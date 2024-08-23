إعلام جزائري: الوفد المغربي يعتدي على سفير الجمهورية الصحراوية لدى الاتحاد الأفريقي.. فيديو

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
كواليس السينما
السينما والرياضة تحدي وشغف
08:18 GMT
25 د
عرب بوينت بودكاست
الأبراج بين الخرافة والحقيقة
08:43 GMT
17 د
صدى الحياة
عائلة "الفرقاني" الجزائرية تربط الجسور المعلقة بموسيقى المالوف القسنطيني
09:32 GMT
28 د
ملفات ساخنة
ماذا وراء تهديدات أنصار الله بفتح جبهات جديدة لدعم غزة؟
10:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
التعاون الدولي بين الجامعات العربية والأجنبية
10:33 GMT
27 د
مرايا العلوم
هل تصل الأدمغة المنتَجة في المختبرات إلى الوعي؟
11:31 GMT
29 د
مساحة حرة
بعد كورونا.. هل يتحول مرض جدري القرود لجائحة عالمية؟
12:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
هجرة العقول والأدمغة من البلدان العربية... إهمال رسمي أم سياسة متعمدة؟
12:34 GMT
26 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
حصاد الأسبوع
خبير: الوكالة الدولية للطاقة الذرية لا تستطيع فعل شيء فهي تخضع للسياسات الأمريكية
16:04 GMT
59 د
ملفات ساخنة
غزة...هل تستخدم إيران الرد المحتمل على إسرائيل كورقة ضغط على مفاوضات وقف إطلاق النار
17:03 GMT
29 د
مرايا العلوم
الثقوب الدودية والكأس المقدسة للفيزياء النظرية!
17:34 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
18:03 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
20:03 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
المقهى الثقافي
حوار مع الشاعر الأردني محمد محمود العزام
08:17 GMT
14 د
عرب بوينت بودكاست
شاطر روسيا أخلاقها واحصل على إقامتها
08:32 GMT
28 د
كواليس السينما
السينما والمرأة تكامل أم إستخدام
09:03 GMT
25 د
عرب بوينت بودكاست
علم المتحجرات ومجالاته البحثية ورائد علم التصنيف العلمي
09:29 GMT
7 د
مساحة حرة
هل تحل مشكلات الجفاف في العالم العربي؟
09:36 GMT
25 د
عرب بوينت بودكاست
فتيات يرفضن الزواج ويفضلن العزوبية
10:32 GMT
28 د
ملفات ساخنة
غزة...هل تستخدم إيران الرد المحتمل على إسرائيل كورقة ضغط على مفاوضات وقف إطلاق النار
11:03 GMT
29 د
مرايا العلوم
عوائد مخلفات الطيور البحرية وأسرَّة العصر الحجري وأول من اكتشف معدنا
11:33 GMT
19 د
صدى الحياة
الميراث وحقوق المرأة بين الشريعة والقوانين... كيف تتعامل الدول العربية مع هذه المسألة؟
11:53 GMT
7 د
عرب بوينت بودكاست
المنصات العراقية ..المأذون أقوى من القانون
12:03 GMT
48 د
مرايا العلوم
مجموعة فريدة من النجوم وصيد البشر الأوائل وثقوب سوداء متباعدة بسرعة هائلة
12:51 GMT
9 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
مساحة حرة
إسرائيل تقر إجراءات مالية عقابية بحق الضفة الغربية.. ما تداعياتها؟
16:03 GMT
29 د
شؤون عسكرية
خبير: تركيا لم ولن تقبل بالتحالف الأمريكي الكردي لزعزعة أمن واستقرار البلاد
