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https://sarabic.ae/20240823/بن-غفير-يرد-على-غالانت-بدلا-من-مهاجمتي-على-منصة-إكس-هاجم-حزب-الله-في-لبنان-1092021385.html
بن غفير يرد على غالانت: بدلا من مهاجمتي على منصة "إكس" هاجم "حزب الله" في لبنان
بن غفير يرد على غالانت: بدلا من مهاجمتي على منصة "إكس" هاجم "حزب الله" في لبنان
سبوتنيك عربي
وجه وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير، اليوم الجمعة، انتقادا لاذعا إلى وزير الدفاع الإسرائيلي، يوآف غالانت، إثر تصريحاته بأنه عديم المسؤولية ويشكل... 23.08.2024, سبوتنيك عربي
2024-08-23T08:42+0000
2024-08-23T08:42+0000
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وقال بن غفير موجها حديثه لغالانت عبر حسابه الرسمي في منصة "إكس": "وعدتم بإرجاع لبنان إلى العصر الحجري، بينما أنتم تعيدون شمال إسرائيل إلى العصر الحجري".وأضاف: "بدلاً من مهاجمتي على تويتر (منصة "إكس") هاجم حزب الله في لبنان".وكان وزير الدفاع الإسرائيلي، يوآف غالانت، قد صرح في وقت سابق اليوم، بأن وزير الأمن القومي، إيتمار بن غفير، عديم المسؤولية ويشكل خطرا على الأمن القومي الإسرائيلي.وحسب القناة الـ 12 الإسرائيلية، وصف غالانت بن غفير، أنه غير مسؤول، لافتا إلى أن خروجه غاضبا من جلسة المجلس الوزاري الإسرائيلي المصغر للشؤون الأمنية والسياسية "الكابينيت" يعرض بلاده للخطر.وقال غالانت إن تصرفات بن غفير تخلق انقساما داخليا، مشيرا إلى أن كلا من رئيس جهاز الشاباك ورجاله يقومون بواجباتهم، محذرا من العواقب الوخيمة لأفعاله.يأتي ذلك على خلفية تحذير رئيس الشاباك رونين بار، رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو وغالانت ووزراء آخرين، من أن "الإرهاب اليهودي الذي يرتكبه المستوطنون العنيفون وأفعال وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير في الحرم القدسي (المسجد الأقصى) تسبب ضررًا لا يوصف" لإسرائيل، في رسالة نشرتها القناة 12 الإسرائيلية.وبحسب صحيفة "تايمز أوف إسرائيل"، طالب بن غفير، بإقالة بار خلال اجتماع الحكومة، وخرج غاضبا عندما دافع عنه نتنياهو ووزراء آخرون.
https://sarabic.ae/20240814/مسؤول-سابق-في-الشاباك-الإسرائيلي-اقتحام-بن-غفير-للمسجد-الأقصى-خطوة-قد-تؤدي-إلى-حرب-عالمية-ثالثة-1091747776.html
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طوفان الأقصى, إسرائيل, غزة, لبنان, أخبار حزب الله, العالم, العالم العربي, الأخبار
طوفان الأقصى, إسرائيل, غزة, لبنان, أخبار حزب الله, العالم, العالم العربي, الأخبار

بن غفير يرد على غالانت: بدلا من مهاجمتي على منصة "إكس" هاجم "حزب الله" في لبنان

08:42 GMT 23.08.2024
© AP Photo / Gil Cohen-Magenوزير الأمن القومي الإسرائيلي، إيتمار بن غفير
وزير الأمن القومي الإسرائيلي، إيتمار بن غفير - سبوتنيك عربي, 1920, 23.08.2024
© AP Photo / Gil Cohen-Magen
تابعنا عبر
وجه وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير، اليوم الجمعة، انتقادا لاذعا إلى وزير الدفاع الإسرائيلي، يوآف غالانت، إثر تصريحاته بأنه عديم المسؤولية ويشكل خطرا على إسرائيل.
وقال بن غفير موجها حديثه لغالانت عبر حسابه الرسمي في منصة "إكس": "وعدتم بإرجاع لبنان إلى العصر الحجري، بينما أنتم تعيدون شمال إسرائيل إلى العصر الحجري".
وأضاف: "بدلاً من مهاجمتي على تويتر (منصة "إكس") هاجم حزب الله في لبنان".
وكان وزير الدفاع الإسرائيلي، يوآف غالانت، قد صرح في وقت سابق اليوم، بأن وزير الأمن القومي، إيتمار بن غفير، عديم المسؤولية ويشكل خطرا على الأمن القومي الإسرائيلي.
وحسب القناة الـ 12 الإسرائيلية، وصف غالانت بن غفير، أنه غير مسؤول، لافتا إلى أن خروجه غاضبا من جلسة المجلس الوزاري الإسرائيلي المصغر للشؤون الأمنية والسياسية "الكابينيت" يعرض بلاده للخطر.
وزير الأمن القومي، إيتمار بن غفير يقتحم المسجد الأقصى - سبوتنيك عربي, 1920, 14.08.2024
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14 أغسطس, 18:44 GMT
وقال غالانت إن تصرفات بن غفير تخلق انقساما داخليا، مشيرا إلى أن كلا من رئيس جهاز الشاباك ورجاله يقومون بواجباتهم، محذرا من العواقب الوخيمة لأفعاله.
يأتي ذلك على خلفية تحذير رئيس الشاباك رونين بار، رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو وغالانت ووزراء آخرين، من أن "الإرهاب اليهودي الذي يرتكبه المستوطنون العنيفون وأفعال وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير في الحرم القدسي (المسجد الأقصى) تسبب ضررًا لا يوصف" لإسرائيل، في رسالة نشرتها القناة 12 الإسرائيلية.
وبحسب صحيفة "تايمز أوف إسرائيل"، طالب بن غفير، بإقالة بار خلال اجتماع الحكومة، وخرج غاضبا عندما دافع عنه نتنياهو ووزراء آخرون.
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