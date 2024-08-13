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https://sarabic.ae/20240813/تقرير-يحذر-من-حرب-أهلية-داخل-إسرائيل-1091680322.html
تقرير يحذر من "حرب أهلية" داخل إسرائيل
تقرير يحذر من "حرب أهلية" داخل إسرائيل
سبوتنيك عربي
توقع تقرير نشرته وسائل إعلام أمريكية أن إسرائيل ستواجه مستقبلا قاتما بعد حرب غزة، حيث ستصبح أكثر استبدادا وستكون منبوذة دوليا. 13.08.2024, سبوتنيك عربي
2024-08-13T11:52+0000
2024-08-13T11:52+0000
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بنيامين نتنياهو
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وقد يؤدي الوضع إلى تزايد الانقسامات الداخلية وربما حدوث حرب أهلية داخل إسرائيل، بحسب التقرير، الذي أشار إلى أن رؤية تأسيس إسرائيل في 1948، التي كانت تضمن المساواة الاجتماعية والسياسية لجميع سكانها، وهو الأمر الذي لم يتحقق. وتابع: "الفلسطينيون في إسرائيل عاشوا تحت الأحكام العرفية لسنوات، ولم تتمكن إسرائيل من حل التناقض بين مبدأ إعلان الدولة وحاجتها لأن تكون دولة يهودية". وتجلت هذه التناقذات خلال العقود الماضية بشكل متكرر، مما أدى إلى اضطرابات سياسية غير منتهية، لكن بعد الحرب في غزة والأزمة القضائية السابقة، أصبحت إسرائيل على حافة الانهيار. التقرير أشار أيضا إلى أن إسرائيل تتجه نحو مزيد من القمع والعنف، وإذا استمرت على هذا المسار، فإن مبادئها الإنسانية ستختفي تدريجيا.التقرير يتوقع أن تشهد إسرائيل زيادة في الاستبداد ليس فقط تجاه الفلسطينيين بل أيضاً تجاه مواطنيها، وقد تفقد العديد من أصدقائها وتصبح منبوذة دوليا بصورة تفاقم الاضطرابات الداخلية وتعرضها لخطر الانقسام. وأوضح التقرير أن هجمات الـ7 من أكتوبر/ تشرين الأول 2023 جاءت في وقت كانت فيه إسرائيل تواجه بالفعل حالة من عدم الاستقرار الداخلي، حيث سمح النظام الانتخابي الإسرائيلي الذي يعتمد على التمثيل النسبي، سمح بدخول الأحزاب المتطرفة إلى الكنيست.ولفت التقرير إلى أن رئيس الوزراء الحالي بنيامين نتنياهو قاد غالبية الحكومات الـ11 التي تم تشكيلها منذ 1996، لكن واجه تحديات كبيرة فيما يتعلق بتشكيل حكومة مستقرة.في عام 2023، حاول نتنياهو وحلفاؤه من اليمين المتطرف، المضي قدما في إصلاح قضائي يحد من إشراف المحكمة العليا على الحكومة، مما أثار احتجاجات ضخمة وكشف عن انقسامات عميقة في المجتمع الإسرائيلي بين من يريد الحفاظ على الديمقراطية ومن يرغب في حكومة غير مقيدة، وهو ما أثار تساؤلات حول مدى التزام إسرائيل بمنع العنف ضد الفلسطينيين.وأوضح أن حرب غزة، كشفت عدم قدرة إسرائيل على تحقيق الرؤية التي تأسست عليها، ومواصلة تحول الدولة نحو اليمين المتطرف، الذي يقوض طابعها الليبرالي ويقود إلى ظهور دولة دينية قومية تعتمد على شخصيات قومية متشددة مثل بتسلئيل سموتريتش وإيتمار بن غفير.وبحسب التقرير، فإن اعتماد إسرائيل بصورة كبيرة على الولايات المتحدة الأمريكية يجعلها مرهونة بالتغيرات السياسية في واشنطن، كما أن التحديات القانونية والدبلوماسية التي تواجهها قد تجعلها معزولة دوليا، وهي ضغوط تساهم في زيادة الصراعات الداخلية التي يمكن أن تصل إلى حرب أهلية.
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أخبار العالم الآن, العالم, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, غزة, العدوان الإسرائيلي على غزة, أخبار فلسطين اليوم, بنيامين نتنياهو
أخبار العالم الآن, العالم, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, غزة, العدوان الإسرائيلي على غزة, أخبار فلسطين اليوم, بنيامين نتنياهو

تقرير يحذر من "حرب أهلية" داخل إسرائيل

11:52 GMT 13.08.2024
© AP Photo / Evan Vucciرئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو
رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو - سبوتنيك عربي, 1920, 13.08.2024
© AP Photo / Evan Vucci
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توقع تقرير نشرته وسائل إعلام أمريكية أن إسرائيل ستواجه مستقبلا قاتما بعد حرب غزة، حيث ستصبح أكثر استبدادا وستكون منبوذة دوليا.
وقد يؤدي الوضع إلى تزايد الانقسامات الداخلية وربما حدوث حرب أهلية داخل إسرائيل، بحسب التقرير، الذي أشار إلى أن رؤية تأسيس إسرائيل في 1948، التي كانت تضمن المساواة الاجتماعية والسياسية لجميع سكانها، وهو الأمر الذي لم يتحقق.
وتابع: "الفلسطينيون في إسرائيل عاشوا تحت الأحكام العرفية لسنوات، ولم تتمكن إسرائيل من حل التناقض بين مبدأ إعلان الدولة وحاجتها لأن تكون دولة يهودية".
رئيس حزب معسكر الدولة الإسرائيلي بيني غانتس - سبوتنيك عربي, 1920, 13.08.2024
غانتس يحذر من حرب أهلية بسبب سياسات نتنياهو
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وتجلت هذه التناقذات خلال العقود الماضية بشكل متكرر، مما أدى إلى اضطرابات سياسية غير منتهية، لكن بعد الحرب في غزة والأزمة القضائية السابقة، أصبحت إسرائيل على حافة الانهيار.
التقرير أشار أيضا إلى أن إسرائيل تتجه نحو مزيد من القمع والعنف، وإذا استمرت على هذا المسار، فإن مبادئها الإنسانية ستختفي تدريجيا.
التقرير يتوقع أن تشهد إسرائيل زيادة في الاستبداد ليس فقط تجاه الفلسطينيين بل أيضاً تجاه مواطنيها، وقد تفقد العديد من أصدقائها وتصبح منبوذة دوليا بصورة تفاقم الاضطرابات الداخلية وتعرضها لخطر الانقسام.
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وأوضح التقرير أن هجمات الـ7 من أكتوبر/ تشرين الأول 2023 جاءت في وقت كانت فيه إسرائيل تواجه بالفعل حالة من عدم الاستقرار الداخلي، حيث سمح النظام الانتخابي الإسرائيلي الذي يعتمد على التمثيل النسبي، سمح بدخول الأحزاب المتطرفة إلى الكنيست.
ولفت التقرير إلى أن رئيس الوزراء الحالي بنيامين نتنياهو قاد غالبية الحكومات الـ11 التي تم تشكيلها منذ 1996، لكن واجه تحديات كبيرة فيما يتعلق بتشكيل حكومة مستقرة.
في عام 2023، حاول نتنياهو وحلفاؤه من اليمين المتطرف، المضي قدما في إصلاح قضائي يحد من إشراف المحكمة العليا على الحكومة، مما أثار احتجاجات ضخمة وكشف عن انقسامات عميقة في المجتمع الإسرائيلي بين من يريد الحفاظ على الديمقراطية ومن يرغب في حكومة غير مقيدة، وهو ما أثار تساؤلات حول مدى التزام إسرائيل بمنع العنف ضد الفلسطينيين.
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وأوضح أن حرب غزة، كشفت عدم قدرة إسرائيل على تحقيق الرؤية التي تأسست عليها، ومواصلة تحول الدولة نحو اليمين المتطرف، الذي يقوض طابعها الليبرالي ويقود إلى ظهور دولة دينية قومية تعتمد على شخصيات قومية متشددة مثل بتسلئيل سموتريتش وإيتمار بن غفير.
وبحسب التقرير، فإن اعتماد إسرائيل بصورة كبيرة على الولايات المتحدة الأمريكية يجعلها مرهونة بالتغيرات السياسية في واشنطن، كما أن التحديات القانونية والدبلوماسية التي تواجهها قد تجعلها معزولة دوليا، وهي ضغوط تساهم في زيادة الصراعات الداخلية التي يمكن أن تصل إلى حرب أهلية.
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