صحيفة: مصر تجدد رفضها لعرض إسرائيلي جديد بتهجير آلاف الفلسطينيين

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
123 د
عرب بوينت بودكاست
العنف ضد المرأة منهج أم عرف اجتماعي
08:18 GMT
16 د
المقهى الثقافي
الحوار مع الأديبة السورية الدكتورة ثريا الفرا
08:35 GMT
25 د
ملفات ساخنة
هل تسهم التحركات الإقليمية للتوصل إلى اتفاق في تفادي الرد الإيراني
09:31 GMT
29 د
كواليس السينما
السينما والرياضة تحدي وشغف
10:03 GMT
25 د
مساحة حرة
هل تنتصر البيئة على مصالح الاقتصاد؟
10:29 GMT
31 د
عرب بوينت بودكاست
شارع المتنبي منارة تأريخية تحاكي العالم وقصة بواقع متجدد
11:03 GMT
35 د
مرايا العلوم
بقايا أحد النجوم الأولى وحماية الأرض من الفضاء والنيوترينوز وبنية الكون
11:40 GMT
20 د
عرب بوينت بودكاست
هل نجحت القوانين في إدماج ذوي الاحتياجات الخاصة في المجتمع؟
12:03 GMT
21 د
صدى الحياة
الذكرى الرابعة لأكبر انفجار غير نووي في العالم.. في مرفأ بيروت
12:24 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
الأطفال والطبيعة والعالم الافتراضي في العمل وفهم الموصلات الفائقة
12:54 GMT
6 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
الإنسان والثقافة
بوشكين، شمس لا تغيب عن الثقافة العالمية
16:03 GMT
30 د
شؤون عسكرية
خبير: العشائر العربية تهب لطرد قوات قسد والاحتلال الأمريكي مع تداعي المشروع الغربي في المنطقة
16:33 GMT
30 د
عالم سبوتنيك
"مجزرة التابعين" تثير غضباً عالمياً ضد إسرائيل.. والجزائر تدعو إلى عقد جلسة طارئة لمجلس الأمن
17:03 GMT
59 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - اعادة
18:03 GMT
107 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
عمليات التجميل والهوس الاجتماعي
08:18 GMT
24 د
المقهى الثقافي
حوار مع الكاتب العراقي حامد حنجر
08:42 GMT
17 د
مساحة حرة
التسوية بالعملات الوطنية.. أولويات دول بريكس في 2024
09:31 GMT
29 د
الإنسان والثقافة
بوشكين، شمس لا تغيب عن الثقافة العالمية
10:30 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
مخاطر إدمان الأطفال الانترنت والأجهزة الإلكترونية
11:03 GMT
18 د
مرايا العلوم
بقايا أحد النجوم الأولى وحماية الأرض من الفضاء والنيوترينوز وبنية الكون
11:22 GMT
20 د
مساحة حرة
التنمر الالكتروني .. ظاهرة تهدد حياة الفتيات في العالم العربي؟
11:42 GMT
18 د
كواليس السينما
النقد الفني وتحليل المضمون السينمائي
12:03 GMT
28 د
عرب بوينت بودكاست
أي الأباء أنت؟ متسلط وذو قرار لا يتغير، أو تنتهج الدلال في كل شيء؟
12:31 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
18:03 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
20:03 GMT
30 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20240812/صحيفة-مصر-تجدد-رفضها-لعرض-إسرائيلي-جديد-بتهجير-آلاف-الفلسطينيين--1091638772.html
صحيفة: مصر تجدد رفضها لعرض إسرائيلي جديد بتهجير آلاف الفلسطينيين
صحيفة: مصر تجدد رفضها لعرض إسرائيلي جديد بتهجير آلاف الفلسطينيين
سبوتنيك عربي
أفاد مصدر مطلع على المباحثات التي جرت في الأيام الماضية، بين مسؤولين إسرائيليين ومصريين، عن إعادة الجانب الإسرائيلي العرض على مصر بتهجير آلاف الفلسطينيين من... 12.08.2024, سبوتنيك عربي
2024-08-12T08:39+0000
2024-08-12T08:39+0000
العالم
العالم العربي
أخبار العالم الآن
مصر
أخبار مصر الآن
حركة حماس
غزة
العدوان الإسرائيلي على غزة
إسرائيل
أخبار إسرائيل اليوم
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/05/1e/1089347024_0:0:1281:720_1920x0_80_0_0_7c38c599871f8a890b445ea4d041e3eb.jpg
