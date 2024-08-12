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https://sarabic.ae/20240812/تبادل-الاتهامات-بين-نتنياهو-وغالانت-بشأن-صفقة-تبادل-الأسرى-مع-حركة-حماس-1091654126.html
تبادل الاتهامات بين نتنياهو وغالانت بشأن صفقة تبادل الأسرى مع حركة حماس
تبادل الاتهامات بين نتنياهو وغالانت بشأن صفقة تبادل الأسرى مع حركة حماس
سبوتنيك عربي
أوصى وزير الدفاع الإسرائيلي، يوآف غالانت، اليوم الاثنين، بعدم شن ضربة استباقية على لبنان، مؤكدًا أن هذا العملية عبارة عن "مغامرة". 12.08.2024, سبوتنيك عربي
2024-08-12T13:45+0000
2024-08-12T13:45+0000
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قطاع غزة
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وقال غالانت، أمام لجنة الشؤون الخارجية والدفاع في الكنيست، إن "إسرائيل ستتصدى لأي هجوم وسترد عليه في أي مكان لحماية إسرائيل"، مشيرًا إلى أنه "تم تعزيز الدفاعات في الأيام الأخيرة، عقب تهديدات إيران و"حزب الله" بشن هجوم على إسرائيل".وكشف أنه كان يريد، في 11 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، مهاجمة لبنان، لكن الكابينت لم يصدّق على الطلب، مؤكدًا أن الحديث عن "انتصار مطلق محض هراء"، حسب صحيفة "معاريف" الإسرائيلية.وأضاف وزير الدفاع الإسرائيلي أن "إسرائيل هي سبب تأخير إبرام الصفقة"، لافتًا إلى أن "واجب الحكومة هو تهيئة الظروف لإعادة المختطفين من خلال ضغط عسكري وصفقة حتى لو كانت على أكثر من مرحلة".من جهته، رد مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، على غالانت، متهما إياه بأنه "يتبنى الرواية المناهضة لإسرائيل وبالإضرار بفرص التوصل إلى اتفاق لإطلاق سراح المختطفين".وأضاف مكتب نتنياهو، في بيان له، أنه "كان ينبغي على وزير الدفاع أن يهاجم السنوار، الذي يرفض إرسال وفد للمفاوضات وأصبح العائق الوحيد أمام إتمام صفقة"، مؤكدًا أنه "ليس أمام إسرائيل سوى القضاء على قدرات حماس العسكرية والإدارية وإطلاق سراح الرهائن".وردت حركة حماس، مساء أمس الأحد، على البيان الثلاثي المصري القطري الأمريكي، بشأن مفاوضات وقف إطلاق النار في قطاع غزة.وطالبت الحركة، في البيان، الوسطاء بـ"تقديم خطة لتنفيذ ما تم التوافق عليه، في 2 يوليو/ تموز الماضي، وفق رؤية الرئيس الأمريكي جو بايدن، وقرار مجلس الأمن وإلزام الاحتلال الإسرائيلي بذلك بدلا من الانخراط في مفاوضات جديدة أو مقترحات جديدة توفر الغطاء لعدوان الاحتلال، وتمنحه مزيداً من الوقت لإدامة حرب الإبادة الجماعية بحق شعبنا".وأكد البيان أنه "منذ بداية العدوان الإسرائيلي حرصت حركة حماس على إنجاح جهود الأشقاء الوسطاء في مصر وقطر، للوصول إلى اتفاق وقف إطلاق النار وإنهاء حرب الإبادة الجماعية على الشعب الفلسطيني،"، مشيرة إلى أنها "خاضت جولات مفاوضات عديدة، وقدمت كل ما يلزم من مرونة وإيجابية من أجل تحقيق أهداف ومصالح الشعب الفلسطيني".ودعا قادة الولايات المتحدة ومصر وقطر، الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي، لاستئناف المناقشات العاجلة يوم الأربعاء أو الخميس المقبل، لسد جميع الثغرات في الاتفاق، الذي وضعه الرئيس الأمريكي جو بايدن، بشأن التهدئة في غزة، ولبدء تنفيذه دون أي تأجيلات جديدة، معربين عن الاستعداد لوضع مقترح نهائي للتغلب على الثغرات في الاتفاق.يذكر أن مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، كان قد أعلن عزمه إرسال وفد إلى الاجتماع، الذي دعا إليه زعماء قطر ومصر والولايات المتحدة، بالدوحة أو القاهرة، في 15 أغسطس/ آب الجاري، لاستكمال مفاوضات وقف إطلاق النار في غزة.
