https://sarabic.ae/20240822/تركيا-تعلن-القبض-على-قيادية-في-تنظيم-بي-كي-كي-1091987223.html
تركيا تعلن القبض على قيادية في تنظيم "بي كي كي"
تركيا تعلن القبض على قيادية في تنظيم "بي كي كي"
سبوتنيك عربي
أعلنت وسائل إعلام تركية، أمس الأربعاء، نجاح الاستخبارات التركية ومديرية الأمن في إسطنبول، في القبض على الإيرانية مهناز عمري، القيادية في تنظيم حزب العمال... 22.08.2024, سبوتنيك عربي
2024-08-22T09:13+0000
2024-08-22T09:13+0000
2024-08-22T09:13+0000
العالم
أخبار العالم الآن
العالم العربي
أخبار تركيا اليوم
العراق
أخبار العراق اليوم
حزب العمال الكردستاني
الأخبار
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/08/0e/1091748856_0:104:2000:1229_1920x0_80_0_0_45ec015ac17e82dbb43d2cb826f642c2.jpg
ونقلت وكالة "الأناضول"، عن مصادر أمنية قولها، بأن مهناز عمري ذات الاسم الحركي "نازة أد"، كانت تتولى مهام التنسيق بين كوادر "بي كي كي" في فنلندا، وقياديي التنظيم.وأضافت الوكالة أن "عمري كانت قد نظمت أنشطة وفعاليات للتنظيم في فنلندا، فضلا عن نشاطها في مجال تمويل التنظيم، كما حصلت الأجهزة الأمنية التركية على كثير من المعلومات عن هيكلية التنظيم في فنلندا".وكانت وزارة الدفاع التركية قد أعلنت، الأسبوع الماضي، ضبط كمية كبيرة من أسلحة ومستلزمات عناصر تنظيم حزب العمال الكردستاني (بي كي كي) شمالي العراق.وقالت الدفاع التركية إن "عناصر الجيش تواصل الدخول إلى المغارات والمخابئ والملاجئ، التي يستخدمها الإرهابيون، حيث ضبطوا عددا كبيرا من الأسلحة والمستلزمات العائدة للإرهابيين خلال أنشطة التمشيط في منطقة عملية المخلب – القفل" شمالي العراق، وفقا لوكالة "الأناضول".وفي أواخر يوليو/ تموز الماضي، قال وزير الداخلية التركي، علي يرلي قايا، إن قوات بلاده تمكنت من تحييد 4 إرهابيين مطلوبين في عملية ضد تنظيم "بي كي كي"، الذي تعتبره تركيا إرهابياً، في ريف ولاية سيرت جنوب شرقي البلاد.ونقلت وكالة "الأناضول" عن يرلي قايا، بيانا قال فيه إن "الإرهابيين الذين تم تحييدهم في العملية، هم سمرا أيفيردي، الملقبة بـ"بيندا آمد"، وسيدهان سنجر الملقب بـ"باران هملين"، المدرجان على القائمة البرتقالية للمطلوبين، بالإضافة إلى يعقوب نيشو الملقب بـ"صاري إبراهيم"، وبيشنك دورموش الملقبة بـ"ديستينا بوتان" المطلوبان على القائمة الرمادية".
https://sarabic.ae/20240813/تركيا-تعتقل-شبكة-دولية-للتجسس-الإلكتروني-قدمت-بيانات-لمنظمات-إرهابية-1091674232.html
العراق
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2024
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/08/0e/1091748856_112:0:1889:1333_1920x0_80_0_0_0f819a843719b30d9655fa8caee0f3dd.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
العالم, أخبار العالم الآن, العالم العربي, أخبار تركيا اليوم, العراق, أخبار العراق اليوم, حزب العمال الكردستاني, الأخبار
العالم, أخبار العالم الآن, العالم العربي, أخبار تركيا اليوم, العراق, أخبار العراق اليوم, حزب العمال الكردستاني, الأخبار
تركيا تعلن القبض على قيادية في تنظيم "بي كي كي"
أعلنت وسائل إعلام تركية، أمس الأربعاء، نجاح الاستخبارات التركية ومديرية الأمن في إسطنبول، في القبض على الإيرانية مهناز عمري، القيادية في تنظيم حزب العمال الكردستاني (بي كي كي) في فنلندا.
ونقلت وكالة
"الأناضول"، عن مصادر أمنية قولها، بأن مهناز عمري ذات الاسم الحركي "نازة أد"، كانت تتولى مهام التنسيق بين كوادر "بي كي كي" في فنلندا، وقياديي التنظيم.
وأضافت الوكالة أن "عمري كانت قد نظمت أنشطة وفعاليات للتنظيم في فنلندا، فضلا عن نشاطها في مجال تمويل التنظيم، كما حصلت الأجهزة الأمنية التركية على كثير من المعلومات عن هيكلية التنظيم في فنلندا".
وكانت وزارة الدفاع التركية قد أعلنت، الأسبوع الماضي، ضبط كمية كبيرة من أسلحة ومستلزمات عناصر تنظيم حزب العمال الكردستاني (بي كي كي) شمالي العراق.
وقالت الدفاع التركية إن "عناصر الجيش تواصل الدخول إلى المغارات والمخابئ والملاجئ، التي يستخدمها الإرهابيون، حيث ضبطوا عددا كبيرا من الأسلحة والمستلزمات العائدة للإرهابيين خلال أنشطة التمشيط في منطقة عملية المخلب – القفل" شمالي العراق، وفقا لوكالة
"الأناضول".
وفي أواخر يوليو/ تموز الماضي، قال وزير الداخلية التركي، علي يرلي قايا، إن قوات بلاده تمكنت من تحييد 4 إرهابيين مطلوبين في عملية ضد تنظيم "بي كي كي"، الذي تعتبره تركيا إرهابياً، في ريف ولاية سيرت جنوب شرقي البلاد.
ونقلت وكالة
"الأناضول" عن يرلي قايا، بيانا قال فيه إن "الإرهابيين الذين تم تحييدهم في العملية، هم سمرا أيفيردي، الملقبة بـ"بيندا آمد"، وسيدهان سنجر الملقب بـ"باران هملين"، المدرجان على القائمة البرتقالية للمطلوبين، بالإضافة إلى يعقوب نيشو الملقب بـ"صاري إبراهيم"، وبيشنك دورموش الملقبة بـ"ديستينا بوتان" المطلوبان على القائمة الرمادية".