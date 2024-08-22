رئيس الوزراء القطري يزور إيران خلال أيام لبحث قضايا ثنائية وإقليمية

عربي
نظام كييف يهاجم خزانات وقود في ميناء القوقاز
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
147 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
كواليس السينما
On air
08:17 GMT
26 د
المقهى الثقافي
حوار مع الشاعر العراقي رضا جعفر
08:44 GMT
16 د
عرب بوينت بودكاست
شاطر روسيا أخلاقها واحصل على إقامتها
09:32 GMT
28 د
شؤون عسكرية
خبير: تأجيل رحيل قوات التحالف جاء بعد تقييم للمشهد الأمني بالشرق الأوسط وداعش ينشط بالفعل
10:04 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
البطالة هي افة ليست بالجديدة، تضرب المجتمع فتعيث به فسادًا
10:33 GMT
27 د
الإنسان والثقافة
أكاديمية مصرية: اللغة الروسية مهمة وعريقة لإنها تنتمي لدولة تحمل تاريخ وثقافة عريقة
11:30 GMT
30 د
مساحة حرة
هل تنجح مفاوضات القاهرة في إحياء اتفاق جدة لوقف الحرب في السودان
12:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
هجرة العقول والأدمغة من البلدان العربية... إهمال رسمي أم سياسة متعمدة؟
12:34 GMT
26 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
بلا قيود
خبير ينصح بغرس الأشجار لمواجهة التغير المناخي في الشرق الأوسط
16:03 GMT
59 د
لقاء سبوتنيك
الدور المصري ومحادثات جنيف في البحث عن حل للأزمة السودانية وتدهور الوضع الإنساني
17:03 GMT
59 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
18:05 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
20:32 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
كواليس السينما
السينما والرياضة تحدي وشغف
08:18 GMT
25 د
عرب بوينت بودكاست
الأبراج بين الخرافة والحقيقة
08:43 GMT
17 د
صدى الحياة
عائلة "الفرقاني" الجزائرية تربط الجسور المعلقة بموسيقى المالوف القسنطيني
09:32 GMT
28 د
ملفات ساخنة
ماذا وراء تهديدات أنصار الله بفتح جبهات جديدة لدعم غزة؟
10:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
التعاون الدولي بين الجامعات العربية والأجنبية
10:33 GMT
27 د
مرايا العلوم
هل تصل الأدمغة المنتَجة في المختبرات إلى الوعي؟
11:31 GMT
29 د
مساحة حرة
بعد كورونا.. هل يتحول مرض جدري القرود لجائحة عالمية؟
12:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
هجرة العقول والأدمغة من البلدان العربية... إهمال رسمي أم سياسة متعمدة؟
12:34 GMT
26 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
حصاد الأسبوع
خبير: الوكالة الدولية للطاقة الذرية لا تستطيع فعل شيء فهي تخضع للسياسات الأمريكية
16:04 GMT
59 د
ملفات ساخنة
غزة...هل تستخدم إيران الرد المحتمل على إسرائيل كورقة ضغط على مفاوضات وقف إطلاق النار
17:03 GMT
29 د
مرايا العلوم
الثقوب الدودية والكأس المقدسة للفيزياء النظرية!
17:34 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
18:03 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
20:03 GMT
30 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20240822/رئيس-الوزراء-القطري-يزور-إيران-خلال-أيام-لبحث-قضايا-ثنائية-وإقليمية-1092004071.html
رئيس الوزراء القطري يزور إيران خلال أيام لبحث قضايا ثنائية وإقليمية
رئيس الوزراء القطري يزور إيران خلال أيام لبحث قضايا ثنائية وإقليمية
سبوتنيك عربي
أفادت وسائل إعلام إيرانية، اليوم الخميس، بأن رئيس الوزراء القطري وزير الخارجية، محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، سيزور إيران خلال الأيام المقبلة. 22.08.2024, سبوتنيك عربي
2024-08-22T14:14+0000
2024-08-22T14:14+0000
إيران
أخبار إيران
قطر
أخبار قطر اليوم
العالم
العالم العربي
الأخبار
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/01/10/1085045924_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_230b9a72944fefe5a2af89e0bc77c75a.jpg
وذكرت وكالة "تسنيم"، أنه "من المقرر أن يتشاور رئيس الوزراء القطري مع مسؤولين إيرانيين، منهم وزير الخارجية الجديد عباس عراقجي، بخصوص قضايا ثنائية وإقليمية".وفي الآونة الأخيرة كثفت قطر اتصالاتها مع إيران، لبحث آخر تطورات الأوضاع في قطاع غزة والأراضي الفلسطينية المحتلة، ومستجدات جهود الوساطة المشتركة لإنهاء الحرب على القطاع، والتوترات المستمرة في الشرق الأوسط، والتأكيد على ضرورة التهدئة وخفض التصعيد في المنطقة.وكانت إيران قد تعهدت بالرد على اغتيال إسماعيل هنية، رئيس المكتب السياسي لحركة "حماس" الفلسطينية على أراضيها في 31 يوليو/تموز الماضي، والذي تتهم إسرائيل بالمسؤولية عنه.وفي وقت سابق، كشفت تقارير إسرائيلية، أن "قطر حاولت إقناع إيران بعدم مهاجمة إسرائيل، في ظل إحراز تقدم في مفاوضات الدوحة، بشأن وقف إطلاق النار في غزة، وصفقة تبادل الأسرى".ونقلاً عن مصدر رفيع المستوى من إحدى "الدول الوسيطة" (قطر ومصر والولايات المتحدة)، أفادت صحيفة "يديعوت أحرنوت" بأن "آل ثاني قال لمحاوريه الإيرانيين، أنتم بحاجة إلى التفكير مليًا فيما إذا كان من الأفضل، بالنسبة لكم أو لـ"حزب الله"، مهاجمة إسرائيل الآن عندما يكون هناك تقدم في المحادثات".ووفقا للصحيفة، فإن "المكالمة الهاتفية بدت ذات تأثير، حيث تم إرجاء، في الوقت الحالي، العمل على قرار سابق بمهاجمة إسرائيل".يذكر أن قطر، تلعب جنبا إلى جنب مع مصر والولايات المتحدة، دور الوساطة للتوصل إلى اتفاق وقف إطلاق نار ينهي الحرب الإسرائيلية المستمرة منذ 10 أشهر على قطاع غزة.
https://sarabic.ae/20240816/تقرير-قطر-أبلغت-إيران-بإحراز-تقدم-في-مفاوضات-غزة-وحاولت-إقناعها-بعدم-مهاجمة-إسرائيل-1091802007.html
إيران
أخبار إيران
قطر
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2024
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/01/10/1085045924_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_f7ca0b655b2eb46f6522a02b6182c02c.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
إيران, أخبار إيران, قطر, أخبار قطر اليوم, العالم, العالم العربي, الأخبار
إيران, أخبار إيران, قطر, أخبار قطر اليوم, العالم, العالم العربي, الأخبار

