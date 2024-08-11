https://sarabic.ae/20240811/ضباط-لرئيس-الأركان-الإسرائيلي-الوضع-في-غزة-لا-يزال-بعيدا-عن-النصر-1091619473.html

ضباط لرئيس الأركان الإسرائيلي: الوضع في غزة لا يزال بعيدا عن النصر

ضباط لرئيس الأركان الإسرائيلي: الوضع في غزة لا يزال بعيدا عن النصر

سبوتنيك عربي

وجّه ضباط إسرائيليون خدموا في قطاع غزة، رسالة "لاذعة" إلى رئيس هيئة أركان الجيش، الجنرال هرتسي هاليفي، اليوم الأحد. 11.08.2024, سبوتنيك عربي

2024-08-11T12:31+0000

2024-08-11T12:31+0000

2024-08-11T12:31+0000

حركة حماس

أخبار إسرائيل اليوم

إسرائيل

العالم العربي

الأخبار

غزة

العدوان الإسرائيلي على غزة

التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل

قطاع غزة

https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e7/0c/04/1083741343_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_72f7be1fcfdfd7830a1897aca11bed99.jpg

ونقلت القناة 14 الإسرائيلية، مساء اليوم الأحد، عن العشرات من طلبة دورة ضباط الاحتياط بالجيش الإسرائيلي، رسالة مهمة مفادها تقديم النقد اللاذع لرئيس الأركان، تعبر عن دهشتهم من التصريحات المتكررة من رتب عسكرية رفيعة المستوى تقضي بأن "النصر قريب" في قطاع غزة.وأوضح الضباط، في رسالتهم، أنهم عادوا من ميدان القتال في غزة ويعلمون جيدا أن "الوضع لا يزال بعيدا عن النصر"، موضحين أنه "لا يزال لدى العدو قدرات عابرة للحدود ومسيرات ومدافع هاون وطائرات دون طيار متفجرة وبنية تحتية ضخمة للأنفاق".وفي السياق نفسه، ذكرت وسائل إعلام إسرائيلية، أنه من المتوقع وصول مسؤولين أمريكيين بارزين إلى المنطقة قبل مفاوضات صفقة تبادل الأسرى بين إسرائيل وحركة حماس.وأكد الموقع الإلكتروني "واللا"، وصول مسؤولين بارزين من واشنطن إلى تل أبيب خلال الأيام القليلة المقبلة بهدف المشاركة في قمة المفاوضات بين إسرائيل وحركة حماس بشأن الإفراج عن الأسرى والمحتجزين الإسرائيليين ووقف إطلاق النار في قطاع غزة,وأشار إلى احتمال وصول بريت ماكغورك، مستشار الرئيس الأمريكي جو بايدن، إلى القاهرة لوضع اللمسات الأخيرة على الترتيبات الأمنية على الحدود مع غزة، على أن يحضر رئيس وكالة المخابرات المركزية ويليام بيرنز، أيضا إلى منطقة الشرق الأوسط قريبا.وأوضح أن أنتوني بلينكن، سيصل بعد وصول كل من ماكغورك، وبيرنز، للمشاركة في تلك المفاوضات، وذلك استعدادا للقاء مسؤولين مصريين وقطريين بهدف سد الفجوات بين كل من حركة حماس وإسرائيل، حيث من المقرر عقد قمة يوم الخميس المقبل، باعتبارها "فرصة أخيرة" بين الطرفين لوقف الحرب في غزة.وتتزايد المخاوف من اندلاع نزاع إقليمي واسع مع توعّد إيران وحلفائها بالرد على اغتيال رئيس المكتب السياسي لحركة "حماس" إسماعيل هنية في طهران في عملية نسبت لإسرائيل، واغتيال القيادي البارز في "حزب الله"، فؤاد شكر، بضربة إسرائيلية على الضاحية الجنوبية لبيروت، ومع تعزيز الولايات المتحدة وجودها العسكري في المنطقة.وكانت حركة "حماس" قد أعلنت، في 31 يوليو/ تموز الماضي، مقتل رئيس مكتبها السياسي، إسماعيل هنية، جراء قصف إسرائيلي لمقر إقامته في طهران، غداة حضوره حفل تنصيب الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان.

https://sarabic.ae/20240811/نائب-أسبق-لرئيس-الموساد-إذا-لم-نتوصل-إلى-ترتيبات-لإنهاء-الوضع-الحالي-فإننا-سنكون-لعبة-بيد-الأعداء-1091613735.html

https://sarabic.ae/20240811/بن-غفير-علينا-تشجيع-هجرة-سكان-غزة-واحتلال-القطاع-والسيطرة-عليه-1091614229.html

إسرائيل

غزة

قطاع غزة

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2024

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

حركة حماس, أخبار إسرائيل اليوم, إسرائيل, العالم العربي, الأخبار, غزة, العدوان الإسرائيلي على غزة, التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل, قطاع غزة