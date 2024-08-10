https://sarabic.ae/20240810/عائلات-المحتجزين-الإسرائيليين-ما-دامت-الحرب-على-غزة-متواصلة-فلن-يتم-التوصل-إلى-صفقة-تبادل-1091602251.html

عائلات المحتجزين الإسرائيليين: ما دامت الحرب على غزة متواصلة فلن يتم التوصل إلى صفقة تبادل

عائلات المحتجزين الإسرائيليين: ما دامت الحرب على غزة متواصلة فلن يتم التوصل إلى صفقة تبادل

سبوتنيك عربي

أكدت عائلات المحتجزين الإسرائيليين، اليوم السبت، أنه ما دامت الحرب على قطاع غزة متواصلة فلن يتم التوصل إلى صفقة تبادل أسرى مع حركة "حماس". 10.08.2024, سبوتنيك عربي

2024-08-10T16:21+0000

2024-08-10T16:21+0000

2024-08-10T16:21+0000

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ونقلت إذاعة الجيش الإسرائيلي، مساء اليوم السبت، عن عائلات الأسرى الإسرائيليين مطالبتهم وقف الحرب على قطاع غزة، والمطالبة بإعادة كل المحتجزين والأسرى لدى حركة حماس دفعة واحدة.وطالبت العائلات في بيان لهم وفد التفاوض الإسرائيلي بعدم العودة من جلسة الخميس المقبل إلا بعد إبرام صفقة التبادل مع حماس، معتبرين أن هذا الموعد هو الفرصة الأخيرة لإعادة أبنائهم أحياء من غزة.وأكدوا أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، يعمل على تصعيد الوضع بدلا من التوصل لاتفاق لتبادل الأسرى مع "حماس"، وأنه يستخف بحياة هؤلاء المحتجزين من أجل حساباته الشخصية، داعين إلى مواصلة مظاهراتهم في الشوارع بهدف إعادة كل المحتجزين.وتتزايد المخاوف من اندلاع نزاع إقليمي واسع مع توعّد إيران وحلفائها بالرد على اغتيال رئيس المكتب السياسي لحركة "حماس" إسماعيل هنية في طهران في عملية نسبت لإسرائيل، واغتيال القيادي البارز في "حزب الله"، فؤاد شكر، بضربة إسرائيلية على الضاحية الجنوبية لبيروت، ومع تعزيز الولايات المتحدة وجودها العسكري في المنطقة.وكانت حركة "حماس" قد أعلنت، في 31 يوليو/ تموز الماضي، مقتل رئيس مكتبها السياسي، إسماعيل هنية، جراء قصف إسرائيلي لمقر إقامته في طهران، غداة حضوره حفل تنصيب الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان.وألقت الحركة بالمسؤولية على إسرائيل والولايات المتحدة في مقتل هنية. وقالت إن الهجوم لن يمر دون رد.وتوعد الحرس الثوري الإيراني بأن "الانتقام من إسرائيل" سيكون عبر سيناريو جديد ومفاجئ، ردا على اغتيال هنية في العاصمة الإيرانية طهران.

https://sarabic.ae/20240810/تقرير-من-المتوقع-وصول-مسؤولين-أمريكيين-إلى-المنطقة-قبل-مفاوضات-صفقة-تبادل-الأسرى-مع-حماس-1091601398.html

https://sarabic.ae/20240810/الجيش-الإسرائيلي-يعلن-اغتيال-قيادي-بارز-بحركة-حماس-في-غزة-1091598901.html

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