https://sarabic.ae/20240812/قيادي-في-حماس-لـ-سبوتنيك-لم-نحسم-موقفنا-من-المشاركة-في-المفاوضات-ومتمسكون-بمبادرة-بايدن--1091639306.html
https://sarabic.ae/20240810/محلل-فلسطيني-لـسبوتنيك-مطالب-استئناف-مفاوضات-تبادل-الأسرى-تصطدم-بالمجازر-التي-يرتكبها-نتنياهو-1091608281.html
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غزة, العدوان الإسرائيلي على غزة, قطاع غزة, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, حركة حماس, بنيامين نتنياهو, أخبار العالم الآن, العالم
غزة, العدوان الإسرائيلي على غزة, قطاع غزة, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, حركة حماس, بنيامين نتنياهو, أخبار العالم الآن, العالم

تبادل الاتهامات بين نتنياهو وغالانت بشأن صفقة تبادل الأسرى مع حركة حماس

13:45 GMT 12.08.2024
© Sputnik . Ajwad Jradatمخيم النصيرات للاجئين الفلسطينيين وسط قطاع غزة بعد عملية استعادة الأسرى
مخيم النصيرات للاجئين الفلسطينيين وسط قطاع غزة بعد عملية استعادة الأسرى - سبوتنيك عربي, 1920, 12.08.2024
© Sputnik . Ajwad Jradat
تابعنا عبر
أوصى وزير الدفاع الإسرائيلي، يوآف غالانت، اليوم الاثنين، بعدم شن ضربة استباقية على لبنان، مؤكدًا أن هذا العملية عبارة عن "مغامرة".
وقال غالانت، أمام لجنة الشؤون الخارجية والدفاع في الكنيست، إن "إسرائيل ستتصدى لأي هجوم وسترد عليه في أي مكان لحماية إسرائيل"، مشيرًا إلى أنه "تم تعزيز الدفاعات في الأيام الأخيرة، عقب تهديدات إيران و"حزب الله" بشن هجوم على إسرائيل".
وكشف أنه كان يريد، في 11 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، مهاجمة لبنان، لكن الكابينت لم يصدّق على الطلب، مؤكدًا أن الحديث عن "انتصار مطلق محض هراء"، حسب صحيفة "معاريف" الإسرائيلية.
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08:56 GMT
وأضاف وزير الدفاع الإسرائيلي أن "إسرائيل هي سبب تأخير إبرام الصفقة"، لافتًا إلى أن "واجب الحكومة هو تهيئة الظروف لإعادة المختطفين من خلال ضغط عسكري وصفقة حتى لو كانت على أكثر من مرحلة".
من جهته، رد مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، على غالانت، متهما إياه بأنه "يتبنى الرواية المناهضة لإسرائيل وبالإضرار بفرص التوصل إلى اتفاق لإطلاق سراح المختطفين".
وأضاف مكتب نتنياهو، في بيان له، أنه "كان ينبغي على وزير الدفاع أن يهاجم السنوار، الذي يرفض إرسال وفد للمفاوضات وأصبح العائق الوحيد أمام إتمام صفقة"، مؤكدًا أنه "ليس أمام إسرائيل سوى القضاء على قدرات حماس العسكرية والإدارية وإطلاق سراح الرهائن".
وردت حركة حماس، مساء أمس الأحد، على البيان الثلاثي المصري القطري الأمريكي، بشأن مفاوضات وقف إطلاق النار في قطاع غزة.
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10 أغسطس, 20:26 GMT
وطالبت الحركة، في البيان، الوسطاء بـ"تقديم خطة لتنفيذ ما تم التوافق عليه، في 2 يوليو/ تموز الماضي، وفق رؤية الرئيس الأمريكي جو بايدن، وقرار مجلس الأمن وإلزام الاحتلال الإسرائيلي بذلك بدلا من الانخراط في مفاوضات جديدة أو مقترحات جديدة توفر الغطاء لعدوان الاحتلال، وتمنحه مزيداً من الوقت لإدامة حرب الإبادة الجماعية بحق شعبنا".
وأكد البيان أنه "منذ بداية العدوان الإسرائيلي حرصت حركة حماس على إنجاح جهود الأشقاء الوسطاء في مصر وقطر، للوصول إلى اتفاق وقف إطلاق النار وإنهاء حرب الإبادة الجماعية على الشعب الفلسطيني،"، مشيرة إلى أنها "خاضت جولات مفاوضات عديدة، وقدمت كل ما يلزم من مرونة وإيجابية من أجل تحقيق أهداف ومصالح الشعب الفلسطيني".
ودعا قادة الولايات المتحدة ومصر وقطر، الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي، لاستئناف المناقشات العاجلة يوم الأربعاء أو الخميس المقبل، لسد جميع الثغرات في الاتفاق، الذي وضعه الرئيس الأمريكي جو بايدن، بشأن التهدئة في غزة، ولبدء تنفيذه دون أي تأجيلات جديدة، معربين عن الاستعداد لوضع مقترح نهائي للتغلب على الثغرات في الاتفاق.
يذكر أن مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، كان قد أعلن عزمه إرسال وفد إلى الاجتماع، الذي دعا إليه زعماء قطر ومصر والولايات المتحدة، بالدوحة أو القاهرة، في 15 أغسطس/ آب الجاري، لاستكمال مفاوضات وقف إطلاق النار في غزة.
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علم إسرائيل - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة لـ"طوفان الأقصى".. تبادل الاتهامات بين نتنياهو وغالانت بشأن صفقة الأسرى مع "حماس"13:30 GMTБоевая работа САУ Гиацинт-С ЦВО на Авдеевском направлении - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة.. آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة06:42 GMT
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