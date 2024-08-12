قيادي في "حماس" لـ "سبوتنيك": لم نحسم موقفنا من المشاركة في المفاوضات ومتمسكون بمبادرة بايدن

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
123 د
عرب بوينت بودكاست
العنف ضد المرأة منهج أم عرف اجتماعي
08:18 GMT
16 د
المقهى الثقافي
الحوار مع الأديبة السورية الدكتورة ثريا الفرا
08:35 GMT
25 د
ملفات ساخنة
هل تسهم التحركات الإقليمية للتوصل إلى اتفاق في تفادي الرد الإيراني
09:31 GMT
29 د
كواليس السينما
السينما والرياضة تحدي وشغف
10:03 GMT
25 د
مساحة حرة
هل تنتصر البيئة على مصالح الاقتصاد؟
10:29 GMT
31 د
عرب بوينت بودكاست
شارع المتنبي منارة تأريخية تحاكي العالم وقصة بواقع متجدد
11:03 GMT
35 د
مرايا العلوم
بقايا أحد النجوم الأولى وحماية الأرض من الفضاء والنيوترينوز وبنية الكون
11:40 GMT
20 د
عرب بوينت بودكاست
هل نجحت القوانين في إدماج ذوي الاحتياجات الخاصة في المجتمع؟
12:03 GMT
21 د
صدى الحياة
الذكرى الرابعة لأكبر انفجار غير نووي في العالم.. في مرفأ بيروت
12:24 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
الأطفال والطبيعة والعالم الافتراضي في العمل وفهم الموصلات الفائقة
12:54 GMT
6 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
الإنسان والثقافة
بوشكين، شمس لا تغيب عن الثقافة العالمية
16:03 GMT
30 د
شؤون عسكرية
خبير: العشائر العربية تهب لطرد قوات قسد والاحتلال الأمريكي مع تداعي المشروع الغربي في المنطقة
16:33 GMT
30 د
عالم سبوتنيك
"مجزرة التابعين" تثير غضباً عالمياً ضد إسرائيل.. والجزائر تدعو إلى عقد جلسة طارئة لمجلس الأمن
17:03 GMT
59 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - اعادة
18:03 GMT
107 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
عمليات التجميل والهوس الاجتماعي
08:18 GMT
24 د
المقهى الثقافي
حوار مع الكاتب العراقي حامد حنجر
08:42 GMT
17 د
مساحة حرة
التسوية بالعملات الوطنية.. أولويات دول بريكس في 2024
09:31 GMT
29 د
الإنسان والثقافة
بوشكين، شمس لا تغيب عن الثقافة العالمية
10:30 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
مخاطر إدمان الأطفال الانترنت والأجهزة الإلكترونية
11:03 GMT
18 د
مرايا العلوم
بقايا أحد النجوم الأولى وحماية الأرض من الفضاء والنيوترينوز وبنية الكون
11:22 GMT
20 د
مساحة حرة
التنمر الالكتروني .. ظاهرة تهدد حياة الفتيات في العالم العربي؟
11:42 GMT
18 د
كواليس السينما
النقد الفني وتحليل المضمون السينمائي
12:03 GMT
28 د
عرب بوينت بودكاست
أي الأباء أنت؟ متسلط وذو قرار لا يتغير، أو تنتهج الدلال في كل شيء؟
12:31 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
18:03 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
20:03 GMT
30 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20240812/قيادي-في-حماس-لـ-سبوتنيك-لم-نحسم-موقفنا-من-المشاركة-في-المفاوضات-ومتمسكون-بمبادرة-بايدن--1091639306.html
قيادي في "حماس" لـ "سبوتنيك": لم نحسم موقفنا من المشاركة في المفاوضات ومتمسكون بمبادرة بايدن
قيادي في "حماس" لـ "سبوتنيك": لم نحسم موقفنا من المشاركة في المفاوضات ومتمسكون بمبادرة بايدن
سبوتنيك عربي
أكّد عضو القيادة السياسية في "حماس" في لبنان، أيمن شناعة، أنه "حتى الساعة فإن الحركة لم تحسم موقفها فيما يتعلّق بالحضور أو الغياب عن المفاوضات يوم الخميس... 12.08.2024, سبوتنيك عربي
2024-08-12T08:56+0000
2024-08-12T08:56+0000
حصري
العالم
العالم العربي
أخبار العالم الآن
حركة حماس
جو بايدن
غزة
العدوان الإسرائيلي على غزة
إسرائيل
أخبار إسرائيل اليوم
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/07/16/1091018516_0:0:3520:1980_1920x0_80_0_0_298e192c13626e2a269fc72a81a018dc.jpg