16:33 GMT
30 د
عالم سبوتنيك
وفد إسرائيلي في القاهرة بمقترح جديد لمحور صلاح الدين، موسكو: واشنطن تحاول بيع مجلس الأمن "سمكا في البحر" بمبادرات جديدة لغزة
17:03 GMT
59 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
18:03 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
20:03 GMT
31 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20240823/إعلام-جزائري-الوفد-المغربي-يعتدي-على-سفير-الجمهورية-الصحراوية-لدى-الاتحاد-الأفريقي-فيديو-1092045804.html
إعلام جزائري: الوفد المغربي يعتدي على سفير الجمهورية الصحراوية لدى الاتحاد الأفريقي.. فيديو
إعلام جزائري: الوفد المغربي يعتدي على سفير الجمهورية الصحراوية لدى الاتحاد الأفريقي.. فيديو
سبوتنيك عربي
بثت وسائل إعلام جزائرية، اليوم الجمعة، مقطع مصور لاعتداء عضو من الوفد الدبلوماسي المغربي المشارك في اجتماع الخبراء التحضيري لقمة "تيكاد" في العاصمة اليابانية... 23.08.2024, سبوتنيك عربي
2024-08-23T16:44+0000
2024-08-23T16:44+0000
أخبار المغرب اليوم
العالم العربي
الأخبار
أخبار العالم الآن
https://cdn.img.sarabic.ae/img/102210/54/1022105434_0:0:4946:2782_1920x0_80_0_0_4eb67b3d8af5e4de0efccf1739d95ef2.jpg
ونشبت الأزمة عندما حاول الدبلوماسي المغربي التسلل من خلف السفير الصحراوي، لمن ابا علي، أثناء إلقاء المضيفة اليابان لكلمتها، خلال اجتماع الخبراء التحضيري للقمة، وارتمى على اليافطة التي تحمل اسم الجمهورية الصحراوية "في محاولة لسرقتها"، حسب ما أفادت به وكالة الأنباء الصحراوية.لكن الدبلوماسي سقط أرضا، بفعل تعرضه للمنع من جانب السفير الصحراوي، والدبلوماسيين الذين كانوا يجلسون بجواره من الدول الأفريقية، وفقا لصحيفة "الشروق" الجزائرية.وبعد أن مُنع الدبلوماسي المغربي من أخذ يافطة اسم الجمهورية الصحراوية، توجه سفير المغرب لدى الاتحاد الأفريقي والوفد المرافق له إلى الوفد الصحراوي، وتهجموا لفظيا على السفير الصحراوي، وعلى الدبلوماسيين الأفارقة، الذين وقفوا لحمايته.كما طالب الدبلوماسي الاتحاد الأفريقي بـ"اتخاذ إجراءات وتدابير صارمة، من أجل تجنّب تكرار مثل هذه التصرفات، وضمان سلامة الدبلوماسيين الصحراويين".ويتنازع المغرب و"البوليساريو" السيادة على إقليم الصحراء الذي أعلنته الأخيرة من طرف واحد جمهورية عام 1976، وتدعو الجبهة إلى استفتاء لتقرير مصير الإقليم فيما تقترح الرباط حكما ذاتيا موسعا تحت سيادتها.والصحراء الغربية التي يدور حولها نزاع بين المغرب والبوليساريو المدعومة من الجزائر تصنفها الأمم المتحدة بين "الأقاليم غير المتمتعة بالحكم الذاتي".وأطلقت الرباط التي تسيطر على نحو 80% من أراضي هذه المنطقة الصحراوية الشاسعة، في السنوات الأخيرة مشاريع إنمائية كبرى فيها، وتقترح منحها حكماً ذاتياً تحت سيادتها.أما جبهة البوليساريو فتدعو إلى إجراء استفتاء لتقرير المصير بإشراف الأمم المتحدة، تقرر عند توقيع اتفاق وقف إطلاق النار بين المملكة والجبهة في سبتمبر/ أيلول 1991.