رئيس الوزراء القطري يزور إيران خلال أيام لبحث قضايا ثنائية وإقليمية

14:14 GMT 22.08.2024
© AP Photo / Markus Schreiber رئيس الوزراء القطري محمد بن عبد الرحمن آل ثاني
 رئيس الوزراء القطري محمد بن عبد الرحمن آل ثاني - سبوتنيك عربي, 1920, 22.08.2024
© AP Photo / Markus Schreiber
تابعنا عبر
أفادت وسائل إعلام إيرانية، اليوم الخميس، بأن رئيس الوزراء القطري وزير الخارجية، محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، سيزور إيران خلال الأيام المقبلة.
وذكرت وكالة "تسنيم"، أنه "من المقرر أن يتشاور رئيس الوزراء القطري مع مسؤولين إيرانيين، منهم وزير الخارجية الجديد عباس عراقجي، بخصوص قضايا ثنائية وإقليمية".
وفي الآونة الأخيرة كثفت قطر اتصالاتها مع إيران، لبحث آخر تطورات الأوضاع في قطاع غزة والأراضي الفلسطينية المحتلة، ومستجدات جهود الوساطة المشتركة لإنهاء الحرب على القطاع، والتوترات المستمرة في الشرق الأوسط، والتأكيد على ضرورة التهدئة وخفض التصعيد في المنطقة.
وكانت إيران قد تعهدت بالرد على اغتيال إسماعيل هنية، رئيس المكتب السياسي لحركة "حماس" الفلسطينية على أراضيها في 31 يوليو/تموز الماضي، والذي تتهم إسرائيل بالمسؤولية عنه.
وزير الخارجية القطري محمد بن عبد الرحمن آل ثاني - سبوتنيك عربي, 1920, 16.08.2024
تقرير: قطر أبلغت إيران بإحراز تقدم في مفاوضات غزة وحاولت إقناعها بعدم مهاجمة إسرائيل
16 أغسطس, 09:21 GMT
وفي وقت سابق، كشفت تقارير إسرائيلية، أن "قطر حاولت إقناع إيران بعدم مهاجمة إسرائيل، في ظل إحراز تقدم في مفاوضات الدوحة، بشأن وقف إطلاق النار في غزة، وصفقة تبادل الأسرى".
ونقلاً عن مصدر رفيع المستوى من إحدى "الدول الوسيطة" (قطر ومصر والولايات المتحدة)، أفادت صحيفة "يديعوت أحرنوت" بأن "آل ثاني قال لمحاوريه الإيرانيين، أنتم بحاجة إلى التفكير مليًا فيما إذا كان من الأفضل، بالنسبة لكم أو لـ"حزب الله"، مهاجمة إسرائيل الآن عندما يكون هناك تقدم في المحادثات".
ووفقا للصحيفة، فإن "المكالمة الهاتفية بدت ذات تأثير، حيث تم إرجاء، في الوقت الحالي، العمل على قرار سابق بمهاجمة إسرائيل".
يذكر أن قطر، تلعب جنبا إلى جنب مع مصر والولايات المتحدة، دور الوساطة للتوصل إلى اتفاق وقف إطلاق نار ينهي الحرب الإسرائيلية المستمرة منذ 10 أشهر على قطاع غزة.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2024 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
- سبوتنيك عربيتغطية مباشرة لـ"طوفان الأقصى".. الجيش الإسرائيلي يعلن مهاجمة 10 مناطق مختلفة في جنوب لبنان 14:53 GMTТренировки расчетов ПТРК Корнет ЦВО на Авдеевском направлении - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة.. آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة11:37 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала