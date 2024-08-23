أمين سر حركة "فتح" في شمال لبنان: زيارة عباس إلى غزة تؤكد وحدة الأراضي الفلسطينية

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
كواليس السينما
السينما والرياضة تحدي وشغف
08:18 GMT
25 د
عرب بوينت بودكاست
الأبراج بين الخرافة والحقيقة
08:43 GMT
17 د
صدى الحياة
عائلة "الفرقاني" الجزائرية تربط الجسور المعلقة بموسيقى المالوف القسنطيني
09:32 GMT
28 د
ملفات ساخنة
ماذا وراء تهديدات أنصار الله بفتح جبهات جديدة لدعم غزة؟
10:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
التعاون الدولي بين الجامعات العربية والأجنبية
10:33 GMT
27 د
مرايا العلوم
هل تصل الأدمغة المنتَجة في المختبرات إلى الوعي؟
11:31 GMT
29 د
مساحة حرة
بعد كورونا.. هل يتحول مرض جدري القرود لجائحة عالمية؟
12:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
هجرة العقول والأدمغة من البلدان العربية... إهمال رسمي أم سياسة متعمدة؟
12:34 GMT
26 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
حصاد الأسبوع
خبير: الوكالة الدولية للطاقة الذرية لا تستطيع فعل شيء فهي تخضع للسياسات الأمريكية
16:04 GMT
59 د
ملفات ساخنة
غزة...هل تستخدم إيران الرد المحتمل على إسرائيل كورقة ضغط على مفاوضات وقف إطلاق النار
17:03 GMT
29 د
مرايا العلوم
الثقوب الدودية والكأس المقدسة للفيزياء النظرية!
17:34 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
18:03 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
20:03 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
المقهى الثقافي
حوار مع الشاعر الأردني محمد محمود العزام
08:17 GMT
14 د
عرب بوينت بودكاست
شاطر روسيا أخلاقها واحصل على إقامتها
08:32 GMT
28 د
كواليس السينما
السينما والمرأة تكامل أم إستخدام
09:03 GMT
25 د
عرب بوينت بودكاست
علم المتحجرات ومجالاته البحثية ورائد علم التصنيف العلمي
09:29 GMT
7 د
مساحة حرة
هل تحل مشكلات الجفاف في العالم العربي؟
09:36 GMT
25 د
عرب بوينت بودكاست
فتيات يرفضن الزواج ويفضلن العزوبية
10:32 GMT
28 د
ملفات ساخنة
غزة...هل تستخدم إيران الرد المحتمل على إسرائيل كورقة ضغط على مفاوضات وقف إطلاق النار
11:03 GMT
29 د
مرايا العلوم
عوائد مخلفات الطيور البحرية وأسرَّة العصر الحجري وأول من اكتشف معدنا
11:33 GMT
19 د
صدى الحياة
الميراث وحقوق المرأة بين الشريعة والقوانين... كيف تتعامل الدول العربية مع هذه المسألة؟
11:53 GMT
7 د
عرب بوينت بودكاست
المنصات العراقية ..المأذون أقوى من القانون
12:03 GMT
48 د
مرايا العلوم
مجموعة فريدة من النجوم وصيد البشر الأوائل وثقوب سوداء متباعدة بسرعة هائلة
12:51 GMT
9 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
مساحة حرة
إسرائيل تقر إجراءات مالية عقابية بحق الضفة الغربية.. ما تداعياتها؟
16:03 GMT
29 د
شؤون عسكرية
خبير: تركيا لم ولن تقبل بالتحالف الأمريكي الكردي لزعزعة أمن واستقرار البلاد
16:33 GMT
30 د
عالم سبوتنيك
وفد إسرائيلي في القاهرة بمقترح جديد لمحور صلاح الدين، موسكو: واشنطن تحاول بيع مجلس الأمن "سمكا في البحر" بمبادرات جديدة لغزة
17:03 GMT
59 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
18:03 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
20:03 GMT
31 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20240823/أمين-سر-حركة-فتح-في-شمال-لبنان-زيارة-عباس-إلى-غزة-تؤكد-وحدة-الأراضي-الفلسطينية--1092037646.html
أمين سر حركة "فتح" في شمال لبنان: زيارة عباس إلى غزة تؤكد وحدة الأراضي الفلسطينية
أمين سر حركة "فتح" في شمال لبنان: زيارة عباس إلى غزة تؤكد وحدة الأراضي الفلسطينية
سبوتنيك عربي
أكّد أمين سر حركة "فتح" الفلسطينية في شمال لبنان، مصطفى أبو حرب، أنّ "الحركة لم تغب يوما عن غزة"، وأنّ "حركة حماس هي مكون فلسطيني، إلا أنها لا تمثل الشعب... 23.08.2024, سبوتنيك عربي
2024-08-23T14:05+0000
2024-08-23T14:05+0000
حصري
تقارير سبوتنيك
أخبار فلسطين اليوم
إسرائيل
أخبار إسرائيل اليوم
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e5/0b/17/1052427689_0:0:3221:1813_1920x0_80_0_0_dc45ed3d139415204f95d5ff95509da6.jpg
وأوضح أبو حرب، في حديث لإذاعة "سبوتنيك"، أنّ "الحصار المالي فُرض على السلطة الفلسطينية لأنها تخصص 55% من موازنتها لدعم مستشفيات ومدارس ومؤسسات القطاع".وحول اعتراض إسرائيل على الزيارة، شدّد أبو حرب على أنّ "عباس سيزور القطاع لأنه مصر على البقاء إلى جانب الشعب الفلسطيني، لا سيما وأنه فدائي منذ اللحظة الأولى ولا يأبه للتهديدات".وأضاف: "أهداف الزيارة تكمن في التأكيد على أن الوطن الفلسطيني لا يتجزأ، وأن عباس رئيس لكل الفلسطينيين في الضفة الغربية والقدس وقطاع غزة".تصويت... برأيك هل تسمح إسرائيل لمحمود عباس بالذهاب مع أعضاء حكومته إلى قطاع غزة؟وأشار أبو حرب إلى أنّ "الحركة تعوّل على الأشقاء في العالم العربي، لا سيما جامعة الدول العربية، لإيقاف حمام الدم في غزة"، داعيا إلى "وقف الحرب بشكل فوري وإنهاء المعاناة في القطاع".
https://sarabic.ae/20240822/قيادي-فلسطيني-لـسبوتنيك-عباس-يريد-زيارة-غزة-لحشد-الدعم-العربي-والدولي-لوقف-الحرب-1092013556.html
إسرائيل
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2024
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e5/0b/17/1052427689_202:0:2933:2048_1920x0_80_0_0_637bf5213701f63aed66eba43e13db99.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
حصري, تقارير سبوتنيك, أخبار فلسطين اليوم, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم
حصري, تقارير سبوتنيك, أخبار فلسطين اليوم, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم

