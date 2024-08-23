https://sarabic.ae/20240823/تقرير-إسرائيل-جندت-آلاف-المخبرين-في-غزة-1092041517.html

تقرير: إسرائيل جندت آلاف المخبرين في غزة

تقرير: إسرائيل جندت آلاف المخبرين في غزة

سبوتنيك عربي

كشف تقرير عن أن إسرائيل جندت آلاف المخبرين في غزة، بعد انطلاق عملية "طوفان الأقصى" في شهر نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، وبدء الحرب الإسرائيلية على القطاع. 23.08.2024, سبوتنيك عربي

2024-08-23T15:48+0000

2024-08-23T15:48+0000

2024-08-23T15:48+0000

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ومن ضمن هؤلاء المخبرين، ناقل الرسائل الخطية من حركة "حماس"، الذي أبلغ عن قائد الجناح العسكري للحركة، محمد الضيف، وتسبب في عملية اغتياله إلى جانب رئيس لواء خانيونس، رافع سلامة، وفقا لوسائل إعلام أجنبية.وأشار التقرير إلى أن المخبر شاب يبلغ من العمر 19 عاما، وهو لا يتواجد حاليا في قطاع غزة، واتفق مع أجهزة المخابرات الإسرائيلية أنه في حال نجاح عملية الاغتيال، ستقوم تل أبيب ينقله جوا إلى أمريكا، ومنحه اللجوء هناك.ولم يكشف التقرير فقط عن ذلك المخبر فقط، ولكن أيضا عن "آلاف من هؤلاء المخبرين داخل غزة"، وفق إشارته، لافتا إلى عميل آخر قامت المخابرات الإسرائيلية بتجنيده بعد اعتقاله خلال الحرب، وطُلب منه الذهاب إلى أنفاق "حماس"، وزرع في حذائه رقائق إلكترونية بثت موقعه لمقر "الشاباك" في البلاد.كما أفصح التقرير عن وجود عميل آخر مع إسرائيل، هو مقاول من غزة ساعد في بناء الأنفاق، وزود جهاز "الشاباك" بخرائط منفصلة عن الأنفاق وطولها ومواقعها.وزعم التقرير أن "حماس" كشفت أمر ذلك العميل، وتم تهريبه إلى إسرائيل، قبل أن يتم القبض عليه من جانب الحركة الفلسطينية.ويواصل الجيش الإسرائيلي حربه على قطاع غزة منذ السابع من أكتوبر/ تشرين الأول 2023، وفي اليوم الـ 322 ارتفع عدد القتلى منذ بداية الحرب على القطاع، إلى 40265 قتيل غالبيتهم من النساء والأطفال، وإصابة 93144 آخرين.وفي 7 أكتوبر، شنّ مقاتلون من حماس هجوما على جنوب إسرائيل أدى لمقتل 1200 إسرائيلي، وفقا لبيانات إسرائيلية رسمية، ورداً على هجوم حماس، تعهدت إسرائيل بـ"القضاء" على الحركة، وتقول إسرائيل إن 130 أسيراً ما زالوا محتجزين في غزة، بينهم 30 ماتوا، من إجمالي 250 شخصاً خطفوا في 7 أكتوبر.

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