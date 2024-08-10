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الجيش الإسرائيلي يعلن اغتيال قيادي بارز بحركة "حماس" في غزة
الجيش الإسرائيلي يعلن اغتيال قيادي بارز بحركة "حماس" في غزة
سبوتنيك عربي
أعلن الجيش الإسرائيلي، اليوم السبت، اغتيال رئيس جهاز الأمن العام التابع لحركة "حماس" في قطاع غزة‏. 10.08.2024, سبوتنيك عربي
2024-08-10T13:37+0000
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ونقلت هيئة البث الإسرائيلية، مساء اليوم السبت، عن الجيش الإسرائيلي في بيان له أنه نجح في اغتيال رئيس جهاز الأمن العام التابع لحركة حماس في غزة، وليد السوسي.وأوضحت القناة على موقعها الإلكتروني أن وليد السوسي كان يعمل كرئيس قسم في جهاز الأمن العام لـ"حماس" جنوبي غزة، حيث هاجمت مقاتلات الجيش الإسرائيلي، مساء أمس الجمعة، بتوجيه استخباري من هيئة الاستخبارات العسكرية، وتم استهداف منطقة في خان يونس من أجل اغتيال السوسي.وأوضحت القناة أن "السوسي كان شريكا نشطا في إدارة عملية بلورة صورة استخباراتية من خلال تشغيل مصادر مختلفة في القطاع، وعمل ضد الحركات المعارضة لمنظمة حماس الإرهابية داخل القطاع".وأفادت وسائل إعلام فلسطينية، في وقت سابق من اليوم السبت، بمقتل أكثر من 100 فلسطيني وإصابة العشرات، إثر قصف إسرائيلي استهدف مدرسة "التابعين"، التي تؤوي نازحين في حي "الدرج" وسط مدينة غزة، خلال أداء صلاة الفجر.وقال الجيش الإسرائيلي، تعليقا على الهجوم: "بتوجيه من استخبارات جيش الدفاع الإسرائيلي والـ"شاباك"، ضرب سلاح الجو الإسرائيلي بدقة إرهابيي "حماس"، الذين يعملون داخل مركز القيادة والسيطرة التابع للحركة والموجود في مدرسة التابعين والذي يعد بمثابة مأوى لسكان مدينة غزة".ووصفت حركة حماس الفلسطينية، استهداف النازحين بمدرسة "التابعين" في حي "الدرج" وسط مدينة غزة، بأنه "جريمة مروّعة تشكّل تصعيداً خطيراً في مسلسل الجرائم والمجازر غير المسبوقة في تاريخ الحروب، والتي تُرتَكَب في قطاع غزة".وقال المكتب الإعلامي الحكومي في غزة، إن "جيش الاحتلال الإسرائيلي ارتكب مذبحة داخل مدرسة التابعين بمدينة غزة راح ضحيتها أكثر من 100 شهيد وعشرات الإصابات"، مشيراً إلى أن الواقعة "تأتي في إطار جريمة الإبادة الجماعية والتطهير العرقي ضد شعبنا الفلسطيني بشكل واضح".
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إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, العالم العربي, الأخبار, غزة, العدوان الإسرائيلي على غزة, التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل, وقف إطلاق النار بين قطاع غزة وإسرائيل, قطاع غزة, حركة حماس
إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, العالم العربي, الأخبار, غزة, العدوان الإسرائيلي على غزة, التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل, وقف إطلاق النار بين قطاع غزة وإسرائيل, قطاع غزة, حركة حماس

الجيش الإسرائيلي يعلن اغتيال قيادي بارز بحركة "حماس" في غزة

13:37 GMT 10.08.2024
© Sputnik . Ajwad Jradatالأمراض والأوبئة تجتاح القطاع وتفتك بأطفال غزة
الأمراض والأوبئة تجتاح القطاع وتفتك بأطفال غزة - سبوتنيك عربي, 1920, 10.08.2024
© Sputnik . Ajwad Jradat
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أعلن الجيش الإسرائيلي، اليوم السبت، اغتيال رئيس جهاز الأمن العام التابع لحركة "حماس" في قطاع غزة‏.
ونقلت هيئة البث الإسرائيلية، مساء اليوم السبت، عن الجيش الإسرائيلي في بيان له أنه نجح في اغتيال رئيس جهاز الأمن العام التابع لحركة حماس في غزة، وليد السوسي.
وأوضحت القناة على موقعها الإلكتروني أن وليد السوسي كان يعمل كرئيس قسم في جهاز الأمن العام لـ"حماس" جنوبي غزة، حيث هاجمت مقاتلات الجيش الإسرائيلي، مساء أمس الجمعة، بتوجيه استخباري من هيئة الاستخبارات العسكرية، وتم استهداف منطقة في خان يونس من أجل اغتيال السوسي.
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12:32 GMT
وأوضحت القناة أن "السوسي كان شريكا نشطا في إدارة عملية بلورة صورة استخباراتية من خلال تشغيل مصادر مختلفة في القطاع، وعمل ضد الحركات المعارضة لمنظمة حماس الإرهابية داخل القطاع".
وأفادت وسائل إعلام فلسطينية، في وقت سابق من اليوم السبت، بمقتل أكثر من 100 فلسطيني وإصابة العشرات، إثر قصف إسرائيلي استهدف مدرسة "التابعين"، التي تؤوي نازحين في حي "الدرج" وسط مدينة غزة، خلال أداء صلاة الفجر.
وقال الجيش الإسرائيلي، تعليقا على الهجوم: "بتوجيه من استخبارات جيش الدفاع الإسرائيلي والـ"شاباك"، ضرب سلاح الجو الإسرائيلي بدقة إرهابيي "حماس"، الذين يعملون داخل مركز القيادة والسيطرة التابع للحركة والموجود في مدرسة التابعين والذي يعد بمثابة مأوى لسكان مدينة غزة".
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10:38 GMT
ووصفت حركة حماس الفلسطينية، استهداف النازحين بمدرسة "التابعين" في حي "الدرج" وسط مدينة غزة، بأنه "جريمة مروّعة تشكّل تصعيداً خطيراً في مسلسل الجرائم والمجازر غير المسبوقة في تاريخ الحروب، والتي تُرتَكَب في قطاع غزة".
وقال المكتب الإعلامي الحكومي في غزة، إن "جيش الاحتلال الإسرائيلي ارتكب مذبحة داخل مدرسة التابعين بمدينة غزة راح ضحيتها أكثر من 100 شهيد وعشرات الإصابات"، مشيراً إلى أن الواقعة "تأتي في إطار جريمة الإبادة الجماعية والتطهير العرقي ضد شعبنا الفلسطيني بشكل واضح".
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