أمين سر حركة "فتح" في شمال لبنان: زيارة عباس إلى غزة تؤكد وحدة الأراضي الفلسطينية

14:05 GMT 23.08.2024
© Sputnik . POOL / الانتقال إلى بنك الصورالرئيس فلاديمير بوتين يلتقي مع الرئيس الفلسطيني محمود عباس في مدينة سوتشي، روسيا 23 نوفمبر 2021
الرئيس فلاديمير بوتين يلتقي مع الرئيس الفلسطيني محمود عباس في مدينة سوتشي، روسيا 23 نوفمبر 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 23.08.2024
© Sputnik . POOL
/
الانتقال إلى بنك الصور
تابعنا عبر
حصري
أكّد أمين سر حركة "فتح" الفلسطينية في شمال لبنان، مصطفى أبو حرب، أنّ "الحركة لم تغب يوما عن غزة"، وأنّ "حركة حماس هي مكون فلسطيني، إلا أنها لا تمثل الشعب الفلسطيني ككل".
وأوضح أبو حرب، في حديث لإذاعة "سبوتنيك"، أنّ "الحصار المالي فُرض على السلطة الفلسطينية لأنها تخصص 55% من موازنتها لدعم مستشفيات ومدارس ومؤسسات القطاع".

وبيّن أنّ "زيارة الرئيس الفلسطيني محمود عباس إلى غزة، تهدف إلى تعزيز التفاهمات بين كل القوى الفلسطينية، إذ أنه سيزور منطقة تشكل جزءا كبيرا من الأراضي الفلسطينية".

وحول اعتراض إسرائيل على الزيارة، شدّد أبو حرب على أنّ "عباس سيزور القطاع لأنه مصر على البقاء إلى جانب الشعب الفلسطيني، لا سيما وأنه فدائي منذ اللحظة الأولى ولا يأبه للتهديدات".
رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس، حركة فتح، نييورك، فبراير 2020 - سبوتنيك عربي, 1920, 22.08.2024
قيادي فلسطيني لـ"سبوتنيك": عباس يريد زيارة غزة لحشد الدعم العربي والدولي لوقف الحرب
أمس, 19:22 GMT
وأضاف: "أهداف الزيارة تكمن في التأكيد على أن الوطن الفلسطيني لا يتجزأ، وأن عباس رئيس لكل الفلسطينيين في الضفة الغربية والقدس وقطاع غزة".
تصويت... برأيك هل تسمح إسرائيل لمحمود عباس بالذهاب مع أعضاء حكومته إلى قطاع غزة؟

وقال أبو حرب: "بعد خروج الأمور عن السيطرة وعدم إيجاد من يمكن الاعتماد عليه في مسألة المفاوضات، سينزل الرئيس عباس إلى غزة للوقوف إلى جانب الشعب الفلسطيني، إذ أن حياته ليست أغلى من حياة الفلسطينيين هناك".

وأشار أبو حرب إلى أنّ "الحركة تعوّل على الأشقاء في العالم العربي، لا سيما جامعة الدول العربية، لإيقاف حمام الدم في غزة"، داعيا إلى "وقف الحرب بشكل فوري وإنهاء المعاناة في القطاع".
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2024 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Разминирование военными инженерами ЦВО на Краснолиманском направлении - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة.. آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة13:24 GMT - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة لـ"طوفان الأقصى".. الجيش الإسرائيلي يقول إن 185 ضابطا وجنديا ما زالوا يتلقون العلاج13:16 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала