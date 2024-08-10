https://sarabic.ae/20240810/محلل-فلسطيني-لـسبوتنيك-مطالب-استئناف-مفاوضات-تبادل-الأسرى-تصطدم-بالمجازر-التي-يرتكبها-نتنياهو-1091608281.html
محلل فلسطيني لـ"سبوتنيك": مطالب استئناف مفاوضات تبادل الأسرى تصطدم بالمجازر التي يرتكبها نتنياهو
محلل فلسطيني لـ"سبوتنيك": مطالب استئناف مفاوضات تبادل الأسرى تصطدم بالمجازر التي يرتكبها نتنياهو
سبوتنيك عربي
قال أيمن الرقب، أستاذ العلوم السياسية، إن بيان مصر وقطر والدوحة بشأن ضرورة استئناف المفاوضات بين حركة حماس وإسرائيل يوم 15 أغسطس/ آب المقبل مهم جدا في هذا... 10.08.2024, سبوتنيك عربي
2024-08-10T20:26+0000
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2024-08-10T20:26+0000
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وبحسب حديثه لـ"سبوتنيك"، حظي البيان بتأييد عدة دول من بينها السعودية والإمارات وتركيا وغيرها من الدول الأوروبية، لكن هذا الأمر بشكل عام مرتبط بما يريده نتنياهو.وأكد أنه في الوقت الذي يصدر فيه بيان الاجتماع بعودة المفاوضات بين حماس وإسرائيل بعد اغتيال إسماعيل هنية، يقدم نتنياهو على ارتكاب جريمة في قطاع غزة بصواريخ أمريكية.وتابع: "من يريد أن يفسد كل ما تم التوصل إليه في عمليات التفاوض هي إسرائيل، وكل محاولات الحديث أن الأزمة في عدم قبول حماس بالشروط خاطئة، فالأزمة في الدماء التي تستهدفها إسرائيل بدءا بهنية وقيادات حماس وانتهاء بمجزرة مدرسة التابعين بقطاع غزة".ويرى الرقب أن نتنياهو وحكومته المتطرفة من يريدون استمرار الحرب، ومواصلة كل عمليات البطش والقتل ضد المدنيين الفلسطينيين.وصدر بيان مشترك عن الرئيس الأمريكي جو بايدن، ونظيره المصري الرئيس عبد الفتاح السيسي، والشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر، بشأن مفاوضات اتفاق وقف إطلاق النار في غزة.وقال الزعماء في البيان: "لقد حان الوقت، وبصورة فورية، لوضع حد للمعاناة المستمرة منذ أمد بعيد لسكان قطاع غزة، وكذلك للرهائن وعائلاتهم، وحان الوقت للانتهاء من إبرام اتفاق لوقف إطلاق النار والإفراج عن الرهائن والمحتجزين".وقال البيان إن هذا الاتفاق "يستند إلى المبادئ التي طرحها الرئيس بايدن في 31 مايو/ أيار، والتي دعمها قرار مجلس الأمن رقم 2735".وشدد الزعماء على أنه "ينبغي عدم إضاعة مزيد من الوقت، كما يجب ألا تكون هناك أعذار من قبل أي طرف لمزيد من التأجيل، فقد حان الوقت للإفراج عن الرهائن وبدء وقف إطلاق النار وتنفيذ هذا الاتفاق".ودعوا الجانبين إلى "استئناف المحادثات الملحة يوم الخميس الموافق 15 أغسطس في (الدوحة أو القاهرة) لسد كافة الثغرات المتبقية وبدء تنفيذ الاتفاق دون أي تأجيل".
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https://sarabic.ae/20240810/عائلات-المحتجزين-الإسرائيليين-ما-دامت-الحرب-على-غزة-متواصلة-فلن-يتم-التوصل-إلى-صفقة-تبادل-1091602251.html
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حركة حماس, العالم العربي, حصري, غزة, العدوان الإسرائيلي على غزة, التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل, قطاع غزة, الأخبار, أخبار إسرائيل اليوم, إسرائيل, أخبار مصر الآن, مصر, قطر, أخبار قطر اليوم
حركة حماس, العالم العربي, حصري, غزة, العدوان الإسرائيلي على غزة, التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل, قطاع غزة, الأخبار, أخبار إسرائيل اليوم, إسرائيل, أخبار مصر الآن, مصر, قطر, أخبار قطر اليوم
محلل فلسطيني لـ"سبوتنيك": مطالب استئناف مفاوضات تبادل الأسرى تصطدم بالمجازر التي يرتكبها نتنياهو
حصري
قال أيمن الرقب، أستاذ العلوم السياسية، إن بيان مصر وقطر والدوحة بشأن ضرورة استئناف المفاوضات بين حركة حماس وإسرائيل يوم 15 أغسطس/ آب المقبل مهم جدا في هذا التوقيت.
وبحسب حديثه لـ"سبوتنيك
"، حظي البيان بتأييد عدة دول من بينها السعودية والإمارات وتركيا وغيرها من الدول الأوروبية، لكن هذا الأمر بشكل عام مرتبط بما يريده نتنياهو.
وأكد أنه في الوقت الذي يصدر فيه بيان الاجتماع بعودة المفاوضات بين حماس وإسرائيل
بعد اغتيال إسماعيل هنية، يقدم نتنياهو على ارتكاب جريمة في قطاع غزة بصواريخ أمريكية.
وتابع: "من يريد أن يفسد كل ما تم التوصل إليه في عمليات التفاوض هي إسرائيل، وكل محاولات الحديث أن الأزمة في عدم قبول حماس بالشروط خاطئة، فالأزمة في الدماء التي تستهدفها إسرائيل بدءا بهنية وقيادات حماس وانتهاء بمجزرة مدرسة التابعين بقطاع غزة".
ويرى الرقب أن نتنياهو وحكومته المتطرفة
من يريدون استمرار الحرب، ومواصلة كل عمليات البطش والقتل ضد المدنيين الفلسطينيين.
وصدر بيان مشترك عن الرئيس الأمريكي جو بايدن، ونظيره المصري الرئيس عبد الفتاح السيسي، والشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر، بشأن مفاوضات اتفاق وقف إطلاق النار في غزة.
وقال الزعماء في البيان: "لقد حان الوقت، وبصورة فورية، لوضع حد للمعاناة المستمرة منذ أمد بعيد لسكان قطاع غزة
، وكذلك للرهائن وعائلاتهم، وحان الوقت للانتهاء من إبرام اتفاق لوقف إطلاق النار والإفراج عن الرهائن والمحتجزين".
وقال البيان إن هذا الاتفاق "يستند إلى المبادئ التي طرحها الرئيس بايدن في 31 مايو/ أيار، والتي دعمها قرار مجلس الأمن رقم 2735".
وشدد الزعماء على أنه "ينبغي عدم إضاعة مزيد من الوقت، كما يجب ألا تكون هناك أعذار من قبل أي طرف لمزيد من التأجيل، فقد حان الوقت للإفراج عن الرهائن وبدء وقف إطلاق النار وتنفيذ هذا الاتفاق".
ودعوا الجانبين إلى "استئناف المحادثات الملحة
يوم الخميس الموافق 15 أغسطس في (الدوحة أو القاهرة) لسد كافة الثغرات المتبقية وبدء تنفيذ الاتفاق دون أي تأجيل".