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زعيم المعارضة الإسرائيلية: حكومة نتنياهو "كارثية" وأعداؤنا يضحكون علينا
زعيم المعارضة الإسرائيلية: حكومة نتنياهو "كارثية" وأعداؤنا يضحكون علينا
سبوتنيك عربي
قال يائير لابيد، زعيم المعارضة الإسرائيلية، اليوم الجمعة، إن حكومة بنيامين نتنياهو "كارثية" و"أعداؤنا يضحكون علينا". 23.08.2024, سبوتنيك عربي
2024-08-23T12:24+0000
2024-08-23T12:24+0000
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ونشر لابيد تغريدة جديدة له في حسابه الرسمي على "إكس"، مساء اليوم الجمعة، تعليقا على الخلافات الدائرة والعلنية بين وزير الدفاع، يوآف غالانت، ووزير الأمن القومي إيتمار بن غفير.أوضح لابيد أنه "لا يوجد ضرر أكبر لأمننا القومي وقوة ردعنا أكثر من حكومة الكوارث، ونتنياهو يرى ذلك ولا يفعل شيئا لأنه لم يعد لديه أي روح".ولم يكتف زعيم المعارضة الإسرائيلي بذلك، بل أضاف أن "أعداءنا يرون ذلك ويضحكون"، على حد قوله.وجاءت تصريحات لابيد ردا على اتهام وزير الدفاع الإسرائيلي، يوآف غالانت، لوزير الأمن القومي، إيتمار بن غفير، بأنه عديم المسؤولية ويشكل خطرا على الأمن القومي الإسرائيلي.وحسب القناة الـ 12 الإسرائيلية، وصف غالانت بن غفير، أنه غير مسؤول، لافتا إلى أن خروجه غاضبا من جلسة المجلس الوزاري الإسرائيلي المصغر للشؤون الأمنية والسياسية "الكابينيت" يعرض بلاده للخطر.وقال غالانت إن تصرفات بن غفير تخلق انقساما داخليا، مشيرا إلى أن كلا من رئيس جهاز الشاباك ورجاله يقومون بواجباتهم، محذرا من العواقب الوخيمة لأفعاله.يأتي ذلك على خلفية تحذير رئيس الشاباك رونين بار، رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو وغالانت ووزراء آخرين، من أن "الإرهاب اليهودي الذي يرتكبه المستوطنون العنيفون وأفعال وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير في الحرم القدسي (المسجد الأقصى) تسبب ضررًا لا يوصف" لإسرائيل، في رسالة نشرتها القناة 12 الإسرائيلية، فيما طالب بن غفير، بإقالة بار خلال اجتماع الحكومة، وخرج غاضبا عندما دافع عنه نتنياهو ووزراء آخرون.ولم يقف بن غفير مكتوف الأيدي، بل وجه، اليوم الجمعة، انتقادا لاذعا إلى وزير الدفاع الإسرائيلي، يوآف غالانت، إثر تصريحاته بأنه عديم المسؤولية ويشكل خطرا على إسرائيل.وقال بن غفير موجها حديثه لغالانت عبر حسابه الرسمي في منصة "إكس": "وعدتم بإرجاع لبنان إلى العصر الحجري، بينما أنتم تعيدون شمال إسرائيل إلى العصر الحجري"، مضيفا: "بدلاً من مهاجمتي على تويتر (منصة "إكس") هاجم حزب الله في لبنان".
https://sarabic.ae/20240823/غالانت-بن-غفير-يشكل-خطرا-على-الأمن-القومي-لإسرائيل-1092019584.html
https://sarabic.ae/20240823/أسيرة-إسرائيلية-محررة-لم-يضربوني-في-غزة-بل-أصبت-بانهيار-مبنى-جراء-قصف-إسرائيلي-1092025122.html
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أخبار إسرائيل اليوم, إسرائيل, العالم العربي, الأخبار, بنيامين نتنياهو
أخبار إسرائيل اليوم, إسرائيل, العالم العربي, الأخبار, بنيامين نتنياهو

زعيم المعارضة الإسرائيلية: حكومة نتنياهو "كارثية" وأعداؤنا يضحكون علينا

12:24 GMT 23.08.2024
© AP Photo / Ronen Zvulunرئيس الوزراء الإسرائيلي، يائير لابيد
رئيس الوزراء الإسرائيلي، يائير لابيد - سبوتنيك عربي, 1920, 23.08.2024
© AP Photo / Ronen Zvulun
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قال يائير لابيد، زعيم المعارضة الإسرائيلية، اليوم الجمعة، إن حكومة بنيامين نتنياهو "كارثية" و"أعداؤنا يضحكون علينا".