وأشار في حديث لـ إذاعة "سبوتنيك" إلى أنّ "حركة "حماس" تتمسك بمبادرة الرئيس الأمريكي جو بايدن التي قدمها في 2 يوليو/ تموز، وتعتبر هذا الاتفاق جيدا ومناسبا، وتم التوافق عليه مع الجانبين المصري والقطري، إلا أنّ رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو هو من رفض هذا الاتفاق".وأضاف شناعة أنّ "نتنياهو وفريقه الفاشي يحاول إفشال أيّ مفاوضات، إذ انّه يريد إجراء صفقة تبادل وأن يكون وقف إطلاق النار مؤقت، مما يسمح له باستئناف عملياته العسكرية في قطاع غزة في أي وقت يريده، وهو ما نرفضه رفضا قاطعا"، موضحاً أنّ "الحركة لن تتراجع عن ثوابتها المتعلقة بوقف إطلاق النار وخروج الجيش الاسرائيلي من قطاع غزة ودخول المساعدات الإنسانية والطبية وإيواء شعبنا بشكل لائق، وهذه الثوابت تشكل النقاط الأساسية التي نبني عليها اليوم وسنبني عليها في أيّ مبادرة ستقدم لنا في المستقبل".وشدد القيادي في "حماس" على أنّ "الحركة أبدت مرونة كبيرة في المفاوضات ولن تقدّم أكثر من ذلك في ظل استمرار الجيش الإسرائيلي بهذه المجازر وسياسة الاغتيالات التي يعتمدها والتي كان آخرها اغتيال رئيس المكتب السياسي للحركة اسماعيل هنية في طهران". أما عن زيارة الرئيس محمود عباس إلى روسيا فقال شناعة إن "روسيا قامت بمبادرة وجمعت الفصائل الفلسطينية للوصول إلى تفاهم داخلي ولعبت دورا إيجابيا في لملمة الداخل الفلسطيني في ظل العدوان الاسرائيلي على شعبنا، وعليه نأمل أن تذهب التفاهمات التي تم الاتفاق عليها في بكين إلى التطبيق العملي، كما نأمل من الرئيس عباس أن يتعاون معنا لنصل الى اتفاق وطنني لأن اليوم التالي للحرب سيكون يوما فلسطينيا بامتياز".وفي وقت سابق، قال مسؤول الإعلام في حركة حماس، وليد الكيلاني، إن إدانات المجتمع الدولي لا ترقى لمستوى الجريمة التي ترتكبها إسرائيل في قطاع غزة، مشيرا إلى أن هذه المجازر باتت بشكل يومي على مرأى ومسمع العالم أجمع.وأوضح الكيلاني، في حديثه مع "راديو سبوتنيك"، أن "تكرار إسرائيل لهذه المجازر يأتي في ظل الحديث عن مفاوضات وقرب التوصل إلى اتفاق، لأن إسرائيل لا تريد التوصل إلى أي اتفاقية". وأضاف أن "إسرائيل تتذرع بوجود عسكريين من المقاومة في المدارس التي تستهدفها، وهو ما ثبت عكسه تمام بأن هذه الأماكن مدنية ولا يوجد بها مقاومين، وهو قرار اتخذته المقاومة من البداية بألا يكون هناك أي مسلح بين المدنيين، لكن إسرائيل تعودت على الكذب منذ البداية سواء في مستشفى الشفاء وغيرها من المواقع".يذكر أن مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، كان قد أعلن عزمه إرسال وفد إلى الاجتماع، الذي دعا إليه زعماء قطر ومصر والولايات المتحدة، بالدوحة أو القاهرة، في 15 أغسطس/ آب الجاري، لاستكمال مفاوضات وقف إطلاق النار في غزة.
https://sarabic.ae/20240812/رئيس-الأورومتوسطي-يتحدث-عن-منظمات-دولية-تقدم-غطاء-لإبادة-غزة-1091635617.html
https://sarabic.ae/20240811/العاهل-الأردني-المنطقة-ستبقى-عرضة-لتوسع-دائرة-الصراع-طالما-استمرت-حرب-غزة-1091620351.html
غزة
إسرائيل
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2024
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/07/16/1091018516_440:0:3080:1980_1920x0_80_0_0_e0385b5697874f93810fb6803cc327b6.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
حصري, العالم, العالم العربي, أخبار العالم الآن, حركة حماس, جو بايدن, غزة, العدوان الإسرائيلي على غزة, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم
حصري, العالم, العالم العربي, أخبار العالم الآن, حركة حماس, جو بايدن, غزة, العدوان الإسرائيلي على غزة, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم

قيادي في "حماس" لـ "سبوتنيك": لم نحسم موقفنا من المشاركة في المفاوضات ومتمسكون بمبادرة بايدن

08:56 GMT 12.08.2024
© Sputnik . Ajwad Jradatالحطب في زمن الحرب ... بديل شحيح محفوف بالمخاطر للفلسطينيين في شمال غزة
الحطب في زمن الحرب ... بديل شحيح محفوف بالمخاطر للفلسطينيين في شمال غزة - سبوتنيك عربي, 1920, 12.08.2024
© Sputnik . Ajwad Jradat
تابعنا عبر
حصري
أكّد عضو القيادة السياسية في "حماس" في لبنان، أيمن شناعة، أنه "حتى الساعة فإن الحركة لم تحسم موقفها فيما يتعلّق بالحضور أو الغياب عن المفاوضات يوم الخميس المقبل".