https://sarabic.ae/20220125/سفير-مصر-القاهرة-تدعم-الوحدة-الترابية-للمغرب-ولا-تعترف-بـالجمهورية-الصحراوية-1057054223.html
أخبار المغرب اليوم
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2024
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/102210/54/1022105434_691:0:4766:3056_1920x0_80_0_0_afdae4ba9c975f8b178aa136ba3fdc33.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
أخبار المغرب اليوم, العالم العربي, الأخبار, أخبار العالم الآن
أخبار المغرب اليوم, العالم العربي, الأخبار, أخبار العالم الآن

إعلام جزائري: الوفد المغربي يعتدي على سفير الجمهورية الصحراوية لدى الاتحاد الأفريقي.. فيديو

16:44 GMT 23.08.2024
© flickr.com / Marek Kubicaعلم المغرب
علم المغرب - سبوتنيك عربي, 1920, 23.08.2024
علم المغرب
© flickr.com / Marek Kubica
تابعنا عبر
بثت وسائل إعلام جزائرية، اليوم الجمعة، مقطع مصور لاعتداء عضو من الوفد الدبلوماسي المغربي المشارك في اجتماع الخبراء التحضيري لقمة "تيكاد" في العاصمة اليابانية طوكيو، على سفير الجمهورية الصحراوية لدى الاتحاد الأفريقي.
ونشبت الأزمة عندما حاول الدبلوماسي المغربي التسلل من خلف السفير الصحراوي، لمن ابا علي، أثناء إلقاء المضيفة اليابان لكلمتها، خلال اجتماع الخبراء التحضيري للقمة، وارتمى على اليافطة التي تحمل اسم الجمهورية الصحراوية "في محاولة لسرقتها"، حسب ما أفادت به وكالة الأنباء الصحراوية.
لكن الدبلوماسي سقط أرضا، بفعل تعرضه للمنع من جانب السفير الصحراوي، والدبلوماسيين الذين كانوا يجلسون بجواره من الدول الأفريقية، وفقا لصحيفة "الشروق" الجزائرية.
وبعد أن مُنع الدبلوماسي المغربي من أخذ يافطة اسم الجمهورية الصحراوية، توجه سفير المغرب لدى الاتحاد الأفريقي والوفد المرافق له إلى الوفد الصحراوي، وتهجموا لفظيا على السفير الصحراوي، وعلى الدبلوماسيين الأفارقة، الذين وقفوا لحمايته.
وفي أول تعليق له على الاعتداء، اعتبر الدبلوماسي الصحراوي أنه "من غير المعقول أن يستمر نظام الاحتلال المغربي في إحراج الاتحاد الأفريقي مع شركائه عبر مثل هذه التصرفات المشينة التي تعطي فكرة سيئة عن مستوى المنظمة عموما"، بحسب قوله.
كما طالب الدبلوماسي الاتحاد الأفريقي بـ"اتخاذ إجراءات وتدابير صارمة، من أجل تجنّب تكرار مثل هذه التصرفات، وضمان سلامة الدبلوماسيين الصحراويين".
البوليساريو، الصحراء، الجزائر - سبوتنيك عربي, 1920, 25.01.2022
سفير مصر: القاهرة تدعم الوحدة الترابية للمغرب ولا تعترف بـ"الجمهورية الصحراوية"
25 يناير 2022, 09:39 GMT
ويتنازع المغرب و"البوليساريو" السيادة على إقليم الصحراء الذي أعلنته الأخيرة من طرف واحد جمهورية عام 1976، وتدعو الجبهة إلى استفتاء لتقرير مصير الإقليم فيما تقترح الرباط حكما ذاتيا موسعا تحت سيادتها.
والصحراء الغربية التي يدور حولها نزاع بين المغرب والبوليساريو المدعومة من الجزائر تصنفها الأمم المتحدة بين "الأقاليم غير المتمتعة بالحكم الذاتي".
وأطلقت الرباط التي تسيطر على نحو 80% من أراضي هذه المنطقة الصحراوية الشاسعة، في السنوات الأخيرة مشاريع إنمائية كبرى فيها، وتقترح منحها حكماً ذاتياً تحت سيادتها.
أما جبهة البوليساريو فتدعو إلى إجراء استفتاء لتقرير المصير بإشراف الأمم المتحدة، تقرر عند توقيع اتفاق وقف إطلاق النار بين المملكة والجبهة في سبتمبر/ أيلول 1991.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2024 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Разминирование военными инженерами ЦВО на Краснолиманском направлении - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة.. آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة13:24 GMT - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة لـ"طوفان الأقصى".. الجيش الإسرائيلي يقول إن 185 ضابطا وجنديا ما زالوا يتلقون العلاج13:16 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала