ورمي قنابل
ليلة ساخنة في طرابلس اللبنانية مواجهات إطلاق نار ورمي قنابل - سبوتنيك عربي, 1920, 22.08.2024
© Sputnik . ABDUL KADER ALBAY
تابعنا عبر
أعربت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا عن قلقها البالغ إزاء التقارير التي تفيد بحشد القوات في العاصمة طرابلس، بما في ذلك التهديد باستخدام القوة لحل الأزمة المحيطة بمصرف ليبيا المركزي، واصفة الأمر بغير المقبول، ويهدد حياة وأمن وسكينة المدنيين.
ودعت البعثة في بيان صادر، اليوم الجمعة، بشكل فوري إلى التهدئة وخفض التوتر وضبط النفس، وتؤكد أنه لا مناص من الحوار كحل وحيد لجميع القضايا الخلافية.
طرابلس - ليبيا - سبوتنيك عربي, 1920, 21.08.2024
ليبيا... تصاعد التوتر العسكري في العاصمة طرابلس بعد إخلاء "المركزي"
أمس, 17:46 GMT
وأكدت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا أنها أجرت اتصالات مكثفة مع كافة الأطراف المعنية للتوصل إلى اتفاق سلمي لحل الأزمة بشأن المصرف المركزي.
وشددت البعثة على أن استعراض القوة العسكرية والمواجهات المسلحة في الأحياء المأهولة بالسكان أمر غير مقبول، ويهدد حياة وأمن وسكينة المدنيين.
واعتبرت البعثة أن هذه التحركات لا يمكن أن تُنتج حلاً مقبولًا أو عمليًا للأزمة الحالية أو للجمود السياسي الذي طال أمده، بل ترى فيها سببًا إضافيًا يفاقم الأزمة ويقلل من فرص التوصل إلى حل سياسي.
يشار إلى أن حدة التوترات الأمنية والعسكري في العاصمة الليبية طرابلس تصاعدت في أعقاب إخلاء مقر المصرف المركزي الليبي، وذلك بعدما تحدى محافظه، الصديق الكبير، محاولات المجلس الرئاسي الإطاحة به.
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