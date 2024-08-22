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القوات الأمريكية تعلن تدمير 3 طائرات مسيرة لـ "أنصار الله" في البحر الأحمر
القوات الأمريكية تعلن تدمير 3 طائرات مسيرة لـ "أنصار الله" في البحر الأحمر
سبوتنيك عربي
أعلنت القوات الأمريكية، اليوم الجمعة، أنها دمرت ثلاث طائرات مسيرة تابعة لجماعة "أنصار الله" اليمنية في البحر الأحمر وبمنطقة تسيطر عليها الجماعة في اليمن. 22.08.2024, سبوتنيك عربي
2024-08-22T22:58+0000
2024-08-22T22:58+0000
2024-08-23T00:25+0000
أنصار الله
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القاهرة - سبوتنيك. وقالت القيادة المركزية الأمريكية، في تحديث عبر منصة "إكس"، إن "قوات القيادة المركزية الأميركية نجحت خلال الـ24 ساعة الماضية في تدمير طائرتين بدون طيار تابعتين للحوثيين المدعومين من إيران فوق البحر الأحمر، وطائرة بدون طيار في منطقة يسيطر عليها الحوثيون في اليمن".وأضافت: "تقرر أن هذه الطائرات بدون طيار تشكل تهديدًا واضحًا ووشيكًا للولايات المتحدة وقوات التحالف والسفن التجارية في المنطقة".وذكرت القيادة المركزية الأمريكية أنه "تم اتخاذ هذه الإجراءات لحماية حرية الملاحة وجعل المياه الدولية آمنة وأكثر أمانًا".يأتي البيان الأمريكي غداة إعلان جماعة "أنصار الله" إصابة السفينتين (سونيون) النفطية و(إس دبليو نورث ويند 1)، إثر استهدافهما بعدد من الزوارق والصواريخ الباليستية والمجنحة والطائرات المسيرة، أثناء إبحارهما في البحر الأحمر وخليج عدن.وجاء تبني "أنصار الله" مهاجمة السفينتين غداة إعلان هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية تضرر سفينة تجارية إثر تعرضها لهجوم بزورق غير مأهول على بعد 57 ميلاً بحرياً جنوب عدن في اليمن، واندلاع حريق على متن سفينة أخرى نتيجة هجوم بمقذوف أصابها على بعد 77 ميلاً بحرياً غرب مدينة الحديدة (غرب اليمن) جنوب البحر الأحمر.
https://sarabic.ae/20240817/الجيش-الأمريكي-يعلن-تدمير-زورق-مسير-لـأنصار-الله-في-البحر-الأحمر-1091839259.html
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أنصار الله, الولايات المتحدة الأمريكية, العالم, أخبار العالم الآن
أنصار الله, الولايات المتحدة الأمريكية, العالم, أخبار العالم الآن
القوات الأمريكية تعلن تدمير 3 طائرات مسيرة لـ "أنصار الله" في البحر الأحمر
22:58 GMT 22.08.2024 (تم التحديث: 00:25 GMT 23.08.2024)
أعلنت القوات الأمريكية، اليوم الجمعة، أنها دمرت ثلاث طائرات مسيرة تابعة لجماعة "أنصار الله" اليمنية في البحر الأحمر وبمنطقة تسيطر عليها الجماعة في اليمن.
القاهرة - سبوتنيك
. وقالت القيادة المركزية الأمريكية، في تحديث عبر منصة "إكس"، إن "قوات القيادة المركزية الأميركية نجحت خلال الـ24 ساعة الماضية في تدمير طائرتين بدون طيار تابعتين للحوثيين المدعومين من إيران فوق البحر الأحمر، وطائرة بدون طيار في منطقة يسيطر عليها الحوثيون في اليمن".
وأضافت: "تقرر أن هذه الطائرات بدون طيار تشكل تهديدًا واضحًا ووشيكًا للولايات المتحدة وقوات التحالف والسفن التجارية في المنطقة".
وذكرت القيادة المركزية الأمريكية أنه "تم اتخاذ هذه الإجراءات لحماية حرية الملاحة وجعل المياه الدولية آمنة وأكثر أمانًا".
يأتي البيان الأمريكي غداة إعلان جماعة "أنصار الله" إصابة السفينتين (سونيون) النفطية و(إس دبليو نورث ويند 1)
، إثر استهدافهما بعدد من الزوارق والصواريخ الباليستية والمجنحة والطائرات المسيرة، أثناء إبحارهما في البحر الأحمر وخليج عدن.
وجاء تبني "أنصار الله" مهاجمة السفينتين غداة إعلان هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية تضرر سفينة تجارية إثر تعرضها لهجوم بزورق غير مأهول على بعد 57 ميلاً بحرياً جنوب عدن في اليمن، واندلاع حريق على متن سفينة أخرى نتيجة هجوم بمقذوف أصابها على بعد 77 ميلاً بحرياً غرب مدينة الحديدة (غرب اليمن) جنوب البحر الأحمر.