https://sarabic.ae/20240823/أسيرة-إسرائيلية-محررة-لم-يضربوني-في-غزة-بل-أصبت-بانهيار-مبنى-جراء-قصف-إسرائيلي-1092025122.html

أسيرة إسرائيلية محررة: لم يضربوني في غزة بل أصبت بانهيار مبنى جراء قصف إسرائيلي

أسيرة إسرائيلية محررة: لم يضربوني في غزة بل أصبت بانهيار مبنى جراء قصف إسرائيلي

سبوتنيك عربي

صرحت الأسيرة الإسرائيلية السابق، نوعا أرغماني، اليوم الجمعة، بأن عناصر "كتائب القسام"، الذراع العسكرية لحركة حماس، لم يضربوها في الأسر بل أصيبت في انهيار حائط... 23.08.2024, سبوتنيك عربي

2024-08-23T11:25+0000

2024-08-23T11:25+0000

2024-08-23T11:25+0000

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وتداول نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي، اليوم الجمعة، صورة زنكوغرافية للحساب الرسمي على "إنستغرام" للأسيرة الإسرائيلية السابقة، نوعا أرجماني، وهي تنفي عدم ضربها من قبل عناصر "القسام" وتأكيدها أن إصابتها جاءت جراء غارة جوية إسرائيلية.وأفادت الأسيرة السابقة بأن الإعلام الإسرائيلي قد أخرج أقوالها عن سياقها فعناصر "القسام" لم يضربوها، مشددة على ذلك، ومؤكدة أنها أصيبت في كل أنحاء جسدها بسبب الغارة الإسرائيلية.وأشارت نوعا أرجماني إلى أنها "ضحية لعملية 7 أكتوبر ولا يمكنني أن أكون ضحية مرة أخرى للإعلام الإسرائيلي"، على حد قولها.وفي سياق متصل، أعلنت كامالا هاريس، المرشحة لخوض الانتخابات الرئاسة الأمريكية عن الحزب الديمقراطي، اليوم الجمعة، عن دعمها الكامل لإسرائيل ووقوفها معها في الدفاع عن نفسها.ونقلت القناة "i24 news" الإسرائيلية، صباح اليوم الجمعة، عن هاريس، أن الوقت قد حان إلى صفقة لوقف إطلاق النار في غزة وإعادة المحتجزين الإسرائيليين لدى حركة حماس في القطاع، مضيفة أنها تعمل مع الرئيس جو بايدن لإنهاء الحرب في غزة وإطلاق سراح الرهائن، مشيرة إلى أنها "لن أتردد في اتخاذ أي إجراءات للدفاع عن قواتنا ومصالحنا ضد إيران والإرهابيين، وما حصل في غزة مدمر ومستوى المعاناة الإنسانية محزن للغاية".ولفتت كامالا هاريس إلى أنها تعمل من أجل إنهاء المعاناة في قطاع غزة وأن يكون للفلسطينيين حق في الكرامة وتقرير المصير، مشيرة إلى أن ما جرى في غزة مدمر ومستوى المعاناة الإنسانية محزن للغاية.يأتي البيان الأمريكي غداة إعلان جماعة "أنصار الله" إصابة السفينتين (سونيون) النفطية و(إس دبليو نورث ويند 1)، إثر استهدافهما بعدد من الزوارق والصواريخ الباليستية والمجنحة والطائرات المسيرة، أثناء إبحارهما في البحر الأحمر وخليج عدن.وجاء تبني "أنصار الله" مهاجمة السفينتين غداة إعلان هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية تضرر سفينة تجارية إثر تعرضها لهجوم بزورق غير مأهول على بعد 57 ميلاً بحرياً جنوب عدن في اليمن، واندلاع حريق على متن سفينة أخرى نتيجة هجوم بمقذوف أصابها على بعد 77 ميلاً بحرياً غرب مدينة الحديدة (غرب اليمن) جنوب البحر الأحمر.

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