ونقلت صحيفة "الأخبار" اللبنانية عن مصادرها أن العرض الإسرائيلي تحدث عن فتح مشروط للحدود مع مصر لاستقبال أعداد من الفلسطينيين، وهو ما قوبل برفض مصري.وأضافت أن العرض الإسرائيلي تضمن المقترح الإسرائيلي، تضمن إدخال عشرات الآلاف من الفلسطينيين حتى الانتهاء من تأمين بعض المناطق داخل القطاع، بما يسمح بالقضاء على كتائب المقاومة بشكل كامل، مع تحديد مدى زمني لإعادة الفلسطينيين إلى غزة مجددا.ويرى المصدر تجدد العرض الإسرائيلي لتهجير سكان غزة جاء في وقت استشعرت فيه تل أبيب تزايد الفجوة بين السلطات المصرية وحركة "حماس" الفلسطينية، في أعقاب اغتيال رئيس المكتب السياسي للحركة، إسماعيل هنية.وأكد المصدر في الوقت ذاته أن ذلك لم يمنع مقابلة مصر للمقترح بالاستهجان مع التأكيد على أن الأمر غير مقبول ولن يكون محل نقاش بغض النظر عن درجة الخلاف مع المقاومة الفلسطينية.وفي وقت سابق، قال مسؤول الإعلام في حركة حماس، وليد الكيلاني، إن إدانات المجتمع الدولي لا ترقى لمستوى الجريمة التي ترتكبها إسرائيل في قطاع غزة، مشيرا إلى أن هذه المجازر باتت بشكل يومي على مرأى ومسمع العالم أجمع.وأوضح الكيلاني، في حديثه مع "راديو سبوتنيك"، أن "تكرار إسرائيل لهذه المجازر يأتي في ظل الحديث عن مفاوضات وقرب التوصل إلى اتفاق، لأن إسرائيل لا تريد التوصل إلى أي اتفاقية".وأضاف أن "إسرائيل تتذرع بوجود عسكريين من المقاومة في المدارس التي تستهدفها، وهو ما ثبت عكسه تمام بأن هذه الأماكن مدنية ولا يوجد بها مقاومين، وهو قرار اتخذته المقاومة من البداية بألا يكون هناك أي مسلح بين المدنيين، لكن إسرائيل تعودت على الكذب منذ البداية سواء في مستشفى الشفاء وغيرها من المواقع".وشدد على أن "حركة حماس تعاملت بكل إيجابية خلال الجولات السابقة ومع كل المقترحات، بينما إسرائيل كانت تراوغ وتماطل وبالتحديد نتنياهو الذي وضع العراقيل ولا يريد التوصل لاتفاق"، مبينا أن "حماس معنية بوقف العدوان على شعبنا ونرحب بكل الجهود والمواقف التي تعمل لتحقيق ذلك".يذكر أن مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، كان قد أعلن عزمه إرسال وفد إلى الاجتماع، الذي دعا إليه زعماء قطر ومصر والولايات المتحدة، بالدوحة أو القاهرة، في 15 أغسطس/ آب الجاري، لاستكمال مفاوضات وقف إطلاق النار في غزة.
https://sarabic.ae/20240812/رئيس-الأورومتوسطي-يتحدث-عن-منظمات-دولية-تقدم-غطاء-لإبادة-غزة-1091635617.html
https://sarabic.ae/20240811/ضباط-لرئيس-الأركان-الإسرائيلي-الوضع-في-غزة-لا-يزال-بعيدا-عن-النصر-1091619473.html
مصر
غزة
إسرائيل
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2024
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/05/1e/1089347024_144:0:1104:720_1920x0_80_0_0_edd29b618e76277bc03cd26d9b4e024e.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
العالم, العالم العربي, أخبار العالم الآن, مصر, أخبار مصر الآن, حركة حماس, غزة, العدوان الإسرائيلي على غزة, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, الأخبار
العالم, العالم العربي, أخبار العالم الآن, مصر, أخبار مصر الآن, حركة حماس, غزة, العدوان الإسرائيلي على غزة, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, الأخبار

صحيفة: مصر تجدد رفضها لعرض إسرائيلي جديد بتهجير آلاف الفلسطينيين

08:39 GMT 12.08.2024
© Sputnik . Ajwad Jradat"دمار وموت"... شهادات مروعة من مجازر رفح
دمار وموت... شهادات مروعة من مجازر رفح - سبوتنيك عربي, 1920, 12.08.2024
© Sputnik . Ajwad Jradat
تابعنا عبر
أفاد مصدر مطلع على المباحثات التي جرت في الأيام الماضية، بين مسؤولين إسرائيليين ومصريين، عن إعادة الجانب الإسرائيلي العرض على مصر بتهجير آلاف الفلسطينيين من قطاع غزة إلى مصر.