وأشار في حديث لـ إذاعة "سبوتنيك" إلى أنّ "حركة "حماس" تتمسك بمبادرة الرئيس الأمريكي جو بايدن التي قدمها في 2 يوليو/ تموز، وتعتبر هذا الاتفاق جيدا ومناسبا، وتم التوافق عليه مع الجانبين المصري والقطري، إلا أنّ رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو هو من رفض هذا الاتفاق".
وأضاف شناعة أنّ "نتنياهو وفريقه الفاشي يحاول إفشال أيّ مفاوضات، إذ انّه يريد إجراء صفقة تبادل وأن يكون وقف إطلاق النار مؤقت، مما يسمح له باستئناف عملياته العسكرية في قطاع غزة في أي وقت يريده، وهو ما نرفضه رفضا قاطعا"، موضحاً أنّ "الحركة لن تتراجع عن ثوابتها المتعلقة بوقف إطلاق النار وخروج الجيش الاسرائيلي من قطاع غزة ودخول المساعدات الإنسانية والطبية وإيواء شعبنا بشكل لائق، وهذه الثوابت تشكل النقاط الأساسية التي نبني عليها اليوم وسنبني عليها في أيّ مبادرة ستقدم لنا في المستقبل".
الأمراض والأوبئة تجتاح القطاع وتفتك بأطفال غزة - سبوتنيك عربي, 1920, 12.08.2024
رئيس "الأورومتوسطي" يتحدث عن منظمات دولية تقدم غطاء لإبادة غزة
07:10 GMT
وشدد القيادي في "حماس" على أنّ "الحركة أبدت مرونة كبيرة في المفاوضات ولن تقدّم أكثر من ذلك في ظل استمرار الجيش الإسرائيلي بهذه المجازر وسياسة الاغتيالات التي يعتمدها والتي كان آخرها اغتيال رئيس المكتب السياسي للحركة اسماعيل هنية في طهران".
أما عن زيارة الرئيس محمود عباس إلى روسيا فقال شناعة إن "روسيا قامت بمبادرة وجمعت الفصائل الفلسطينية للوصول إلى تفاهم داخلي ولعبت دورا إيجابيا في لملمة الداخل الفلسطيني في ظل العدوان الاسرائيلي على شعبنا، وعليه نأمل أن تذهب التفاهمات التي تم الاتفاق عليها في بكين إلى التطبيق العملي، كما نأمل من الرئيس عباس أن يتعاون معنا لنصل الى اتفاق وطنني لأن اليوم التالي للحرب سيكون يوما فلسطينيا بامتياز".
وفي وقت سابق، قال مسؤول الإعلام في حركة حماس، وليد الكيلاني، إن إدانات المجتمع الدولي لا ترقى لمستوى الجريمة التي ترتكبها إسرائيل في قطاع غزة، مشيرا إلى أن هذه المجازر باتت بشكل يومي على مرأى ومسمع العالم أجمع.
العاهل الأردني، الملك عبد الله الثاني - سبوتنيك عربي, 1920, 11.08.2024
العاهل الأردني: المنطقة ستبقى عرضة لتوسع دائرة الصراع طالما استمرت حرب غزة
أمس, 13:51 GMT
وأوضح الكيلاني، في حديثه مع "راديو سبوتنيك"، أن "تكرار إسرائيل لهذه المجازر يأتي في ظل الحديث عن مفاوضات وقرب التوصل إلى اتفاق، لأن إسرائيل لا تريد التوصل إلى أي اتفاقية".
وأضاف أن "إسرائيل تتذرع بوجود عسكريين من المقاومة في المدارس التي تستهدفها، وهو ما ثبت عكسه تمام بأن هذه الأماكن مدنية ولا يوجد بها مقاومين، وهو قرار اتخذته المقاومة من البداية بألا يكون هناك أي مسلح بين المدنيين، لكن إسرائيل تعودت على الكذب منذ البداية سواء في مستشفى الشفاء وغيرها من المواقع".
يذكر أن مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، كان قد أعلن عزمه إرسال وفد إلى الاجتماع، الذي دعا إليه زعماء قطر ومصر والولايات المتحدة، بالدوحة أو القاهرة، في 15 أغسطس/ آب الجاري، لاستكمال مفاوضات وقف إطلاق النار في غزة.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2024 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Силы безопасности и сотрудники службы экстренной помощи размещаются на месте, пораженном ракетами, выпущенными с юга Ливана, в северном израильском городе Кирьят-Шмона - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة لـ"طوفان الأقصى".. بن غفير يهدد نتنياهو بالانسحاب من الحكومة حال وقف إطلاق النار في غزة06:54 GMTБоевая работа САУ Гиацинт-С ЦВО на Авдеевском направлении - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة.. آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة06:42 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала