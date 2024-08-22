https://sarabic.ae/20240822/بوتين-يعقد-اجتماعا-حول-الوضع-في-المناطق-الروسية-المتاخمة-لأوكرانيا---1091997082.html

بوتين: القوات الأوكرانية حاولت ضرب محطة كورسك للطاقة النووية ليلا

بوتين: القوات الأوكرانية حاولت ضرب محطة كورسك للطاقة النووية ليلا

سبوتنيك عربي

عقد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الخميس، اجتماعا حول الوضع في المقاطعات الروسية الحدودية مع أوكرانيا، بحضور النائب الأول لرئيس الوزراء الروسي، دينيس... 22.08.2024, سبوتنيك عربي

2024-08-22T11:47+0000

2024-08-22T11:47+0000

2024-08-22T12:53+0000

روسيا

https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/08/16/1091997599_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_25ccd56dc0ad041f3a3c08fa8bcf6f4e.jpg

وقال بوتين، خلال اجتماع حول الوضع في مقاطعات كورسك وبيلغورود وبريانسك: "لقد حاول العدو ضرب محطة كورسك للطاقة النووية ليلاً اليوم".وأردف بوتين: "آمل أن يتم ذلك من جانبهم في النهاية"، في إشارة إلى وعد الوكالة الدولية للطاقة الذرية بإرسال متخصصين لتقييم الوضع في محطة كورسك للطاقة النووية.وقال بوتين: "على مر القرون، في ظل الألوان الثلاثة (العلم الروسي)، عززت بلادنا قوتها وأصبحت قوة عالمية عظيمة. لقد دافع محاربونا، أبطال الوطن الأم، عن وطننا، وشعبنا تحت هذه الراية لقرون عدة، تمامًا مثل أبطال عصرنا اليوم في منطقة القتال. الألوان الثلاثة توحّد الدولة بأكملها، والمجتمع بأكمله. هذا هو الرمز الأكثر أهمية للدولة الروسية".وأشار إلى أنه "يجب حل جميع مشكلات دعم الحياة الأخرى (في كورسك) تلقائيًا".وأضاف الرئيس بوتين: "فيما يتعلق بالدعم المالي لأنشطة وحدات الدفاع الإقليمية، تحدثت مع رؤساء وكالات إنفاذ القانون الفيدرالية هذا الصباح، ولديهم مثل هذه التعليمات، وأطلب منكم القيام بذلك من خلال الجهود المشتركة على الفور".وأكد بوتين بتعليماته الموجهة للقائم بأعمال حاكم مقاطعة كورسك أليكسي سميرنوف، إلى أنه يجب مساعدة سكان المقاطعة ودفع تعويضات لهم.وأفادت سلطات كورسك، بأنه تم إجلاء أكثر من 130 ألف شخص من سكان المقاطعة وبقي نحو 20 ألف شخص في المقاطعة.وقال وزير الصحة الروسي ميخائيل موراشكو، في اجتماع مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين: "في بيلغورود، تم استقدام خدمات طب الكوارث، ويعمل المتخصصون وتعمل جميع خدمات الإخلاء. لدى الفرق ما مجموعه 115 سيارة إسعاف، والرجال يعملون. نحن ندعمهم بكل السبل الممكنة، بما في ذلك ضمان السلامة بنفس الطريقة المتبعة في مقاطعة كورسك".وصرح حاكم مقاطعة بيلغورود فياتشيسلاف غلادكوف، بالقول: "يتم بناء ملاجئ جديدة وزيادة الحماية في إطار مكافحة الإرهاب ونقوم بتركيب ملاجئ خرسانية في الملاعب وأمام مداخل المدارس، ونشكل مناطق تسمح بالاختباء من الشظايا، وطبقة على النوافذ تحمي من الشظايا، وبالطبع الإسعافات الأولية والسلوك في المواقف الصعبة التي تنطوي على القصف".

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2024

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، يعقد اجتماعا حول الوضع في المناطق الحدودية مع أوكرانيا بحضور النائب الأول لرئيس الوزراء الروسي، دينيس مانتوروف، والقادة الإقليمون سبوتنيك عربي الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، يعقد اجتماعا حول الوضع في المناطق الحدودية مع أوكرانيا بحضور النائب الأول لرئيس الوزراء الروسي، دينيس مانتوروف، والقادة الإقليمون 2024-08-22T11:47+0000 true PT16M12S

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

روسيا, видео