ونقلت صحيفة "الأخبار" اللبنانية عن مصادرها أن العرض الإسرائيلي تحدث عن فتح مشروط للحدود مع مصر لاستقبال أعداد من الفلسطينيين، وهو ما قوبل برفض مصري.
وأضافت أن العرض الإسرائيلي تضمن المقترح الإسرائيلي، تضمن إدخال عشرات الآلاف من الفلسطينيين حتى الانتهاء من تأمين بعض المناطق داخل القطاع، بما يسمح بالقضاء على كتائب المقاومة بشكل كامل، مع تحديد مدى زمني لإعادة الفلسطينيين إلى غزة مجددا.
الأمراض والأوبئة تجتاح القطاع وتفتك بأطفال غزة - سبوتنيك عربي, 1920, 12.08.2024
رئيس "الأورومتوسطي" يتحدث عن منظمات دولية تقدم غطاء لإبادة غزة
07:10 GMT
ويرى المصدر تجدد العرض الإسرائيلي لتهجير سكان غزة جاء في وقت استشعرت فيه تل أبيب تزايد الفجوة بين السلطات المصرية وحركة "حماس" الفلسطينية، في أعقاب اغتيال رئيس المكتب السياسي للحركة، إسماعيل هنية.
وأكد المصدر في الوقت ذاته أن ذلك لم يمنع مقابلة مصر للمقترح بالاستهجان مع التأكيد على أن الأمر غير مقبول ولن يكون محل نقاش بغض النظر عن درجة الخلاف مع المقاومة الفلسطينية.
وفي وقت سابق، قال مسؤول الإعلام في حركة حماس، وليد الكيلاني، إن إدانات المجتمع الدولي لا ترقى لمستوى الجريمة التي ترتكبها إسرائيل في قطاع غزة، مشيرا إلى أن هذه المجازر باتت بشكل يومي على مرأى ومسمع العالم أجمع.
وأوضح الكيلاني، في حديثه مع "راديو سبوتنيك"، أن "تكرار إسرائيل لهذه المجازر يأتي في ظل الحديث عن مفاوضات وقرب التوصل إلى اتفاق، لأن إسرائيل لا تريد التوصل إلى أي اتفاقية".
جنود إسرائيليون يحملون جثمان جندي قتل خلال المعارك بين إسرائيل وحركة حماس في قطاع غزة - سبوتنيك عربي, 1920, 11.08.2024
ضباط لرئيس الأركان الإسرائيلي: الوضع في غزة لا يزال بعيدا عن النصر
أمس, 12:31 GMT
وأضاف أن "إسرائيل تتذرع بوجود عسكريين من المقاومة في المدارس التي تستهدفها، وهو ما ثبت عكسه تمام بأن هذه الأماكن مدنية ولا يوجد بها مقاومين، وهو قرار اتخذته المقاومة من البداية بألا يكون هناك أي مسلح بين المدنيين، لكن إسرائيل تعودت على الكذب منذ البداية سواء في مستشفى الشفاء وغيرها من المواقع".
وشدد على أن "حركة حماس تعاملت بكل إيجابية خلال الجولات السابقة ومع كل المقترحات، بينما إسرائيل كانت تراوغ وتماطل وبالتحديد نتنياهو الذي وضع العراقيل ولا يريد التوصل لاتفاق"، مبينا أن "حماس معنية بوقف العدوان على شعبنا ونرحب بكل الجهود والمواقف التي تعمل لتحقيق ذلك".
يذكر أن مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، كان قد أعلن عزمه إرسال وفد إلى الاجتماع، الذي دعا إليه زعماء قطر ومصر والولايات المتحدة، بالدوحة أو القاهرة، في 15 أغسطس/ آب الجاري، لاستكمال مفاوضات وقف إطلاق النار في غزة.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2024 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Силы безопасности и сотрудники службы экстренной помощи размещаются на месте, пораженном ракетами, выпущенными с юга Ливана, в северном израильском городе Кирьят-Шмона - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة لـ"طوفان الأقصى".. بن غفير يهدد نتنياهو بالانسحاب من الحكومة حال وقف إطلاق النار في غزة06:54 GMTБоевая работа САУ Гиацинт-С ЦВО на Авдеевском направлении - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة.. آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة06:42 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала