https://sarabic.ae/20240823/ألمانيا-مقتل-عدة-أشخاص-في-حادث-طعن-خلال-مهرجان-بمدينة-زولينغن-1092055231.html
ألمانيا.. مقتل عدة أشخاص في حادث طعن خلال مهرجان بمدينة زولينغن
ألمانيا.. مقتل عدة أشخاص في حادث طعن خلال مهرجان بمدينة زولينغن
سبوتنيك عربي
سبوتنيك. قُتل ما لا يقل عن ثلاثة أشخاص وأصيب آخرون في حادث طعن خلال مهرجان في مدينة زولينغن الألمانية، حسبما ذكرت وسائل إعلام محلية. 23.08.2024, سبوتنيك عربي
2024-08-23T22:34+0000
2024-08-23T22:34+0000
2024-08-23T22:34+0000
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وفقًا للتقارير، طعن المشتبه به عشوائيًا أشخاصًا في مهرجان يحتفل بالذكرى السنوية الـ 650 للمدينة والذي يعقد على مدار ثلاثة أيام.وذكرت التقارير أن المشتبه به له ملاح عربية وهو هارب الآن، وألغي المهرجان.وأكدت التقارير، أن المشتبه به قتل 3 أشخاص وهناك 9 مصابين بعضهم في حالة خطيرة.
https://sarabic.ae/20240823/مسؤول-أوكراني-يحذر-من-عواقب-الحد-من-التمويل-الألماني-لكييف-1092045684.html
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MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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MIA „Rossiya Segodnya“
أخبار ألمانيا, العالم, طعن
أخبار ألمانيا, العالم, طعن
ألمانيا.. مقتل عدة أشخاص في حادث طعن خلال مهرجان بمدينة زولينغن
سبوتنيك. قُتل ما لا يقل عن ثلاثة أشخاص وأصيب آخرون في حادث طعن خلال مهرجان في مدينة زولينغن الألمانية، حسبما ذكرت وسائل إعلام محلية.
وفقًا للتقارير، طعن المشتبه به عشوائيًا أشخاصًا في مهرجان يحتفل بالذكرى السنوية الـ 650 للمدينة والذي يعقد على مدار ثلاثة أيام.
وذكرت التقارير أن المشتبه به له ملاح عربية وهو هارب الآن، وألغي المهرجان.
وأكدت التقارير، أن المشتبه به قتل 3 أشخاص
وهناك 9 مصابين بعضهم في حالة خطيرة.