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موسكو: واشنطن تحاول بيع مجلس الأمن "سمكا في البحر" بمبادرات جديدة لهدنة في غزة
موسكو: واشنطن تحاول بيع مجلس الأمن "سمكا في البحر" بمبادرات جديدة لهدنة في غزة
سبوتنيك عربي
أكد النائب الأول لمندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة، دميتري بوليانسكي، أن الولايات المتحدة الأمريكية، من خلال مقترحاتها الأخيرة بشأن الهدنة في غزة، تحاول... 22.08.2024, سبوتنيك عربي
2024-08-22T16:56+0000
2024-08-22T16:56+0000
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وقال بوليانسكي خلال اجتماع لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة: "يحاول زملاؤنا الأمريكيون الآن، أن يبيعوا لنا "سمكا جديدا في البحر"، من خلال تعديل معايير الصفقة قيد المناقشة بشكل مرضٍ لإسرائيل".وجاء في بيان مشترك صادر عن الولايات المتحدة وقطر ومصر، أصدره مكتب الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، أن الوسطاء قدموا إلى إسرائيل وحركة حماس الفلسطينية اقتراحا لوقف إطلاق النار من شأنه تقليص الخلافات بين الطرفين.وبحسب البيان، فإن المباحثات التي جرت في العاصمة القطرية الدوحة، كانت جادة وبناءة وجرت في أجواء إيجابية.
https://sarabic.ae/20240822/إعلام-أمريكا-فشلت-في-استخدام-تجميد-إمدادات-الأسلحة-للضغط-على-إسرائيل-1092009073.html
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إسرائيل, روسيا, أخبار فلسطين اليوم, العالم, أخبار العالم الآن
إسرائيل, روسيا, أخبار فلسطين اليوم, العالم, أخبار العالم الآن

موسكو: واشنطن تحاول بيع مجلس الأمن "سمكا في البحر" بمبادرات جديدة لهدنة في غزة

16:56 GMT 22.08.2024
© Sputnik . RIA Novosti / الانتقال إلى بنك الصورمجلس الأمن الدولي
مجلس الأمن الدولي - سبوتنيك عربي, 1920, 22.08.2024
© Sputnik . RIA Novosti
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تابعنا عبر
أكد النائب الأول لمندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة، دميتري بوليانسكي، أن الولايات المتحدة الأمريكية، من خلال مقترحاتها الأخيرة بشأن الهدنة في غزة، تحاول بيع مجلس الأمن "سمكا في البحر" عبر تعديل معايير الصفقة بشكل مُرضٍ لإسرائيل.
وقال بوليانسكي خلال اجتماع لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة: "يحاول زملاؤنا الأمريكيون الآن، أن يبيعوا لنا "سمكا جديدا في البحر"، من خلال تعديل معايير الصفقة قيد المناقشة بشكل مرضٍ لإسرائيل".

وفي الأسبوع الماضي، جرت في الدوحة محادثات بشأن وقف إطلاق النار في قطاع غزة بمشاركة قطر ومصر والولايات المتحدة وإسرائيل، ورفضت قيادة حركة حماس المشاركة في المفاوضات بسبب عدم توفر تفاصيل حول شروط التهدئة.

صواريخ باتريوت الأمريكية - سبوتنيك عربي, 1920, 22.08.2024
إعلام: أمريكا فشلت في استخدام تجميد إمدادات الأسلحة للضغط على إسرائيل
16:38 GMT
وجاء في بيان مشترك صادر عن الولايات المتحدة وقطر ومصر، أصدره مكتب الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، أن الوسطاء قدموا إلى إسرائيل وحركة حماس الفلسطينية اقتراحا لوقف إطلاق النار من شأنه تقليص الخلافات بين الطرفين.
وبحسب البيان، فإن المباحثات التي جرت في العاصمة القطرية الدوحة، كانت جادة وبناءة وجرت في أجواء إيجابية.
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