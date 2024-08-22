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https://sarabic.ae/20240822/صاروخ-روسي-يدمر9-أنواع-من-الأهداف-العسكرية-في-البر-والبحر-1091994883.html
صاروخ روسي يدمر 9 أنواع من الأهداف العسكرية في البر والبحر
صاروخ روسي يدمر 9 أنواع من الأهداف العسكرية في البر والبحر
سبوتنيك عربي
يصنف صاروخ "إس - 8 دي إف إم - تي" ضمن الصواريخ غير الموجهة، التي تطورها روسيا لتجهيز الطائرات الحربية التي يمكنها الاشتباك مع أهداف برية أو بحرية. 22.08.2024, سبوتنيك عربي
2024-08-22T11:27+0000
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وتستخدم الطائرات الحربية هذا النوع من الصواريخ في مهام الدعم الجوي القريب للقوات البرية والبحرية، ويمكن تدمير 9 أنواع من الأهداف، التي تشمل السفن والمركبات العسكرية.
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انفوجرافيك, روسيا, سلاح روسيا, أخبار روسيا اليوم, инфографика
انفوجرافيك, روسيا, سلاح روسيا, أخبار روسيا اليوم, инфографика

صاروخ روسي يدمر 9 أنواع من الأهداف العسكرية في البر والبحر

11:27 GMT 22.08.2024
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يصنف صاروخ "إس - 8 دي إف إم - تي" ضمن الصواريخ غير الموجهة، التي تطورها روسيا لتجهيز الطائرات الحربية التي يمكنها الاشتباك مع أهداف برية أو بحرية.
وتستخدم الطائرات الحربية هذا النوع من الصواريخ في مهام الدعم الجوي القريب للقوات البرية والبحرية، ويمكن تدمير 9 أنواع من الأهداف، التي تشمل السفن والمركبات العسكرية.
صاروخ روسي يدمر 9 أهداف عسكرية في البر والبحر - سبوتنيك عربي
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