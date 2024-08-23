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ألمانيا.. مقتل عدة أشخاص في حادث طعن خلال مهرجان بمدينة زولينغن
ألمانيا.. مقتل عدة أشخاص في حادث طعن خلال مهرجان بمدينة زولينغن
سبوتنيك عربي
سبوتنيك. قُتل ما لا يقل عن ثلاثة أشخاص وأصيب آخرون في حادث طعن خلال مهرجان في مدينة زولينغن الألمانية، حسبما ذكرت وسائل إعلام محلية. 23.08.2024, سبوتنيك عربي
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وفقًا للتقارير، طعن المشتبه به عشوائيًا أشخاصًا في مهرجان يحتفل بالذكرى السنوية الـ 650 للمدينة والذي يعقد على مدار ثلاثة أيام.وذكرت التقارير أن المشتبه به له ملاح عربية وهو هارب الآن، وألغي المهرجان.وأكدت التقارير، أن المشتبه به قتل 3 أشخاص وهناك 9 مصابين بعضهم في حالة خطيرة.
https://sarabic.ae/20240823/مسؤول-أوكراني-يحذر-من-عواقب-الحد-من-التمويل-الألماني-لكييف-1092045684.html
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أخبار ألمانيا, العالم, طعن
أخبار ألمانيا, العالم, طعن

ألمانيا.. مقتل عدة أشخاص في حادث طعن خلال مهرجان بمدينة زولينغن

22:34 GMT 23.08.2024
© youtube/gerterrالشرطة الألمانية
الشرطة الألمانية - سبوتنيك عربي, 1920, 23.08.2024
© youtube/gerterr
تابعنا عبر
سبوتنيك. قُتل ما لا يقل عن ثلاثة أشخاص وأصيب آخرون في حادث طعن خلال مهرجان في مدينة زولينغن الألمانية، حسبما ذكرت وسائل إعلام محلية.
وفقًا للتقارير، طعن المشتبه به عشوائيًا أشخاصًا في مهرجان يحتفل بالذكرى السنوية الـ 650 للمدينة والذي يعقد على مدار ثلاثة أيام.
وذكرت التقارير أن المشتبه به له ملاح عربية وهو هارب الآن، وألغي المهرجان.
جنود الجيش الأمريكي يقومون بتحميل صواريخ الجيش التكتيكية الموجهة من طراز M39 (ATACMS) على شاحنة بعد وصولهم في 18 أبريل 1999 إلى مطار تيرانا. - سبوتنيك عربي, 1920, 23.08.2024
العملية العسكرية الروسية الخاصة
مسؤول أوكراني يحذر من عواقب الحد من التمويل الألماني لكييف
16:52 GMT
وأكدت التقارير، أن المشتبه به قتل 3 أشخاص وهناك 9 مصابين بعضهم في حالة خطيرة.
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