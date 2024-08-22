https://sarabic.ae/20240822/العراق-والسعودية-يؤكدان-ضرورة-تنسيق-الجهود-العربية-والدولية-لإيقاف-الهجوم-الإسرائيلي-على-غزة-1091998408.html

العراق والسعودية يؤكدان ضرورة تنسيق الجهود العربية والدولية لإيقاف الهجوم الإسرائيلي على غزة

العراق والسعودية يؤكدان ضرورة تنسيق الجهود العربية والدولية لإيقاف الهجوم الإسرائيلي على غزة

سبوتنيك عربي

حث العراق والمملكة العربية السعودية، اليوم الخميس، المجتمع الدولي نحو الاضطلاع بكامل دوره لمنع "مأساة الإبادة الجماعية المتواصلة منذ أكثر من عشرة أشهر ضد أبناء... 22.08.2024, سبوتنيك عربي

2024-08-22T12:34+0000

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2024-08-22T12:35+0000

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العدوان الإسرائيلي على غزة

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وشدد رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني خلال لقائه بوزير خارجية المملكة العربية السعودية فيصل بن فرحان آل سعود، على "ضرورة استمرار العمل المشترك وتنسيق الجهود العربية والدولية لإيقاف العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة"، حسب وكالة الأنباء العراقية- واع.وذكر المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء العراقي أن "اللقاء تناول العلاقات الثنائية بين العراق والمملكة العربية السعودية، وآفاق تطويرها وتنميتها في جميع المجالات، ولا سيما السياسية والاقتصادية، وتعزيز الشراكات المثمرة، وتفعيل المجلس التنسيقي العراقي السعودي، بما يحقق المنفعة المتبادلة والمصالح المشتركة للبلدين الشقيقين".ولا تزال العمليات العسكرية الإسرائيلية في قطاع غزة مستمرة، منذ السابع من تشرين الأول/ أكتوبر 2023، حينما أعلنت حركة حماس، التي تسيطر على القطاع، بدء عملية "طوفان الأقصى"؛ وأطلقت آلاف الصواريخ من غزة على إسرائيل، واقتحمت قواتها بلدات إسرائيلية متاخمة للقطاع، ما تسبب بمقتل نحو 1200 إسرائيلي غالبيتهم من المستوطنين، علاوة على أسر نحو 250 آخرين.وأسفر القصف الإسرائيلي والعمليات البرية الإسرائيلية في قطاع غزة، منذ الـ7 من أكتوبر الماضي، عن وقوع أكثر من 40 ألف قتيل وأكثر من 92 ألف مصاب.وبدأت يوم الخميس الماضي، جولة مفاوضات جديدة في العاصمة القطرية الدوحة، بوساطة أمريكية قطرية مصرية، لبحث التوصل إلى صفقة تبادل للأسرى في قطاع غزة، في ظل غياب حركة حماس، التي ترفض المشاركة، حيث تؤكد على مطالبها وبأنها قد وافقت على ما تم طرحه سابقا، وبأنها لن تعود للمفاوضات لإعطاء نتنياهو، المزيد من الوقت.

https://sarabic.ae/20240822/أونروا-الرد-العسكري-الإسرائيلي-على-7-أكتوبر-لم-يحترم-القواعد-والقوانين-1091992220.html

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