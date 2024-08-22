https://sarabic.ae/20240822/تركيا-تعلن-القبض-على-قيادية-في-تنظيم-بي-كي-كي-1091987223.html

تركيا تعلن القبض على قيادية في تنظيم "بي كي كي"

تركيا تعلن القبض على قيادية في تنظيم "بي كي كي"

سبوتنيك عربي

أعلنت وسائل إعلام تركية، أمس الأربعاء، نجاح الاستخبارات التركية ومديرية الأمن في إسطنبول، في القبض على الإيرانية مهناز عمري، القيادية في تنظيم حزب العمال... 22.08.2024, سبوتنيك عربي

2024-08-22T09:13+0000

2024-08-22T09:13+0000

2024-08-22T09:13+0000

العالم

أخبار العالم الآن

العالم العربي

أخبار تركيا اليوم

العراق

أخبار العراق اليوم

حزب العمال الكردستاني

الأخبار

https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/08/0e/1091748856_0:104:2000:1229_1920x0_80_0_0_45ec015ac17e82dbb43d2cb826f642c2.jpg

ونقلت وكالة "الأناضول"، عن مصادر أمنية قولها، بأن مهناز عمري ذات الاسم الحركي "نازة أد"، كانت تتولى مهام التنسيق بين كوادر "بي كي كي" في فنلندا، وقياديي التنظيم.وأضافت الوكالة أن "عمري كانت قد نظمت أنشطة وفعاليات للتنظيم في فنلندا، فضلا عن نشاطها في مجال تمويل التنظيم، كما حصلت الأجهزة الأمنية التركية على كثير من المعلومات عن هيكلية التنظيم في فنلندا".وكانت وزارة الدفاع التركية قد أعلنت، الأسبوع الماضي، ضبط كمية كبيرة من أسلحة ومستلزمات عناصر تنظيم حزب العمال الكردستاني (بي كي كي) شمالي العراق.وقالت الدفاع التركية إن "عناصر الجيش تواصل الدخول إلى المغارات والمخابئ والملاجئ، التي يستخدمها الإرهابيون، حيث ضبطوا عددا كبيرا من الأسلحة والمستلزمات العائدة للإرهابيين خلال أنشطة التمشيط في منطقة عملية المخلب – القفل" شمالي العراق، وفقا لوكالة "الأناضول".وفي أواخر يوليو/ تموز الماضي، قال وزير الداخلية التركي، علي يرلي قايا، إن قوات بلاده تمكنت من تحييد 4 إرهابيين مطلوبين في عملية ضد تنظيم "بي كي كي"، الذي تعتبره تركيا إرهابياً، في ريف ولاية سيرت جنوب شرقي البلاد.ونقلت وكالة "الأناضول" عن يرلي قايا، بيانا قال فيه إن "الإرهابيين الذين تم تحييدهم في العملية، هم سمرا أيفيردي، الملقبة بـ"بيندا آمد"، وسيدهان سنجر الملقب بـ"باران هملين"، المدرجان على القائمة البرتقالية للمطلوبين، بالإضافة إلى يعقوب نيشو الملقب بـ"صاري إبراهيم"، وبيشنك دورموش الملقبة بـ"ديستينا بوتان" المطلوبان على القائمة الرمادية".

https://sarabic.ae/20240813/تركيا-تعتقل-شبكة-دولية-للتجسس-الإلكتروني-قدمت-بيانات-لمنظمات-إرهابية-1091674232.html

العراق

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2024

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

العالم, أخبار العالم الآن, العالم العربي, أخبار تركيا اليوم, العراق, أخبار العراق اليوم, حزب العمال الكردستاني, الأخبار