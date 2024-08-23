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https://sarabic.ae/20240823/ليبرمان-استمرار-إطلاق-الصواريخ-والمسيرات-على-الشمال-دليل-على-عدم-قدرتنا-على-التعامل-مع-حزب-الله-1092022114.html
ليبرمان: استمرار إطلاق الصواريخ والمسيرات على الشمال دليل على عدم قدرتنا على التعامل مع "حزب الله"
ليبرمان: استمرار إطلاق الصواريخ والمسيرات على الشمال دليل على عدم قدرتنا على التعامل مع "حزب الله"
سبوتنيك عربي
صرح زعيم حزب "يسرائيل بيتنو"، أفيغدور ليبرمان، اليوم الجمعة، بأن استمرار إطلاق الصواريخ والمسيرات على الشمال دليل على عدم قدرة إسرائيل على التعامل مع "حزب... 23.08.2024, سبوتنيك عربي
2024-08-23T09:04+0000
2024-08-23T09:04+0000
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ونشر ليبرمان تغريدة جديدة له في حسابه الرسمي على "إكس"، صباح اليوم الجمعة، أوضح من خلالها أن هناك مجموعة من التحديات في الشمال الإسرائيلي تفوق قدرة الحكومة الحالية لبنيامين نتنياهو، التي لا تستحق الاستمرار.وتحت عنوان "حكومة إسرائيل تفقد الشمال"، كتب ليبرمان تغريدته مضيفا أن استمرار إطلاق "حزب الله" لمئات الصواريخ والطائرات المسيرة على مستوطني الشمال الإسرائيلي هو دليل واضح على عدم قدرة تل أبيب على التعامل مع "حزب الله".‏وأشار إلى أنه رغم نشاط سلاح الجو الإسرائيلي، فإن الوضع في الشمال ما يزال يؤكد ضرورة بقاء مستوطني الشمال بالقرب من المناطق المحمية، مشددا على أن التحديات في الشمال كبيرة وليس لحكومة بنيامين نتنياهو الحق في الوجود.وكان أفيغدور ليبرمان، رئيس حزب "يسرائيل بيتنو" الإسرائيلي، قد صرح في الثالث عشر من الشهر الجاري، بأن بلاده باتت عالقة بين رئيس الوزراء، بنيامين نتنياهو، ووزير دفاعه، يوآف غالانت.وأجرت القناة 13 الإسرائيلية لقاء مع ليبرمان، اعتبر من خلاله أن إسرائيل أصبحت عالقة بين نتنياهو وغالانت، في ظل الحديث عن توقع إقالة وزير الدفاع نفسه من قبل نتنياهو، فيما ينتظر الأخير من غالانت تقديم استقالته، مضيفا أن إسرائيل عليها أن تقدم بديلا سياسيا جديدا خاصة وأن حكومة نتنياهو لم تناقش ميزانية الدولة حتى الآن، مشيرا إلى أن "وزير الأمن الداخلي إيتمار بن غفير، ووزير الدفاع يوآف غالانت، لا يتحدثان مع بعضهما منذ أشهر".ولا تزال العمليات العسكرية الإسرائيلية في قطاع غزة مستمرة، منذ السابع من تشرين الأول/ أكتوبر 2023، حينما أعلنت حركة حماس، التي تسيطر على القطاع، بدء عملية "طوفان الأقصى"، وأطلقت آلاف الصواريخ من غزة على إسرائيل، واقتحمت قواتها بلدات إسرائيلية متاخمة للقطاع، ما تسبب بمقتل نحو 1200 إسرائيلي، علاوة على أسر نحو 250 آخرين.وبدأت يوم الخميس الماضي، جولة مفاوضات جديدة في العاصمة القطرية الدوحة، بوساطة أمريكية قطرية مصرية، لبحث التوصل إلى صفقة تبادل للأسرى في قطاع غزة، في ظل غياب حركة حماس، التي ترفض المشاركة، حيث تؤكد على مطالبها وبأنها قد وافقت على ما تم طرحه سابقا، وبأنها لن تعود للمفاوضات لإعطاء نتنياهو، المزيد من الوقت.
