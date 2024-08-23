https://sarabic.ae/20240823/تحولت-إلى-كتلة-لهب-أنصار-الله-تنشر-مشاهد-لاستهداف-سفينة-يونانية-في-البحر-الأحمر-فيديو-1092053717.html
تحولت إلى كتلة لهب... "أنصار الله" تنشر مشاهد لاستهداف سفينة يونانية في البحر الأحمر... فيديو
تحولت إلى كتلة لهب... "أنصار الله" تنشر مشاهد لاستهداف سفينة يونانية في البحر الأحمر... فيديو
سبوتنيك عربي
نشرت جماعة "أنصار الله" اليمنية مشاهد من إحراق البحرية اليمنية للسفينة اليونانية "سونيون" في البحر الأحمر، وذلك لانتهاك الشركة المالكة لها قرار حظر الوصول إلى... 23.08.2024, سبوتنيك عربي
2024-08-23T20:02+0000
2024-08-23T20:02+0000
2024-08-23T20:02+0000
أنصار الله
العالم العربي
غزة
وقف إطلاق النار بين قطاع غزة وإسرائيل
التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل
العدوان الإسرائيلي على غزة
قطاع غزة
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وتبين المشاهد استهداف السفينة اليونانية "سونبون" في البحر الأحمر من قبل جماعة "أنصار الله" وإحراقها بالكامل.وتصاعد التوتر في البحرين الأحمر والعربي وخليج عدن، منذ بدء جماعة "أنصار الله"، في نوفمبر/ تشرين الثاني 2023، شن هجمات على سفن تقول إنها مرتبطة بإسرائيل أو المتجهة إلى موانيها، ردًا على عمليات الجيش الإسرائيلي في قطاع غزة.وأكد زعيم "أنصار الله" في اليمن، عبد الملك الحوثي، في وقت سابق، أن عمليات الجماعة "مستمرة"، متوعدًا بأنها ستكون في "تصاعد كمّاً وكيفاً".وفي المقابل، توجّه الولايات المتحدة وبريطانيا، ضربات جوية على مواقع "أنصار الله" بهدف تعطيل وإضعاف قدرات الجماعة.
https://sarabic.ae/20240822/الدفاعات-الجوية-السورية-تتصدى-لأهداف-معادية-في-محيط-دمشق-1092016905.html
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أنصار الله, العالم العربي, غزة, وقف إطلاق النار بين قطاع غزة وإسرائيل, التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل, العدوان الإسرائيلي على غزة, قطاع غزة
أنصار الله, العالم العربي, غزة, وقف إطلاق النار بين قطاع غزة وإسرائيل, التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل, العدوان الإسرائيلي على غزة, قطاع غزة
تحولت إلى كتلة لهب... "أنصار الله" تنشر مشاهد لاستهداف سفينة يونانية في البحر الأحمر... فيديو
نشرت جماعة "أنصار الله" اليمنية مشاهد من إحراق البحرية اليمنية للسفينة اليونانية "سونيون" في البحر الأحمر، وذلك لانتهاك الشركة المالكة لها قرار حظر الوصول إلى مواني إسرائيل.
وتبين المشاهد استهداف السفينة اليونانية "سونبون" في البحر الأحمر من قبل جماعة "أنصار الله" وإحراقها بالكامل.
وتصاعد التوتر في البحرين الأحمر والعربي وخليج عدن، منذ بدء جماعة "أنصار الله
"، في نوفمبر/ تشرين الثاني 2023، شن هجمات على سفن تقول إنها مرتبطة بإسرائيل أو المتجهة إلى موانيها، ردًا على عمليات الجيش الإسرائيلي في قطاع غزة.
وأكد زعيم "أنصار الله" في اليمن، عبد الملك الحوثي
، في وقت سابق، أن عمليات الجماعة "مستمرة"، متوعدًا بأنها ستكون في "تصاعد كمّاً وكيفاً".
وفي المقابل، توجّه الولايات المتحدة وبريطانيا، ضربات جوية على مواقع "أنصار الله" بهدف تعطيل وإضعاف قدرات الجماعة.