https://sarabic.ae/20240822/الدفاعات-الجوية-الروسية-تتصدى-لهجوم-أوكراني-بـ5-طائرات-مسيرة-في-روستوف-1091979779.html
الدفاعات الجوية الروسية تتصدى لهجوم أوكراني بـ5 طائرات مسيرة في روستوف
الدفاعات الجوية الروسية تتصدى لهجوم أوكراني بـ5 طائرات مسيرة في روستوف
سبوتنيك عربي
أعلن حاكم مقاطعة روستوف الروسية، فاسيلي غولوبيف، صباح اليوم الخميس، أن قوات الدفاع الجوي الروسية تصدت لهجوم أوكراني بخمس طائرات مسيرة غرب المقاطعة. 22.08.2024, سبوتنيك عربي
2024-08-22T03:11+0000
2024-08-22T03:11+0000
2024-08-22T03:11+0000
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موسكو - سبوتنيك. وأكد غولوبيف، في بيان نشره عبر تطبيق "تليغرام"، أن الهجوم لم يسفر عن وقوع إصابات أو أضرار في المنشآت، وفقًا للبيانات الأولية.وأضاف أن قوات الدفاع الجوي تمكنت من التصدي للطائرات المسيرة بنجاح، مشيرًا إلى أن الوضع تحت السيطرة دون وقوع أي خسائر.وتستهدف القوات الأوكرانية بشكل شبه يومي، المناطق الحدودية الروسية في مقاطعات بيلغورود وبريانسك وكورسك وفورونيج وروستوف وشبه جزيرة القرم بالطائرات المسيرة والصواريخ.وتتبع كييف أساليب إرهابية، في مقدمتها استخدام المسيرات الهجومية، والقصف المدفعي ضد المدنيين والمنشآت المدنية في روسيا، محاولةً صرف الانتباه عن فشل ما تسميه بـ"الهجوم المضاد"، والذي كانت أعلنت عنه في يونيو/ حزيران من العام الماضي.وتواصل القوات المسلحة الروسية، منذ يوم 24 فبراير/ شباط 2022، تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة، بهدف نزع سلاح أوكرانيا والقضاء على التهديدات الموجهة عبرها إلى أمن روسيا، وحماية المدنيين الذين تعرضوا على مدى 8 سنوات للاضطهاد في إقليم دونباس على يد نظام كييف.
https://sarabic.ae/20240817/قوات-الدفاع-الجوي-الروسية-تعترض-طائرة-مسيرة-غرب-مقاطعة-روستوف-1091855262.html
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روسيا, سلاح روسيا, أخبار روسيا اليوم, أخبار أوكرانيا, العالم, أخبار العالم الآن
روسيا, سلاح روسيا, أخبار روسيا اليوم, أخبار أوكرانيا, العالم, أخبار العالم الآن
الدفاعات الجوية الروسية تتصدى لهجوم أوكراني بـ5 طائرات مسيرة في روستوف
أعلن حاكم مقاطعة روستوف الروسية، فاسيلي غولوبيف، صباح اليوم الخميس، أن قوات الدفاع الجوي الروسية تصدت لهجوم أوكراني بخمس طائرات مسيرة غرب المقاطعة.
موسكو - سبوتنيك
. وأكد غولوبيف، في بيان نشره عبر تطبيق "تليغرام"، أن الهجوم لم يسفر عن وقوع إصابات أو أضرار في المنشآت، وفقًا للبيانات الأولية.
وأضاف أن قوات الدفاع الجوي تمكنت من التصدي للطائرات المسيرة بنجاح، مشيرًا إلى أن الوضع تحت السيطرة دون وقوع أي خسائر.
وتستهدف القوات الأوكرانية بشكل شبه يومي، المناطق الحدودية الروسية في مقاطعات بيلغورود وبريانسك وكورسك وفورونيج وروستوف وشبه جزيرة القرم بالطائرات المسيرة والصواريخ.
وتتبع كييف أساليب إرهابية، في مقدمتها استخدام المسيرات الهجومية، والقصف المدفعي ضد المدنيين والمنشآت المدنية
في روسيا، محاولةً صرف الانتباه عن فشل ما تسميه بـ"الهجوم المضاد"، والذي كانت أعلنت عنه في يونيو/ حزيران من العام الماضي.
وتواصل القوات المسلحة الروسية، منذ يوم 24 فبراير/ شباط 2022، تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة، بهدف نزع سلاح أوكرانيا والقضاء على التهديدات الموجهة عبرها إلى أمن روسيا، وحماية المدنيين الذين تعرضوا على مدى 8 سنوات للاضطهاد في إقليم دونباس على يد نظام كييف.