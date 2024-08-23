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بعد كورونا.. هل يتحول مرض جدري القرود لجائحة عالمية؟
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29 د
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هجرة العقول والأدمغة من البلدان العربية... إهمال رسمي أم سياسة متعمدة؟
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خبير: الوكالة الدولية للطاقة الذرية لا تستطيع فعل شيء فهي تخضع للسياسات الأمريكية
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ملفات ساخنة
غزة...هل تستخدم إيران الرد المحتمل على إسرائيل كورقة ضغط على مفاوضات وقف إطلاق النار
17:03 GMT
29 د
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الثقوب الدودية والكأس المقدسة للفيزياء النظرية!
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29 د
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هل تحل مشكلات الجفاف في العالم العربي؟
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غزة...هل تستخدم إيران الرد المحتمل على إسرائيل كورقة ضغط على مفاوضات وقف إطلاق النار
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https://sarabic.ae/20240823/تحولت-إلى-كتلة-لهب-أنصار-الله-تنشر-مشاهد-لاستهداف-سفينة-يونانية-في-البحر-الأحمر-فيديو-1092053717.html
تحولت إلى كتلة لهب... "أنصار الله" تنشر مشاهد لاستهداف سفينة يونانية في البحر الأحمر... فيديو
تحولت إلى كتلة لهب... "أنصار الله" تنشر مشاهد لاستهداف سفينة يونانية في البحر الأحمر... فيديو
سبوتنيك عربي
نشرت جماعة "أنصار الله" اليمنية مشاهد من إحراق البحرية اليمنية للسفينة اليونانية "سونيون" في البحر الأحمر، وذلك لانتهاك الشركة المالكة لها قرار حظر الوصول إلى... 23.08.2024, سبوتنيك عربي
2024-08-23T20:02+0000
2024-08-23T20:02+0000
أنصار الله
العالم العربي
غزة
وقف إطلاق النار بين قطاع غزة وإسرائيل
التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل
العدوان الإسرائيلي على غزة
قطاع غزة
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وتبين المشاهد استهداف السفينة اليونانية "سونبون" في البحر الأحمر من قبل جماعة "أنصار الله" وإحراقها بالكامل.وتصاعد التوتر في البحرين الأحمر والعربي وخليج عدن، منذ بدء جماعة "أنصار الله"، في نوفمبر/ تشرين الثاني 2023، شن هجمات على سفن تقول إنها مرتبطة بإسرائيل أو المتجهة إلى موانيها، ردًا على عمليات الجيش الإسرائيلي في قطاع غزة.وأكد زعيم "أنصار الله" في اليمن، عبد الملك الحوثي، في وقت سابق، أن عمليات الجماعة "مستمرة"، متوعدًا بأنها ستكون في "تصاعد كمّاً وكيفاً".وفي المقابل، توجّه الولايات المتحدة وبريطانيا، ضربات جوية على مواقع "أنصار الله" بهدف تعطيل وإضعاف قدرات الجماعة.
https://sarabic.ae/20240822/الدفاعات-الجوية-السورية-تتصدى-لأهداف-معادية-في-محيط-دمشق-1092016905.html
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أنصار الله, العالم العربي, غزة, وقف إطلاق النار بين قطاع غزة وإسرائيل, التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل, العدوان الإسرائيلي على غزة, قطاع غزة
أنصار الله, العالم العربي, غزة, وقف إطلاق النار بين قطاع غزة وإسرائيل, التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل, العدوان الإسرائيلي على غزة, قطاع غزة

تحولت إلى كتلة لهب... "أنصار الله" تنشر مشاهد لاستهداف سفينة يونانية في البحر الأحمر... فيديو

20:02 GMT 23.08.2024
© Photo تحولت إلى كتلة من اللهب..."أنصار الله" تنشر مشاهد لاستهداف سفينة يونانية في البحر الأحمر
 تحولت إلى كتلة من اللهب...أنصار الله تنشر مشاهد لاستهداف سفينة يونانية في البحر الأحمر - سبوتنيك عربي, 1920, 23.08.2024
© Photo
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نشرت جماعة "أنصار الله" اليمنية مشاهد من إحراق البحرية اليمنية للسفينة اليونانية "سونيون" في البحر الأحمر، وذلك لانتهاك الشركة المالكة لها قرار حظر الوصول إلى مواني إسرائيل.
وتبين المشاهد استهداف السفينة اليونانية "سونبون" في البحر الأحمر من قبل جماعة "أنصار الله" وإحراقها بالكامل.
وتصاعد التوتر في البحرين الأحمر والعربي وخليج عدن، منذ بدء جماعة "أنصار الله"، في نوفمبر/ تشرين الثاني 2023، شن هجمات على سفن تقول إنها مرتبطة بإسرائيل أو المتجهة إلى موانيها، ردًا على عمليات الجيش الإسرائيلي في قطاع غزة.
البحرية الأمريكية تطلق طائرة من حاملة الطائرات يو إس إس دوايت دي أيزنهاور ضمن ضربات أمريكية بريطانية ضد أنصار الله - سبوتنيك عربي, 1920, 22.08.2024
القوات الأمريكية تعلن تدمير 3 طائرات مسيرة لـ "أنصار الله" في البحر الأحمر
أمس, 22:58 GMT
وأكد زعيم "أنصار الله" في اليمن، عبد الملك الحوثي، في وقت سابق، أن عمليات الجماعة "مستمرة"، متوعدًا بأنها ستكون في "تصاعد كمّاً وكيفاً".
وفي المقابل، توجّه الولايات المتحدة وبريطانيا، ضربات جوية على مواقع "أنصار الله" بهدف تعطيل وإضعاف قدرات الجماعة.
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