https://sarabic.ae/20240810/الجيش-الإسرائيلي-يعلن-اغتيال-قيادي-بارز-بحركة-حماس-في-غزة-1091598901.html

الجيش الإسرائيلي يعلن اغتيال قيادي بارز بحركة "حماس" في غزة

الجيش الإسرائيلي يعلن اغتيال قيادي بارز بحركة "حماس" في غزة

سبوتنيك عربي

أعلن الجيش الإسرائيلي، اليوم السبت، اغتيال رئيس جهاز الأمن العام التابع لحركة "حماس" في قطاع غزة‏. 10.08.2024, سبوتنيك عربي

2024-08-10T13:37+0000

2024-08-10T13:37+0000

2024-08-10T13:37+0000

إسرائيل

أخبار إسرائيل اليوم

العالم العربي

الأخبار

غزة

العدوان الإسرائيلي على غزة

التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل

وقف إطلاق النار بين قطاع غزة وإسرائيل

قطاع غزة

حركة حماس

https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/08/07/1091502593_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_9c9e93c298cbb1912a15d2b72ed3d805.jpg

ونقلت هيئة البث الإسرائيلية، مساء اليوم السبت، عن الجيش الإسرائيلي في بيان له أنه نجح في اغتيال رئيس جهاز الأمن العام التابع لحركة حماس في غزة، وليد السوسي.وأوضحت القناة على موقعها الإلكتروني أن وليد السوسي كان يعمل كرئيس قسم في جهاز الأمن العام لـ"حماس" جنوبي غزة، حيث هاجمت مقاتلات الجيش الإسرائيلي، مساء أمس الجمعة، بتوجيه استخباري من هيئة الاستخبارات العسكرية، وتم استهداف منطقة في خان يونس من أجل اغتيال السوسي.وأوضحت القناة أن "السوسي كان شريكا نشطا في إدارة عملية بلورة صورة استخباراتية من خلال تشغيل مصادر مختلفة في القطاع، وعمل ضد الحركات المعارضة لمنظمة حماس الإرهابية داخل القطاع".وأفادت وسائل إعلام فلسطينية، في وقت سابق من اليوم السبت، بمقتل أكثر من 100 فلسطيني وإصابة العشرات، إثر قصف إسرائيلي استهدف مدرسة "التابعين"، التي تؤوي نازحين في حي "الدرج" وسط مدينة غزة، خلال أداء صلاة الفجر.وقال الجيش الإسرائيلي، تعليقا على الهجوم: "بتوجيه من استخبارات جيش الدفاع الإسرائيلي والـ"شاباك"، ضرب سلاح الجو الإسرائيلي بدقة إرهابيي "حماس"، الذين يعملون داخل مركز القيادة والسيطرة التابع للحركة والموجود في مدرسة التابعين والذي يعد بمثابة مأوى لسكان مدينة غزة".ووصفت حركة حماس الفلسطينية، استهداف النازحين بمدرسة "التابعين" في حي "الدرج" وسط مدينة غزة، بأنه "جريمة مروّعة تشكّل تصعيداً خطيراً في مسلسل الجرائم والمجازر غير المسبوقة في تاريخ الحروب، والتي تُرتَكَب في قطاع غزة".وقال المكتب الإعلامي الحكومي في غزة، إن "جيش الاحتلال الإسرائيلي ارتكب مذبحة داخل مدرسة التابعين بمدينة غزة راح ضحيتها أكثر من 100 شهيد وعشرات الإصابات"، مشيراً إلى أن الواقعة "تأتي في إطار جريمة الإبادة الجماعية والتطهير العرقي ضد شعبنا الفلسطيني بشكل واضح".

https://sarabic.ae/20240810/أونروا-حان-الوقت-لوضع-حد-للفظائع-التي-تتكشف-تحت-أعيننا-في-قطاع-غزة-1091596740.html

https://sarabic.ae/20240810/حماس-السياسة-الصارمة-لدى-مقاتلي-الفصائل-هي-عدم-الوجود-بين-المدنيين-لتجنيبهم-الاستهداف-الصهيوني-1091593715.html

إسرائيل

غزة

قطاع غزة

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2024

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, العالم العربي, الأخبار, غزة, العدوان الإسرائيلي على غزة, التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل, وقف إطلاق النار بين قطاع غزة وإسرائيل, قطاع غزة, حركة حماس