https://sarabic.ae/20240823/تقرير-مقتل-44-إسرائيليا-خلال-المواجهات-مع-حزب-الله-بينهم-24-مدنيا-و19-ضابطا-وجنديا-1092018087.html
https://sarabic.ae/20240823/هاريس-سأقف-دائما-مع-حق-إسرائيل-في-الدفاع-عن-نفسها-1092018584.html
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طوفان الأقصى, حركة حماس, العالم العربي, الأخبار, غزة, وقف إطلاق النار بين قطاع غزة وإسرائيل, التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل, العدوان الإسرائيلي على غزة, قطاع غزة, لبنان, أخبار لبنان, أخبار حزب الله
طوفان الأقصى, حركة حماس, العالم العربي, الأخبار, غزة, وقف إطلاق النار بين قطاع غزة وإسرائيل, التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل, العدوان الإسرائيلي على غزة, قطاع غزة, لبنان, أخبار لبنان, أخبار حزب الله

ليبرمان: استمرار إطلاق الصواريخ والمسيرات على الشمال دليل على عدم قدرتنا على التعامل مع "حزب الله"

09:04 GMT 23.08.2024
© AP Photo / Dan Baliltyرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع الإسرائيلي أقغدور ليبرمان
رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع الإسرائيلي أقغدور ليبرمان - سبوتنيك عربي, 1920, 23.08.2024
© AP Photo / Dan Balilty
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صرح زعيم حزب "يسرائيل بيتنو"، أفيغدور ليبرمان، اليوم الجمعة، بأن استمرار إطلاق الصواريخ والمسيرات على الشمال دليل على عدم قدرة إسرائيل على التعامل مع "حزب الله" اللبناني.
ونشر ليبرمان تغريدة جديدة له في حسابه الرسمي على "إكس"، صباح اليوم الجمعة، أوضح من خلالها أن هناك مجموعة من التحديات في الشمال الإسرائيلي تفوق قدرة الحكومة الحالية لبنيامين نتنياهو، التي لا تستحق الاستمرار.
وتحت عنوان "حكومة إسرائيل تفقد الشمال"، كتب ليبرمان تغريدته مضيفا أن استمرار إطلاق "حزب الله" لمئات الصواريخ والطائرات المسيرة على مستوطني الشمال الإسرائيلي هو دليل واضح على عدم قدرة تل أبيب على التعامل مع "حزب الله".
جولة إعلامية نظمها الجيش الإسرائيلي في 8 فبراير 2024 عند مدخل نفق خارج المجمع وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) في مدينة غزة - سبوتنيك عربي, 1920, 23.08.2024
تقرير: مقتل 44 إسرائيليا خلال المواجهات مع "حزب الله" بينهم 24 مدنيا و19 ضابطا وجنديا
06:25 GMT
‏وأشار إلى أنه رغم نشاط سلاح الجو الإسرائيلي، فإن الوضع في الشمال ما يزال يؤكد ضرورة بقاء مستوطني الشمال بالقرب من المناطق المحمية، مشددا على أن التحديات في الشمال كبيرة وليس لحكومة بنيامين نتنياهو الحق في الوجود.
وكان أفيغدور ليبرمان، رئيس حزب "يسرائيل بيتنو" الإسرائيلي، قد صرح في الثالث عشر من الشهر الجاري، بأن بلاده باتت عالقة بين رئيس الوزراء، بنيامين نتنياهو، ووزير دفاعه، يوآف غالانت.
وأجرت القناة 13 الإسرائيلية لقاء مع ليبرمان، اعتبر من خلاله أن إسرائيل أصبحت عالقة بين نتنياهو وغالانت، في ظل الحديث عن توقع إقالة وزير الدفاع نفسه من قبل نتنياهو، فيما ينتظر الأخير من غالانت تقديم استقالته، مضيفا أن إسرائيل عليها أن تقدم بديلا سياسيا جديدا خاصة وأن حكومة نتنياهو لم تناقش ميزانية الدولة حتى الآن، مشيرا إلى أن "وزير الأمن الداخلي إيتمار بن غفير، ووزير الدفاع يوآف غالانت، لا يتحدثان مع بعضهما منذ أشهر".
نائبة الرئيس الأمريكي، كامالا هاريس، ورئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، يلتقيان في واشنطن، 25 يوليو/ تموز 2024 - سبوتنيك عربي, 1920, 23.08.2024
هاريس: سأقف دائما مع حق إسرائيل في الدفاع عن نفسها
06:35 GMT
ولا تزال العمليات العسكرية الإسرائيلية في قطاع غزة مستمرة، منذ السابع من تشرين الأول/ أكتوبر 2023، حينما أعلنت حركة حماس، التي تسيطر على القطاع، بدء عملية "طوفان الأقصى"، وأطلقت آلاف الصواريخ من غزة على إسرائيل، واقتحمت قواتها بلدات إسرائيلية متاخمة للقطاع، ما تسبب بمقتل نحو 1200 إسرائيلي، علاوة على أسر نحو 250 آخرين.
وبدأت يوم الخميس الماضي، جولة مفاوضات جديدة في العاصمة القطرية الدوحة، بوساطة أمريكية قطرية مصرية، لبحث التوصل إلى صفقة تبادل للأسرى في قطاع غزة، في ظل غياب حركة حماس، التي ترفض المشاركة، حيث تؤكد على مطالبها وبأنها قد وافقت على ما تم طرحه سابقا، وبأنها لن تعود للمفاوضات لإعطاء نتنياهو، المزيد من الوقت.
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