ونشر لابيد تغريدة جديدة له في حسابه الرسمي على "إكس"، مساء اليوم الجمعة، تعليقا على الخلافات الدائرة والعلنية بين وزير الدفاع، يوآف غالانت، ووزير الأمن القومي إيتمار بن غفير.
أوضح لابيد أنه "لا يوجد ضرر أكبر لأمننا القومي وقوة ردعنا أكثر من حكومة الكوارث، ونتنياهو يرى ذلك ولا يفعل شيئا لأنه لم يعد لديه أي روح".
ولم يكتف زعيم المعارضة الإسرائيلي بذلك، بل أضاف أن "أعداءنا يرون ذلك ويضحكون"، على حد قوله.
وزير الدفاع الإسرائيلي، يوآف غالانت - سبوتنيك عربي, 1920, 23.08.2024
غالانت: بن غفير يشكل خطرا على الأمن القومي لإسرائيل
07:43 GMT
وجاءت تصريحات لابيد ردا على اتهام وزير الدفاع الإسرائيلي، يوآف غالانت، لوزير الأمن القومي، إيتمار بن غفير، بأنه عديم المسؤولية ويشكل خطرا على الأمن القومي الإسرائيلي.
وحسب القناة الـ 12 الإسرائيلية، وصف غالانت بن غفير، أنه غير مسؤول، لافتا إلى أن خروجه غاضبا من جلسة المجلس الوزاري الإسرائيلي المصغر للشؤون الأمنية والسياسية "الكابينيت" يعرض بلاده للخطر.
وقال غالانت إن تصرفات بن غفير تخلق انقساما داخليا، مشيرا إلى أن كلا من رئيس جهاز الشاباك ورجاله يقومون بواجباتهم، محذرا من العواقب الوخيمة لأفعاله.
يأتي ذلك على خلفية تحذير رئيس الشاباك رونين بار، رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو وغالانت ووزراء آخرين، من أن "الإرهاب اليهودي الذي يرتكبه المستوطنون العنيفون وأفعال وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير في الحرم القدسي (المسجد الأقصى) تسبب ضررًا لا يوصف" لإسرائيل، في رسالة نشرتها القناة 12 الإسرائيلية، فيما طالب بن غفير، بإقالة بار خلال اجتماع الحكومة، وخرج غاضبا عندما دافع عنه نتنياهو ووزراء آخرون.
تظهر هذه الصورة المأخوذة من مقطع فيديو لقناة فرانس برس، مركبة تابعة للصليب الأحمر الدولي يقال إنها تحمل رهائن أطلقتهم حماس، وهي تعبر نقطة حدود رفح في قطاع غزة باتجاه مصر حيث سيتم نقلهم جوا إلى إسرائيل للم شملهم مع عائلاتهم، في 24 نوفمبر 2023. - سبوتنيك عربي, 1920, 23.08.2024
أسيرة إسرائيلية محررة: لم يضربوني في غزة بل أصبت بانهيار مبنى جراء قصف إسرائيلي
11:25 GMT
ولم يقف بن غفير مكتوف الأيدي، بل وجه، اليوم الجمعة، انتقادا لاذعا إلى وزير الدفاع الإسرائيلي، يوآف غالانت، إثر تصريحاته بأنه عديم المسؤولية ويشكل خطرا على إسرائيل.
وقال بن غفير موجها حديثه لغالانت عبر حسابه الرسمي في منصة "إكس": "وعدتم بإرجاع لبنان إلى العصر الحجري، بينما أنتم تعيدون شمال إسرائيل إلى العصر الحجري"، مضيفا: "بدلاً من مهاجمتي على تويتر (منصة "إكس") هاجم حزب الله في لبنان".
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